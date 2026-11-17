Trước đây, camera an ninh thường được lắp ở cổng, sân, phòng khách hoặc những khu vực có nhiều người qua lại. Hiện nay, với sự phổ biến của camera kết nối Wi-Fi, không ít gia đình còn lắp thêm thiết bị này trong phòng ngủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc người thân. Việc làm này có những lợi ích nhất định, nhưng khác với các không gian sinh hoạt chung, phòng ngủ là nơi diễn ra nhiều hoạt động mang tính riêng tư. Vì vậy, trước khi quyết định lắp camera, các gia đình nên cân nhắc cả nhu cầu sử dụng lẫn những rủi ro có thể gặp phải.

Những trường hợp nên cân nhắc lắp camera trong phòng ngủ

1. Gia đình có trẻ nhỏ

Đây là một trong những lý do phổ biến khiến nhiều gia đình muốn lắp camera trong phòng ngủ. Khi trẻ đang ngủ, bố mẹ có thể tranh thủ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa hoặc làm việc ở phòng khác mà vẫn quan sát được con. Một số camera còn có tính năng phát hiện chuyển động, tiếng khóc và gửi thông báo về điện thoại, giúp bố mẹ biết khi nào trẻ thức giấc hoặc cần được chăm sóc. Tuy nhiên, thiết bị chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn việc trông nom trẻ trực tiếp.

2. Gia đình có người cao tuổi, người cần chăm sóc đặc biệt

Với những gia đình có người cao tuổi đi lại khó khăn, người đang trong thời gian hồi phục sau phẫu thuật hoặc cần nằm nghỉ dài ngày, camera có thể hỗ trợ người thân theo dõi tình hình từ xa. Chẳng hạn, khi người cao tuổi thức dậy vào ban đêm, gặp khó khăn lúc xuống giường hoặc cần sự giúp đỡ, người nhà có thể phát hiện để hỗ trợ kịp thời nếu đang quan sát hoặc nhận được cảnh báo phù hợp. Việc lắp đặt cần có sự đồng thuận của người được chăm sóc.

3. Phòng ngủ thường xuyên để trống

Một số gia đình có phòng ngủ ít sử dụng, thường xuyên đi công tác hoặc có nhà ở nhiều nơi. Trong trường hợp này, camera có thể giúp kiểm tra tình trạng căn phòng, phát hiện người ra vào bất thường khi chủ nhà vắng mặt. Tuy nhiên, nếu mục đích chỉ là bảo vệ tài sản, việc lắp camera ở hành lang hoặc bên ngoài cửa phòng thường đã đủ đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng nhiều đến sự riêng tư.

4 rủi ro khi lắp camera trong phòng ngủ

1. Nguy cơ lộ hình ảnh, video riêng tư

Đây là vấn đề đáng lưu tâm nhất. Phòng ngủ là nơi mọi người thay quần áo, nghỉ ngơi và thực hiện nhiều hoạt động cá nhân. Nếu camera hoạt động liên tục, những hình ảnh này cũng có thể bị ghi lại và lưu trữ. Trong trường hợp tài khoản bị đánh cắp, thiết bị có lỗ hổng bảo mật hoặc dữ liệu bị rò rỉ, người ngoài có thể tiếp cận những đoạn video mà gia đình không muốn bất kỳ ai nhìn thấy. Ngay cả camera của các thương hiệu lớn cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

2. Ảnh hưởng đến tâm lý và sự thoải mái

Không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu khi biết mình đang nằm trong tầm quan sát của camera. Ngay cả khi thiết bị do chính người thân quản lý, việc bị ghi hình thường xuyên vẫn có thể khiến một số người cảm thấy thiếu tự nhiên, mất đi sự thoải mái trong không gian riêng. Đặc biệt, với trẻ đã lớn và có phòng ngủ riêng, việc duy trì camera để giám sát mọi hoạt động có thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng giữa bố mẹ và con cái.

3. Dễ phát sinh vấn đề về quyền riêng tư

Phòng ngủ thuộc nhóm không gian có tính riêng tư cao. Việc một người đứng tên sở hữu căn nhà hoặc bỏ tiền mua camera không đồng nghĩa với việc họ có quyền tự ý ghi hình tất cả những người sử dụng căn phòng.

Theo Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng và công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Vì vậy, việc tự ý lắp camera trong phòng ngủ của người khác, kể cả người thân, có thể phát sinh vấn đề pháp lý.

4. Hình thành tâm lý phụ thuộc vào camera

Camera có thể mất kết nối khi Wi-Fi gặp sự cố, mất điện hoặc thiết bị xảy ra lỗi. Ngoài ra, góc quay hạn chế cũng khiến người sử dụng không thể quan sát được mọi tình huống trong phòng. Nếu quá phụ thuộc vào camera để chăm sóc trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, gia đình có thể bỏ lỡ những tình huống cần can thiệp trực tiếp.

