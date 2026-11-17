Từng đau quặn vì sỏi thận đến mức phải vào phòng cấp cứu giữa đêm, một người đàn ông 45 tuổi quyết định bỏ trà sữa, chuyển sang uống sinh tố dâu tây, kiwi và ăn thêm bưởi vào buổi chiều với hy vọng cải thiện sức khỏe. Thế nhưng, chưa đầy một năm sau, sỏi thận lại tái phát.

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc), vấn đề có thể nằm ở việc lựa chọn trái cây chưa phù hợp. Không phải thực phẩm nào có nguồn gốc tự nhiên cũng tốt cho tất cả mọi người. Với người có tiền sử sỏi thận, ăn loại gì, ăn bao nhiêu và chế biến theo cách nào đều có thể ảnh hưởng đến nguy cơ tái phát.

3 loại trái cây người có tiền sử sỏi thận cần lưu ý

1. Khế: Đặc biệt nguy hiểm với người suy giảm chức năng thận

Khế là loại quả cần được đặc biệt lưu ý ở người mắc bệnh thận. Theo bác sĩ, khế chứa nhiều oxalat. Đáng lo hơn, người suy giảm chức năng thận có thể không đào thải hiệu quả độc tố tự nhiên trong khế, dẫn đến các biểu hiện như nấc cụt kéo dài, lú lẫn, thậm chí co giật và nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy, người mắc bệnh thận, đặc biệt là người suy thận, nên tránh ăn khế. Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến nguy cơ hình thành sỏi mà còn là cảnh báo về độc tính của khế đối với người có chức năng thận suy giảm.

2. Dâu tây, mâm xôi và kiwi: Không nên ăn quá nhiều nếu bị sỏi canxi oxalat

Dâu tây, mâm xôi và kiwi đều chứa oxalat ở những mức độ khác nhau. Với người có sỏi canxi oxalat, việc tiêu thụ quá nhiều các loại quả này có thể làm tăng lượng oxalat trong nước tiểu, từ đó góp phần làm tăng nguy cơ hình thành sỏi ở những người nhạy cảm.

Đặc biệt, thói quen xay một lượng lớn trái cây thành sinh tố đậm đặc để uống mỗi ngày có thể khiến lượng oxalat nạp vào cơ thể tăng lên mà người dùng không nhận ra.

Điều này không có nghĩa tất cả mọi người đều phải kiêng dâu tây hay kiwi. Người có tiền sử sỏi thận nên lựa chọn khẩu phần phù hợp với loại sỏi từng mắc và hướng dẫn của bác sĩ, thay vì mặc định trái cây càng nhiều càng tốt.

3. Bưởi: Cần kiểm soát lượng ăn, nhất là khi từng bị sỏi thận

Bưởi cũng là loại quả được bác sĩ nhắc đến trong danh sách cần lưu ý. Một số nghiên cứu dịch tễ học ghi nhận mối liên quan giữa việc uống nước ép bưởi và nguy cơ sỏi thận tăng lên.

Với người từng mắc sỏi thận, đặc biệt là người có thói quen uống nước ép bưởi thường xuyên, việc kiểm soát lượng tiêu thụ là điều nên làm. Tuy nhiên, mối liên quan này không đồng nghĩa cứ ăn bưởi là chắc chắn bị sỏi thận. Nguy cơ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại sỏi, chế độ ăn và lượng nước uống hằng ngày.

3 loại trái cây có thể hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận

Bên cạnh những loại quả cần thận trọng, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cũng gợi ý một số lựa chọn có thể hỗ trợ duy trì môi trường nước tiểu ít thuận lợi cho sự hình thành sỏi.

Anh đào chua: Loại quả này chứa anthocyanin, quercetin và polyphenol, những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một nghiên cứu công bố năm 2014 trên tạp chí Journal of Functional Foods ghi nhận người tham gia uống nước ép anh đào chua cô đặc có nồng độ axit uric trong máu giảm trung bình khoảng 19,2%.

Axit uric là yếu tố quan trọng trong hình thành sỏi axit uric và có thể liên quan đến một số điều kiện thúc đẩy hình thành sỏi khác. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu về axit uric không đồng nghĩa anh đào chua đã được chứng minh có thể ngăn ngừa mọi loại sỏi thận. Người có tiền sử sỏi vẫn cần xác định loại sỏi để lựa chọn chế độ ăn phù hợp.

Chanh: Chanh chứa axit citric, chất có thể góp phần làm tăng lượng citrate trong nước tiểu sau khi được chuyển hóa. Citrate có khả năng liên kết với canxi, giúp hạn chế sự hình thành tinh thể canxi oxalat trong một số điều kiện. Vì vậy, thêm một lượng nước cốt chanh vừa phải vào nước lọc có thể là cách bổ sung citrate đơn giản trong chế độ ăn hằng ngày.

Cam: Cam cung cấp citrate và kali, có thể góp phần hỗ trợ môi trường nước tiểu ít thuận lợi cho sự hình thành sỏi. Thay vì uống nước cam thêm đường, ăn cam tươi giúp bổ sung chất xơ và hạn chế lượng đường tự do nạp vào cơ thể.

Dù vậy, không loại trái cây nào có thể thay thế các biện pháp phòng ngừa sỏi thận đã được chứng minh. Người mắc bệnh thận mạn hoặc phải hạn chế kali cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng trái cây giàu kali trong khẩu phần.

3 nguyên tắc quan trọng giúp giảm nguy cơ tái phát sỏi thận

Ngoài lựa chọn thực phẩm, bác sĩ khuyến cáo người từng mắc sỏi thận nên duy trì 3 thói quen sau:

Uống đủ nước: Mục tiêu thường được khuyến nghị là tạo ra ít nhất khoảng 2 lít nước tiểu mỗi ngày, tương ứng với nhu cầu uống nước tùy từng người. Người đổ nhiều mồ hôi có thể cần bổ sung thêm nước. Tuy nhiên, người suy tim hoặc suy thận được chỉ định hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn riêng của bác sĩ.

Không tự ý cắt giảm canxi: Nhiều người cho rằng sỏi canxi đồng nghĩa phải hạn chế thực phẩm giàu canxi. Thực tế, bổ sung canxi từ thực phẩm với lượng phù hợp có thể giúp liên kết oxalat ngay trong ruột, giảm hấp thu oxalat vào máu và bài tiết qua nước tiểu. Sữa, sữa chua và các thực phẩm giàu canxi khác vẫn có thể là một phần của chế độ ăn phù hợp.

Giảm ăn mặn, hạn chế đồ uống nhiều đường: Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu. Trong khi đó, tiêu thụ quá nhiều đường fructose có thể ảnh hưởng đến nồng độ axit uric và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi ở một số người. Vì vậy, nên hạn chế trà sữa, nước ngọt, nước ép thêm đường và các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối.

Sỏi thận có thể tái phát ngay cả khi người bệnh đã thay đổi chế độ ăn theo hướng lành mạnh hơn. Vì vậy, nếu từng mắc sỏi, người bệnh nên tái khám theo lịch, xác định thành phần sỏi khi có thể và trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn phù hợp. Thay vì chạy theo những loại sinh tố được quảng bá là tốt cho sức khỏe, điều quan trọng hơn là ăn đa dạng, kiểm soát khẩu phần và duy trì thói quen uống nước hợp lý.

(Theo nguồn: Tvbs)