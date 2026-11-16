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Bức vẽ trong hội thi làm thiệp chào mừng ngày Nhà giáo 20/11 nhận gần 40 nghìn lượt thích: Càng xem kĩ càng thấy ý nghĩa

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Bức vẽ trong hội thi làm thiệp chào mừng ngày Nhà giáo 20/11 nhận gần 40 nghìn lượt thích: Càng xem kĩ càng thấy ý nghĩa

Giữa rất nhiều món quà và lời tri ân, bức vẽ của học sinh lớp 12 nhắc người xem nhớ rằng đôi khi, điều đáng quý nhất mà thầy cô nhận được không phải món quà đắt tiền.

Một cô giáo mặc áo dài hồng, tay cầm bình tưới nước, nhẹ nhàng chăm sóc một cậu học trò. Điều đặc biệt là trên đầu cậu bé không phải mái tóc thông thường mà là cả một vườn hoa đang khoe sắc. Không có những dòng chữ cầu kỳ hay hình ảnh quen thuộc thường thấy trong các tấm thiệp tri ân, bức vẽ của một học sinh lớp 12 lại khiến nhiều người dừng lại ngắm nhìn bởi ý tưởng giản dị mà giàu ý nghĩa.

Bức tranh được một giáo viên chia sẻ trên mạng xã hội, cho biết đây là tác phẩm học trò của mình thực hiện trong hội thi làm thiệp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau khi xuất hiện, hình ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý, với gần 40.000 lượt yêu thích cùng nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú.

Bức tranh nhận gần 40 nghìn lượt yêu thích (Ảnh: meoluoidilac)

Ý tưởng không mới nhưng nét vẽ rất có hồn

Thoạt nhìn, bức vẽ có nét hồn nhiên đặc trưng của học sinh. Màu sắc được tô khá tự nhiên, cậu học trò mặc áo kẻ ngang, quần xanh, đứng ngay ngắn với đôi má ửng hồng. Trên đầu em là những bông hoa đủ màu sắc, đan xen cùng cành lá xanh.

Cô giáo không đứng trên bục giảng, cũng không cầm sách hay phấn viết bảng. Cô cúi người, một tay cầm bình tưới, tay còn lại như đang nhẹ nhàng chăm chút cho những bông hoa trên đầu học trò. Hình ảnh ấy khiến nhiều người liên tưởng đến công việc của người làm nghề giáo: kiên nhẫn gieo trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng những mầm non.

Nếu xem cậu học trò như một cái cây, những bông hoa nở trên đầu em có thể tượng trưng cho tri thức, nhân cách và những điều tốt đẹp được vun đắp trong quá trình trưởng thành. Người thầy không thể lớn lên thay học trò, cũng không thể quyết định tất cả những gì các em sẽ trở thành. Nhưng bằng sự dạy dỗ, động viên và đồng hành, thầy cô tạo điều kiện để mỗi đứa trẻ phát triển theo cách riêng, từng ngày đơm hoa kết trái.

Đáng chú ý, cô giáo trong tranh không có khuôn mặt. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại được một số người xem đặc biệt yêu thích. Một bình luận cho biết họ thích cách học sinh không vẽ mặt cô giáo. Có lẽ chính sự bỏ ngỏ ấy khiến hình ảnh người thầy trở nên rộng hơn, không còn là chân dung của một cá nhân cụ thể mà có thể đại diện cho bất kỳ người giáo viên nào từng tận tâm dìu dắt học trò.

Một người khác nhận xét ý tưởng không mới, nhưng nét vẽ rất có hồn. Quả thực, hình ảnh người thầy như người làm vườn chăm sóc cây non vốn không xa lạ trong những câu chuyện về giáo dục. Tuy nhiên, cách thể hiện bằng một bức tranh trong trẻo lại mang đến cảm giác gần gũi. Không cần diễn giải dài dòng, người xem vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mà học trò gửi gắm qua từng chi tiết.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần. Giữa rất nhiều món quà và lời tri ân, bức vẽ của học sinh lớp 12 nhắc người xem nhớ rằng đôi khi, điều đáng quý nhất mà thầy cô nhận được không phải món quà đắt tiền, mà là nhìn thấy những hạt mầm mình từng chăm sóc ngày nào đã lớn lên, tự tin nở hoa theo cách riêng của các em.

Theo Bảo Tín

Phụ Nữ Mới

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