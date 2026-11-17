Sáng 17/11/2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), 75 năm thành lập trường (11/10/1951 - 11/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba. Đây là dịp để nhà trường nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển, đồng thời tri ân những thế hệ thầy và trò đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: HNUE)

Trong dịp này, đại diện các thế hệ sinh viên trường phát biểu tại buổi lễ là cô giáo Lầu Thị Dợ, cựu sinh viên lớp A1K69, Khoa Tiếng Anh, hiện đang giảng dạy tại Trường THCS Pắc Ngà, xã Pắc Ngà, tỉnh Sơn La. Trở lại mái trường từng gắn bó trong dịp đặc biệt này, cô không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến ngôi trường bước sang tuổi 75 và lần thứ ba đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong bài phát biểu, thay mặt các thế hệ sinh viên, Lầu Thị Dợ gửi lời tri ân tới những thầy cô đã tận tình dìu dắt, giúp mình trưởng thành trong những năm tháng đại học. Cô cũng nhắn nhủ các bạn sinh viên hãy không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện phẩm chất và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Theo cô, mỗi người trẻ nên dành một phần ước mơ và nhiệt huyết của mình cho những vùng đất còn nhiều khó khăn, nơi vẫn có những học sinh cần được tiếp thêm động lực và trao cơ hội học tập.

Đó cũng chính là điều Lầu Thị Dợ đang lựa chọn thực hiện trên hành trình nghề nghiệp của mình. Sinh ra và lớn lên tại vùng núi Sơn La, từ nhỏ cô gái đã ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh, mang tri thức mới và cơ hội hội nhập đến gần hơn với học sinh quê hương.

Ước mơ ấy đưa cô đến với Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những ngày đầu bước chân vào giảng đường, Dợ từng có lúc bỡ ngỡ, tự ti. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn và động viên của các thầy cô, cô dần trưởng thành, có thêm kiến thức và sự tự tin để theo đuổi con đường đã chọn. Nỗ lực học tập giúp cô tốt nghiệp đại học loại Giỏi vào năm 2023.

Cô giáo Lầu Thị Dợ đại diện các thế hệ người học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HNUE)

Sau khi ra trường, thay vì tìm kiếm cơ hội việc làm tại các thành phố lớn, Lầu Thị Dợ quyết định trở về Sơn La, công tác tại Trường THCS Pắc Ngà. Đây cũng là cách cô thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ là trở thành người mang kiến thức tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao.

Công việc giảng dạy tại địa bàn miền núi không tránh khỏi những khó khăn. Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ việc học ngoại ngữ còn hạn chế, khiến việc tổ chức các hoạt động thực hành, giao tiếp cho học sinh gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, cô vẫn kiên trì bám lớp, tìm cách điều chỉnh phương pháp giảng dạy để giúp các em từng bước tiếp cận và sử dụng tiếng Anh.

Với Lầu Thị Dợ, trở về quê hương không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là mong muốn đóng góp cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Cô hy vọng những kiến thức được học tại giảng đường đại học có thể giúp học sinh vùng cao có thêm cơ hội, tự tin hơn trên hành trình học tập và khám phá thế giới.

Tổng hợp