Cứ mỗi dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến gần, câu chuyện quà cáp, tri ân thầy cô lại trở thành chủ đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên, bình luận của một nữ phụ huynh về khoản tiền giáo viên có thể nhận được trong ngày lễ mới đây đã gây tranh cãi, khiến nhiều người đang công tác trong ngành giáo dục cảm thấy chạnh lòng.

Người này đưa ra phép tính dựa trên sĩ số trung bình khoảng 50 học sinh mỗi lớp. Theo đó, nếu mỗi học sinh tặng giáo viên 300.000 đồng thì tổng số tiền nhận được sẽ lên tới 15 triệu đồng. Từ phép tính này, nữ phụ huynh cho rằng chỉ cần đi làm trong ngày lễ, giáo viên đã có thể nhận được khoản tiền tương đương một tháng lương.

Bình luận gây tranh cãi

Không dừng lại ở đó, người này còn chia sẻ bản thân cảm thấy áp lực mỗi khi đến các dịp lễ, Tết vì lo ngại nếu không chuẩn bị phong bì thì con sẽ không được thầy cô quan tâm. Khi có ý kiến phản bác, tài khoản tiếp tục cho rằng con số 15 triệu đồng mới chỉ là mức tính trung bình, còn tại những trường có quy mô lớn, khoản tiền giáo viên nhận được có thể lên tới gần 100 triệu đồng. Người này thậm chí bày tỏ mong muốn xóa bỏ ngày lễ để phụ huynh không còn phải đau đầu vì chuyện quà cáp.

Những chia sẻ trên nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Phụ huynh không đồng tình với việc quy chụp giáo viên

Không ít người cho rằng cách tính toán của nữ phụ huynh mang tính suy diễn, đánh đồng việc tri ân thầy cô với một khoản thu nhập mặc định, trong khi thực tế mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách thể hiện tình cảm khác nhau. Không ai bắt buộc phụ huynh phải tặng quà hay phong bì. Nếu không có điều kiện hoặc không muốn tặng, cha mẹ hoàn toàn có thể lựa chọn không tham gia. Việc suy diễn rằng giáo viên có thể thu về hàng chục triệu đồng chỉ từ một phép tính giả định là điều thiếu công bằng.

Theo họ, trong suốt năm học, giáo viên phải đảm nhận nhiều công việc, từ giảng dạy đến chăm sóc, hướng dẫn học sinh trong những sinh hoạt thường ngày. Vì vậy, ngày 20/11 là dịp để cha mẹ và học sinh bày tỏ lòng biết ơn, chứ không nhất thiết phải đặt nặng giá trị vật chất của món quà.

Thậm chí, có phụ huynh cho biết bản thân từng chuẩn bị quà nhưng giáo viên từ chối nhận, hoặc chỉ vui vẻ đón nhận những tấm thiệp, lời chúc do học sinh tự tay làm. Điều họ mong muốn không phải là phải tặng quà bao nhiêu tiền, mà là có cơ hội thể hiện sự trân trọng đối với những người đang đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.

Giáo viên lên tiếng: Món quà không phải lúc nào cũng là tiền bạc

Bên cạnh những ý kiến phản đối, nhiều giáo viên cũng chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình. Một cô giáo mầm non có hơn 10 năm kinh nghiệm cho biết hiện nay không ít phụ huynh không tặng quà vào các dịp lễ. Nếu có, món quà đôi khi chỉ đơn giản là bó hoa, tấm thiệp hoặc lời chúc. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc giáo viên phân biệt đối xử hay thiếu quan tâm đến học sinh.

Theo cô, việc tặng quà hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện của mỗi gia đình. Không nên vì những trường hợp cá biệt hoặc áp lực quà cáp ở một số nơi mà mặc định tất cả giáo viên đều mong chờ những khoản tiền lớn trong ngày 20/11.

Một số giáo viên khác cũng chia sẻ rằng điều họ mong muốn trong dịp này đôi khi rất giản dị. Có người chỉ mong được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày, không phải liên tục xử lý công việc qua điện thoại. Có người lại cho rằng món quà ý nghĩa nhất chính là học sinh ngoan ngoãn, có ý thức học tập, biết lắng nghe và hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, một cựu giáo viên còn kể lại kỷ niệm buồn cách đây khoảng 20 năm. Người này từng vô tình nghe phụ huynh bàn tán về chuyện đóng góp tiền mua quà 20/11 bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng, thậm chí nhẩm tính số tiền giáo viên có thể nhận được. Kể từ đó, mỗi khi đến dịp lễ, người này thường chọn đóng cửa ở nhà, hạn chế tiếp xúc để tránh phải nghe những câu chuyện khiến bản thân tổn thương.

Việc cha mẹ cảm thấy áp lực trước những khoản đóng góp không cần thiết là tâm lý cần được lắng nghe, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa có thể lấy những suy đoán thiếu căn cứ để đánh giá cả một tập thể giáo viên.

Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam không nằm ở số tiền trong phong bì hay giá trị món quà mà ở sự trân trọng dành cho những người đã và đang góp phần dạy dỗ các thế hệ học trò. Một lời cảm ơn chân thành đôi khi đã đủ để người thầy cảm thấy những nỗ lực của mình được ghi nhận.