Nếu vẫn muốn lắp camera trong phòng ngủ, cần lưu ý 6 điều

1. Lựa chọn vị trí và góc quay phù hợp

Thay vì lắp camera ở góc cao để bao quát toàn bộ phòng ngủ, bạn nên xác định chính xác khu vực cần quan sát. Nếu mục đích là chăm sóc trẻ nhỏ, chỉ cần hướng camera về phía nôi hoặc khu vực trẻ nằm. Nếu muốn theo dõi việc ra vào phòng, hãy hướng thiết bị về phía cửa.

Hạn chế sử dụng chế độ tự động xoay theo chuyển động nếu không thực sự cần thiết. Với phòng có trẻ nhỏ, camera và dây nguồn phải nằm ngoài tầm với của trẻ, không lắp ngay phía trên nôi hoặc cũi.

2. Ưu tiên camera có tính năng bảo vệ quyền riêng tư

Khi mua camera, ngoài độ phân giải, khả năng quan sát ban đêm hay giá thành, mọi người nên quan tâm đến các tính năng bảo mật. Một số thiết bị hiện nay có nắp che ống kính vật lý, chế độ ngủ, khả năng tắt ghi âm hoặc giới hạn khu vực ghi hình. Đây là những tính năng đáng cân nhắc khi sử dụng camera trong phòng ngủ. Gia đình cũng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hỗ trợ mã hóa dữ liệu và cập nhật phần mềm bảo mật.

3. Không nhất thiết phải bật camera 24/24

Nhiều gia đình có thói quen cắm điện cho camera hoạt động liên tục kể từ khi lắp đặt. Tuy nhiên, với camera trong phòng ngủ, điều này không phải lúc nào cũng cần thiết.

Bạn có thể bật thiết bị trong khoảng thời gian trẻ ngủ một mình, khi cần theo dõi người bệnh hoặc lúc căn phòng không có người sử dụng. Khi thay quần áo, sinh hoạt riêng tư hoặc không còn nhu cầu quan sát, hãy đóng nắp che ống kính hoặc ngắt nguồn điện của camera nếu việc đó không ảnh hưởng đến nhu cầu chăm sóc.

4. Thiết lập mật khẩu riêng và hạn chế người có quyền truy cập

Ngay sau khi lắp đặt, gia đình nên thay đổi mật khẩu mặc định nếu có, sử dụng mật khẩu mạnh, không trùng với các tài khoản khác và bật xác thực hai lớp nếu thiết bị hỗ trợ. Không nên chia sẻ tài khoản camera cho quá nhiều người. Nếu từng cấp quyền truy cập cho nhân viên lắp đặt hoặc người hỗ trợ kỹ thuật, hãy kiểm tra và thu hồi quyền sau khi công việc hoàn tất. Bên cạnh đó, cần thường xuyên cập nhật phần mềm của camera và ứng dụng quản lý trên điện thoại.

5. Cân nhắc kỹ việc lưu trữ hình ảnh

Không phải gia đình nào cũng cần lưu lại toàn bộ video trong phòng ngủ. Nếu mục đích chỉ là quan sát trẻ hoặc người cao tuổi tại một thời điểm nhất định, chế độ xem trực tiếp có thể đã đủ đáp ứng nhu cầu. Nếu cần lưu trữ, hãy giới hạn thời gian lưu video, tắt ghi âm khi không cần thiết và tìm hiểu rõ dữ liệu được lưu trên thẻ nhớ hay máy chủ trực tuyến. Lưu trữ bằng thẻ nhớ cũng không đồng nghĩa với việc camera kết nối Internet sẽ an toàn tuyệt đối.

6. Thống nhất với các thành viên trong gia đình trước khi lắp

Đây là việc nên thực hiện ngay từ đầu, đặc biệt với phòng ngủ của vợ chồng, bố mẹ lớn tuổi hoặc con cái đã lớn. Mọi người cần biết camera được đặt ở đâu, hoạt động vào thời gian nào, ai có quyền xem và hình ảnh có được lưu lại hay không. Khi nhu cầu giám sát không còn, chẳng hạn trẻ đã lớn hoặc người bệnh đã hồi phục, gia đình cũng nên cân nhắc tháo bỏ thiết bị thay vì tiếp tục sử dụng theo thói quen.

Nhìn chung, camera trong phòng ngủ không phải là thiết bị bắt buộc phải có. Nếu mục đích chỉ là đảm bảo an ninh, những vị trí như cửa chính, phòng khách và hành lang thường phù hợp hơn. Còn nếu gia đình thực sự cần camera để hỗ trợ chăm sóc người thân, hãy lắp đặt có giới hạn, sử dụng đúng mục đích và đặt quyền riêng tư của người sử dụng căn phòng lên hàng đầu.