“Con gái ơi, con mới 2 tuổi thôi, đừng lớn nhanh quá nhé!”

Đoạn clip ghi lại căn phòng còn tối khi bé gái thức giấc. Trong lời chia sẻ đi kèm, người mẹ kể hôm ấy ba bé đi làm từ 4h30 sáng. Con vẫn đang ngủ. Đến khi tỉnh dậy, không thấy ai bên cạnh, bé bật khóc rồi tự mở cửa, sang nhà tìm bà nội.

Clip Bé gái 2 tuổi tỉnh dậy không thấy ai, vừa khóc vừa tự đi tìm bà

“Xem camera mà mẹ chỉ biết rơi nước mắt…”, chị viết. Lúc ấy, chị đang ở bệnh viện chăm em bé bị ốm. Nhìn con gái nhỏ tự tìm đến bà, chị thương con vì sáng hôm ấy, lúc con khóc và cần một người ở bên, chị lại chẳng thể có mặt để dỗ dành.

Xem camera mà mẹ chỉ biết rơi nước mắt… Em đau, mẹ phải ở viện chăm em. Chị gái mới 2 tuổi ở nhà với ba. Sáng 4h30 ba đi làm, con ngủ một mình. Tỉnh giấc không thấy ai, con bật khóc rồi tự biết mở cửa sang nhà tìm bà nội… Thương con gái của mẹ, mới 2 tuổi đã phải học cách tự lập khi không có ba mẹ bên cạnh. Đáng lẽ tuổi này con chỉ cần được ôm ấp, làm nũng và vô tư như bao đứa trẻ khác thôi mà… Ai bảo sinh 3 năm 2 đứa là khỏe, nuôi một lần cho xong. Chỉ khi trải qua mới hiểu, hai con nhỏ cùng lúc chưa bao giờ là dễ dàng. Mẹ chỉ mong em mau khỏe để được về nhà ôm con. Con gái ơi, con mới 2 tuổi thôi, đừng lớn nhanh quá nhé! Mẹ thương con nhiều lắm! Nguồn: Thanh Thương

Ở tuổi lên hai, một đứa trẻ thức giấc có thể chỉ muốn được nghe tiếng ba mẹ đáp lại, được bế lên rồi rúc thêm một lát trong lòng người lớn. Bé đã biết đường sang tìm bà, còn mẹ xem lại chỉ ước mình có thể ở đó để ôm con. Chị nhắn nhủ: “Con gái ơi, con mới 2 tuổi thôi, đừng lớn nhanh quá nhé! Mẹ thương con nhiều lắm!”.

“Ai bảo sinh 3 năm 2 đứa là khỏe, nuôi một lần cho xong. Chỉ khi trải qua mới hiểu, hai con nhỏ cùng lúc chưa bao giờ là dễ dàng”, người mẹ tâm sự.

Hai đứa trẻ gần tuổi nhau cũng có nghĩa là cả hai còn cần ba mẹ rất nhiều. Trong những ngày bình thường, người lớn có thể thay nhau chăm con. Đến khi một bé phải vào viện, việc ở bên đứa này và thu xếp cho đứa kia bỗng trở nên khó hơn nhiều. Mẹ ở viện lo cho em, vẫn nhớ ở nhà còn cô chị mới hai tuổi. Nhìn qua camera, chị thấy được con đã thức, đã khóc, đã đi tìm bà, nhưng chẳng thể đưa tay ra ôm con.

Nhiều người từng chăm hai con nhỏ có lẽ hiểu cảm giác ấy. Khi một đứa đang ốm, mẹ mong con sớm khỏe. Khi nhìn thấy đứa còn lại cần mình, mẹ lại mong được về nhà ngay. Cả hai mong muốn đều rất giản dị, chỉ là trong buổi sáng đó, chị chưa thể làm được cùng lúc.

Điều người mẹ mong nhất lúc này cũng chỉ có vậy. Em mau khỏe để mẹ được về nhà. Và khi gặp lại cô chị, mẹ có thể ôm con thật lâu, để con được làm nũng một chút, đúng như một em bé mới hai tuổi.