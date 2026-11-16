Trúng số 3,8 tỷ đồng, cô gái SN 2000 lập tức bỏ việc lương 15 triệu/tháng và chia tiền cho bạn trai

Năm 2023, Yeye - Một cô gái sinh năm 2000 tại Trung Quốc, đã bất ngờ đổi đời khi trở thành chủ nhân giải độc đắc 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng). Từ một nhân viên văn phòng có mức lương chỉ 4.000 NDT/tháng (khoảng 15,2 triệu đồng), cô bất ngờ có trong tay số tiền mà trước đó chưa từng nghĩ mình sẽ sở hữu.

Gần 3 năm sau ngày trúng số, Yeye tiết lộ ở thời điểm đó, việc đầu tiên cô làm là nộp đơn xin nghỉ việc. Sau khi trừ thuế, số tiền trúng số thực nhận của Yeye là 800.000 NDT (khoảng 3,04 tỷ đồng). Cô và bạn trai đã thống nhất cách sử dụng khoản tiền này từ trước, bởi cả hai từng nhiều lần đùa với nhau về việc sẽ làm gì nếu một ngày trúng giải thưởng lớn.

Theo kế hoạch, Yeye dành 400.000 NDT (khoảng 1,52 tỷ đồng) gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Đây cũng là khoản tiền lớn nhất được cô giữ lại để đảm bảo nền tảng tài chính cho bản thân. Tiếp đó, 200.000 NDT (khoảng 760 triệu đồng) được dùng để mua quà tặng và nội thất cho gia đình hai bên. Số tiền còn lại là 200.000 NDT (khoảng 760 triệu đồng) được chia đều cho cô và bạn trai, mỗi người nhận 100.000 NDT (khoảng 380 triệu đồng) để chi tiêu cá nhân.

Sổ tiết kiệm của Yeye

Quyết định chia tiền thưởng cho bạn trai từng khiến Yeye nhận được một số ý kiến thắc mắc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô cho biết cả hai đã yêu nhau nhiều năm, gia đình hai bên đều ủng hộ mối quan hệ và từ lâu đã xem nhau như người thân. Vì vậy, việc chia sẻ khoản tiền này không phải quyết định bộc phát sau khi trúng thưởng mà vốn nằm trong kế hoạch mà hai người từng thống nhất.

Trước khi có khoản tiền bất ngờ, cuộc sống của Yeye khá bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại một công ty truyền thông quảng cáo. Ban đầu, cô làm thực tập sinh với mức lương 3.000 NDT/tháng (khoảng 11,4 triệu đồng), sau khi được nhận chính thức, thu nhập tăng lên 4.000 NDT/tháng (khoảng 15,2 triệu đồng).

Công việc chủ yếu xoay quanh việc ghi chép nội dung các cuộc họp, chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của khách hàng và tham gia những cuộc họp liên tục. Yeye làm việc từ 9h-18h từ thứ Hai đến thứ Sáu, và được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên, quãng đường đi làm khá xa, mỗi ngày cô phải dành hơn 40 phút cho việc di chuyển bằng xe bus. Cuộc sống gần như chỉ xoay quanh hai địa điểm là công ty và phòng trọ, đến ngày nghỉ cũng chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Ban đầu, Yeye chưa nghĩ đến chuyện nghỉ việc ngay sau khi trúng số. Cô chỉ cảm thấy khoản tiền mới nhận được giúp bản thân có thêm chỗ dựa, không còn quá phụ thuộc vào công việc hiện tại. Nhưng khoảng một tháng sau, khi cấp trên liên tục tổ chức họp, chiếm cả thời gian nghỉ trưa và yêu cầu nhân viên tham gia đào tạo vào cuối tuần, cô bắt đầu cảm thấy không còn phù hợp với môi trường làm việc này.

Yeye cho rằng những buổi đào tạo thực chất chỉ là những lời hứa hẹn và vẽ ra viễn cảnh thiếu thực tế. Vì vậy, cô quyết định nộp đơn xin nghỉ việc.

Cuộc sống sau khi trúng số và nghỉ việc mang đến cho Yeye cảm giác thoải mái hơn. Cô không còn phải thức dậy theo giờ cố định, có thể ngủ đến bất kỳ lúc nào và chủ động sắp xếp thời gian cho những việc mình thích. Theo cô, thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở việc có thêm tiền mà còn là cảm giác bản thân có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống.

Tờ vé số cào giúp Yeye "đổi đời"

Đáng chú ý, sau khi trúng số, Yeye còn có thêm một sở thích mới là mua vàng. Cô chia sẻ đây là một trong những thay đổi rõ rệt nhất kể từ khi nhận thưởng. Bên cạnh đó, cô cũng dùng một phần tiền để mua sắm các thiết bị nhà thông minh, giúp không gian sống của gia đình tiện nghi hơn. Những món đồ mẹ yêu thích trước đây đôi khi phải cân nhắc mới mua, giờ cô có thể thoải mái lựa chọn mà không cần đắn đo quá nhiều.

Nhìn lại quyết định mua vé số năm 2023, Yeye cho rằng trải nghiệm này giống như mua hộp quà bí ẩn: Điều hấp dẫn nằm ở cảm giác hồi hộp và hy vọng về một điều bất ngờ. Trước khi mua vé, cô và bạn trai thậm chí còn bàn bạc nếu trúng 200 NDT (khoảng 760.000 đồng) thì sẽ coi như được ăn lẩu bò miễn phí, trúng 2.000 NDT (khoảng 7,6 triệu đồng) thì coi như có 1 chuyến du lịch, còn nếu trúng 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng) thì có thể làm thêm chuyến nữa. Cả hai hoàn toàn không dám nghĩ đến giải thưởng lớn nhất.

Hiện tại, dù đã có một khoản tiền tiết kiệm đáng kể và không còn phải đi làm để có thu nhập, Yeye cho biết cô vẫn đang duy trì các công việc tự do.

"Tôi nghĩ rằng mình vẫn còn rất trẻ, còn nhiều điều cần học hỏi và trau dồi, nên không thể cứ chơi mãi mà không làm việc kiếm tiền. Khoản tiền trúng số đương nhiên không nhỏ nhưng cũng không đủ để xài cả đời không hết. Dù sao chúng ta vẫn cần lao động chăm chỉ, nhất là khi còn đang trong độ tuổi 20s" - Yeye chia sẻ.

(Nguồn: news.cqnews.net)