Mới đây, bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung-hsiang (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ trên trang cá nhân một trường hợp lâm sàng về suy thận khiến nhiều người giật mình. Bệnh nhân là một nữ giám đốc điều hành khoảng 40 tuổi, có lối sống rất lành mạnh, tuyệt đối không hút thuốc lá hay uống rượu bia.

Thời gian gần đây, chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi kéo dài và đi tiểu có nhiều bọt nhưng chỉ nghĩ do áp lực công việc. Đỉnh điểm là khi thấy móng tay đổi màu kỳ lạ, chị lại cho rằng mình bị thiếu hụt canxi vì thói quen uống cà phê mỗi ngày nên chỉ tìm đến phòng khám da liễu để kiểm tra. Thế nhưng, trong một lần trò chuyện, một đồng nghiệp tinh ý nhận ra phần nửa dưới móng tay của chị trắng đục còn nửa trên lại chuyển sang đỏ sẫm bất thường nên lập tức khuyên chị đi khám tổng quát.

Nữ giám đốc phát hiện suy thận giai đoạn cuối nhờ bất thường ở móng tay (Ảnh minh họa)

Sau khi được chuyển đến phòng khám của bác sĩ Hung Yung-hsiang, kết quả xét nghiệm khiến nữ giám đốc chết lặng: Chị mắc suy thận mạn tính giai đoạn 5 (giai đoạn cuối) và đang đứng trước nguy cơ phải chạy thận nhân tạo suốt đời.

Vì sao tổn thương nội tạng lại "phát tín hiệu" qua móng tay?

Theo bác sĩ Hung Yung-hsiang, móng tay không chỉ là bộ phận bảo vệ đầu ngón mà còn là "tấm gương" phản chiếu trực tiếp tình trạng tuần hoàn máu và quá trình chuyển hóa bên trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, khả năng lọc thải kém đi khiến độc tố urê tích tụ trong máu, gây thiếu máu và rối loạn dinh dưỡng mô. Những biến đổi âm thầm này nhanh chóng bộc lộ rõ rệt trên bề mặt và màu sắc của nền móng.

Bác sĩ Hung nhấn mạnh, nếu quan sát thấy móng tay xuất hiện 4 dấu hiệu bất thường dưới đây, bạn cần đi khám chuyên khoa ngay lập tức vì cơ thể có thể đang mang nhiều bệnh lý nguy hiểm:

1. Móng tay nửa trắng nửa đỏ (móng Lindsay)

Đây là dấu hiệu đặc trưng nhất ở người mắc bệnh thận mạn tính và hội chứng tăng urê huyết. Phần móng gần gốc có màu trắng nhạt đục, trong khi phần nửa trên hướng về đầu ngón tay lại có màu nâu đỏ hoặc hồng sẫm, tạo thành đường ranh giới phân chia rõ rệt. Khi dùng tay ấn mạnh xuống, vùng màu nâu đỏ này không hề bị phai màu. Nguyên nhân là do nền móng bị phù nề ức chế vi mạch phía dưới, kết hợp với sự lắng đọng sắc tố dưới tác động của độc tố urê ở phần đầu móng.

Đừng xem nhẹ nếu thấy móng tay chuyển màu nửa đỏ, nửa trắng (Ảnh minh họa)

2. Xuất hiện các rãnh lõm ngang trên bề mặt móng (đường Beau)

Đường Beau là những rãnh sâu hoặc vết lõm chạy ngang qua bề mặt móng và dịch chuyển dần ra ngoài theo sự phát triển của móng tay. Theo bác sĩ Hung Yung-hsiang, dấu hiệu này cho thấy mầm móng từng bị "đình trệ" phát triển tạm thời. Khi chức năng thận suy giảm đột ngột, cơ thể rơi vào tình trạng nhiễm độc urê nặng hoặc nhiễm toan chuyển hóa nghiêm trọng, quá trình trao đổi năng lượng bị gián đoạn khiến móng ngừng mọc trong vài ngày, để lại vết hằn ngang rõ rệt sau khi cơ thể ổn định trở lại.

3. Biến mất phần hình bán nguyệt ở gốc móng

Ở người khỏe mạnh, phần gốc móng tay thường có một vùng màu trắng hình lưỡi liềm gọi là bán nguyệt. Khi bệnh thận mạn tiến triển nặng, cơ thể giảm tiết hormone erythropoietin (EPO) gây thiếu máu nghiêm trọng, đồng thời hội chứng thận hư làm thất thoát lượng lớn protein qua nước tiểu. Tình trạng thiếu máu và giảm protein máu khiến mô liên kết ở nền móng tăng sinh bất thường, làm toàn bộ móng trắng bệch và che lấp hoàn toàn hình bán nguyệt vốn có.

4. Móng tay giòn, dễ gãy kèm theo sọc dọc sẫm màu hoặc đổi màu vàng đục

Bên cạnh 3 biểu hiện điển hình của suy thận kể trên, giới chuyên khoa cũng cảnh báo tình trạng móng tay khô giòn, tách lớp, đổi màu vàng dày hoặc xuất hiện các vệt sọc đen dọc theo chiều dài móng. Đây có thể là lời cảnh báo của tình trạng suy dinh dưỡng nặng, nhiễm nấm, rối loạn chức năng gan, bệnh tuyến giáp hoặc thậm chí là dấu hiệu sớm của u hắc tố ác tính dưới móng nếu vệt đen lan rộng bất thường.

Móng tay có sọc dọc nâu hoặc đen có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Đừng bỏ qua những thay đổi nhỏ trên cơ thể!

Từ trường hợp của nữ giám đốc 40 tuổi, bác sĩ Hung Yung-hsiang khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên chủ quan trước những dấu hiệu tưởng chừng vô hại như mệt mỏi, tiểu ra bọt hay biến đổi màu sắc móng tay.

Để bảo vệ thận và phát hiện sớm các bệnh lý mạn tính, mỗi người nên duy trì thói quen uống đủ nước lọc mỗi ngày, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối, không tự ý lạm dụng thuốc giảm đau hay thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, cần thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu và nước tiểu ít nhất 6 đến 12 tháng một lần để kịp thời can thiệp ngay từ giai đoạn sớm.

Nguồn và ảnh: HK01, China Times