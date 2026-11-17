Tuyến đường ven sông dài hơn 21km, dự kiến mở rộng lên 45,5m

Ngày 16/11/2026, một địa phương tại Việt Nam đã tổ chức cuộc họp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven sông. Địa phương này là tỉnh Nghệ An, nơi có sông Lam, một trong những dòng sông lớn nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, dự án được đề xuất là nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46C, đoạn Km0+00 - Km21+100, còn được gọi là đường ven sông Lam. Dự án có tổng chiều dài khoảng 21,5 km, điểm đầu tại phường Cửa Lò, điểm cuối tại phường Trường Vinh, đi qua ba phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh.

Tuyến đường được đề xuất thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với quy mô nền đường rộng 45,5m, gồm 4 làn xe cơ giới. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tuyến đường này đã được đầu tư từ năm 2004 nhưng quy mô mặt cắt ngang hiện chưa đồng bộ. Nhiều đoạn có nền đường rộng khoảng 11m, mặt đường rộng 9m, trong khi một số đoạn khác đã được đầu tư theo quy mô đường đô thị. Sau nhiều năm khai thác, mặt đường tại một số vị trí đã xuống cấp, năng lực thông hành chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại và tốc độ phát triển đô thị.

Tuyến Quốc lộ 46C ven sông Lam dự kiến được nâng cấp, mở rộng trên chiều dài khoảng 21,5 km, với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng (Ảnh do AI tạo)

Nếu phương án mở rộng được thông qua, những đoạn đường hiện có nền rộng 11m sẽ được xem xét nâng cấp trong tổng thể tuyến có quy mô nền đường dự kiến 45,5m. Theo định hướng, tuyến đường sẽ trở thành trục giao thông quan trọng chạy dọc bờ sông Lam, kết nối các khu đô thị, khu dân cư và khu vực phát triển kinh tế - xã hội phía Nam đô thị Vinh.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, dự án còn hướng tới hình thành trục cảnh quan ven sông, khai thác không gian tự nhiên và tạo điều kiện phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát phương án thiết kế, đánh giá lại tổng mức đầu tư và các phương án lựa chọn trước khi hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét. Theo định hướng được công bố, địa phương phấn đấu hoàn thiện thủ tục để có thể khởi công trong năm 2027.

Không chỉ phục vụ giao thông, tuyến đường còn góp phần bảo vệ người dân trước mưa lũ

Điểm đặc biệt của Quốc lộ 46C ven sông Lam không chỉ nằm ở quy mô mở rộng mà còn ở vai trò bảo vệ khu vực dân cư trước những tác động của thiên tai. Tuyến đường hiện hữu đồng thời kết hợp với đê ngăn lũ Tả Lam. Dọc tuyến có hệ thống tường chắn sóng, mái ta luy được gia cố cùng các công trình thủy lợi và tiêu thoát nước.

Điều này đồng nghĩa việc nâng cấp tuyến đường không đơn thuần là mở rộng mặt bằng phục vụ phương tiện giao thông. Quá trình nghiên cứu thiết kế còn phải tính toán đến yêu cầu bảo đảm an toàn đê điều, tiêu thoát lũ và khả năng ứng phó với thiên tai.

Đối với người dân sinh sống ven sông, đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Bởi trong mùa mưa lũ, khả năng tiêu thoát nước, sự ổn định của hệ thống đê và điều kiện giao thông đều ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại và hoạt động sản xuất.

Việc nâng cấp tuyến đường được kỳ vọng cải thiện điều kiện lưu thông, đồng thời góp phần tăng cường an toàn đê điều, hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ và cứu nạn. Tuy nhiên, hiệu quả chống lũ cụ thể sẽ phụ thuộc vào phương án thiết kế và các hạng mục được phê duyệt trong quá trình triển khai.

Dự án được kỳ vọng hình thành trục giao thông kết hợp cảnh quan ven sông Lam, góp phần cải thiện không gian sống và phát triển đô thị (Ảnh Cổng TTĐT Nghệ An)

Bên cạnh yếu tố an toàn, dự án còn được định hướng cải thiện không gian sống ven sông Lam. Khi tuyến đường được đầu tư đồng bộ, khu vực ven sông có thể hình thành trục cảnh quan đô thị, tạo điều kiện phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại và du lịch. Đây cũng là hướng khai thác lợi thế tự nhiên của đô thị Vinh, nơi dòng sông Lam chạy dọc khu vực phía Nam trước khi đổ ra biển.

Đối với các hộ kinh doanh, việc cải thiện kết nối giao thông có thể tạo thuận lợi hơn cho quá trình vận chuyển hàng hóa, đi lại và tiếp cận các khu vực thương mại, dịch vụ. Người dân sinh sống dọc tuyến cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ điều kiện hạ tầng và cảnh quan đô thị được nâng cấp.

Theo thông tin từ cuộc họp thẩm định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, rà soát kỹ phương án thiết kế và tổng mức đầu tư nhằm bảo đảm hiệu quả, tính khả thi. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46C cũng đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030.

Với tổng chiều dài khoảng 21,5 km, nền đường dự kiến rộng 45,5m và tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, tuyến đường ven sông Lam được kỳ vọng trở thành công trình hạ tầng quan trọng tại Nghệ An. Không chỉ mở rộng kết nối giao thông, dự án còn hướng tới cải thiện cảnh quan, bảo đảm an toàn đê điều và nâng cao chất lượng sống của người dân dọc tuyến.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Nghệ An