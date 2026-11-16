Vì sao Jaian đánh Nobita như cơm bữa nhưng gần như chưa bao giờ động tay với Shizuka và Dekisugi?

Ai lớn lên cùng Doraemon hẳn đều thuộc "luật" của khu phố nơi nhóm bạn Nobita sinh sống. Luật ấy rất ngắn gọn, đó là đừng chọc giận Jaian. Nobita ăn đòn như cơm bữa, Suneo khéo nịnh đến mấy cũng có ngày lãnh đủ. Vậy mà suốt bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản này, có hai người gần như chưa bao giờ bị Jaian động tay tới. Đó là Shizuka và Dekisugi. Truyện không giải thích vì sao, nên người hâm mộ tự đi tìm câu trả lời và có mấy cách lý giải nghe khá thuyết phục.

Trước hết, đừng nghĩ hai bạn ấy không sợ Jaian. Mỗi lần Jaian mở buổi hát, Shizuka và Dekisugi cũng phải ngồi nghe như ai, bởi chẳng đứa trẻ nào tự nguyện đến đó cả. Cũng khó nói Jaian nể Dekisugi vì cậu học giỏi. Chuyện học sinh giỏi được vị nể là nếp nghĩ của người lớn, còn với một cậu nhóc đầu gấu thì điểm số chẳng có trọng lượng gì.

Nobita thường xuyên bị Jaian bắt nạt

Cách lý giải đầu tiên là Shizuka và Dekisugi không thuộc nhóm bạn "ruột" của Jaian. Nhóm ấy chỉ có ba người là Jaian, Suneo và Nobita. Nghe thì lạ vì Nobita bị bắt nạt suốt, nhưng cứ có chuyện là Jaian lại đứng ra đầu tiên. Có lần Nobita bị một bảo bối hình hòn đá ép chạy bộ đến kiệt sức, người cậu tìm đến cầu cứu là Jaian, và Jaian đã vác gậy bóng chày ra đuổi nó. Lần khác Nobita giả vờ sắp chuyển nhà, Jaian cũng là người đầu tiên chạy tới tiễn.

Quan hệ này giống kiểu đàn anh với đàn em. Ngày thường đàn anh có thể bắt nạt, nhưng khi có biến thì phải đứng chắn phía trước. Shizuka và Dekisugi không nằm trong vòng ấy, nên Jaian không áp "luật anh em" lên hai bạn. Dekisugi vốn ít khi chơi chung với ba cậu, có tham gia trận bóng chày nào thì cũng giống người được mời đến giúp hơn là thành viên của đội.

Cách lý giải thứ hai nhìn từ chuyện trường lớp. Một "đại ca" trong lớp hiếm khi bắt nạt tất cả mọi người, vì làm thế thì chính mình sẽ bị cô lập. Thường chỉ một hai bạn yếu thế nhất bị nhắm tới, còn số đông đứng ngoài nhìn. Người ít chính kiến như Suneo thì hùa theo. Người có chính kiến hơn như Shizuka hay Dekisugi thì lên tiếng khi mọi chuyện đi quá đà, như Shizuka từng nói thẳng rằng cô không thích ai cho bạn ra rìa. Nhờ những nhân vật đứng giữa như vậy, một bộ truyện dành cho học sinh tiểu học mới không trượt thành câu chuyện bắt nạt nặng nề.

Shizuka và Dekisugi gần như là "ngoại lệ" của Jaian

Cũng phải nói thêm rằng Jaian chưa bao giờ chỉ là kẻ bắt nạt. Cậu muốn làm thủ lĩnh được nể hơn là kẻ bị ghét. Khi nhóm gặp nguy, cậu xông ra trước. Ai làm em gái khóc, cậu tìm tới hỏi tội. Có một tập truyện, Nobita bị mấy anh học sinh cấp ba trấn lột, Jaian biết đánh không lại vẫn lao vào. Bên trong vẻ hung hăng ấy còn có những chỗ rất mềm, như nỗi tự ti về cái rốn lồi hay mong muốn được khen hát hay dù hát dở.

Về phía Nobita, cậu cũng chẳng thù ghét gì Jaian. Có bảo bối đi chơi hay món gì ngon, cậu vẫn nghĩ tới chuyện rủ Jaian và Suneo trước, dù nhiều lần khoe xong là bị giật mất. Những cú đấm của Jaian vì thế giống chuyện xô xát trong nhà, kiểu "chỉ mình tớ được bắt nạt Nobita". Với người ngoài vòng như Shizuka và Dekisugi, cậu không có lý do gì để làm vậy.

Riêng với Shizuka, có ý kiến cho rằng tác giả chủ ý không để nhân vật nam đánh bạn nữ trong một bộ truyện thiếu nhi. Trong truyện, "không đánh con gái" cũng giống một nguyên tắc Jaian tự đặt ra để giữ thể diện thủ lĩnh. Dường như chỉ có một lần cậu định nặng tay với Shizuka, và rốt cuộc vẫn không làm. Thêm nữa, ở tuổi tiểu học các bạn nữ thường lớn nhanh hơn bạn nam, nên chưa chắc Shizuka đã lép vế.

Nhóm bạn vẫn rất thân thiết dù thỉnh thoảng chí chóe, mâu thuẫn

Còn Dekisugi đóng vai người nói lẽ phải. Nếu để cậu bị đánh, bộ truyện vô tình gửi đi thông điệp rằng nắm đấm thắng được sự giỏi giang và nỗ lực. Cậu cũng hiếm khi xuất hiện. Phần lớn các truyện ngắn xoay quanh việc ai đó dùng bảo bối làm điều sai rồi lãnh hậu quả, mà một cậu bé gần như không tì vết thì khó có chỗ trong mô-típ ấy. Ít xuất hiện thì cũng ít dịp va chạm với Jaian.

Ngay cả Nobita cũng có lúc khiến Jaian phải dừng tay. Trong câu chuyện Doraemon sắp trở về tương lai, Nobita bị đánh ngã bao nhiêu lần vẫn đứng dậy, đến mức chính Jaian phải chịu thua. Nhìn từ góc nào thì Jaian cũng không đánh người bừa bãi. Có lẽ vì vậy mà người đọc khó ghét nổi cậu đầu gấu này.