Có những người nổi tiếng bằng cách liên tục xuất hiện, cũng có người khiến công chúng tò mò ngay cả khi đã rời xa ánh đèn sân khấu. Vĩnh Thụy thuộc về nhóm thứ hai. Từng là một trong những nam thần nổi bật của làng mẫu Việt với gương mặt lai cuốn hút, chiều cao 1,88m và phong thái lịch lãm, anh có thời gian phủ sóng trên sàn diễn, phim ảnh lẫn truyền hình thực tế. Nhưng khi sự nghiệp đang được chú ý, Vĩnh Thụy lại chọn những ngã rẽ khác: kinh doanh, đối diện thất bại, gây dựng lại từ đầu rồi âm thầm bước vào cuộc sống hôn nhân. Ở tuổi 38, nam người mẫu không còn xuất hiện dày đặc như trước, nhưng dường như đã tìm được nhịp sống mà mình mong muốn.

Nam thần một thời của showbiz Việt, U40 vẫn phong độ

Vĩnh Thụy tên thật là Lê Xuân Vĩnh Thụy, sinh ngày 5/12/1988. Anh mang ba dòng máu Việt – Hoa – Pháp, sở hữu gương mặt có đường nét lai, chiều cao nổi bật và vóc dáng chuẩn người mẫu. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, Vĩnh Thụy từng có niềm đam mê lớn với bóng đá và mong muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những chấn thương liên quan đến cột sống khiến anh không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ này.

Năm 16 tuổi, Vĩnh Thụy bắt đầu thử sức với công việc người mẫu. Ngoại hình nổi bật giúp anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia. Năm 2009, anh tham gia Siêu mẫu Việt Nam và giành giải Bạc. Sau đó, Vĩnh Thụy đại diện Việt Nam tham dự Mister International, lọt Top 15 chung cuộc và nhận giải phụ Người mẫu được yêu thích nhất.

Năm 2014, anh tiếp tục được vinh danh với danh hiệu Người mẫu xuất sắc châu Á. Đây là giai đoạn Vĩnh Thụy trở thành gương mặt quen thuộc của các sàn diễn thời trang, thường xuyên đảm nhận những vị trí quan trọng trong chương trình. Với vẻ ngoài nam tính, phong thái lạnh lùng nhưng không kém phần lịch lãm, anh được xem là một trong những gương mặt nam nổi bật của thế hệ người mẫu thời điểm đó.

Không dừng lại ở thời trang, Vĩnh Thụy còn thử sức với diễn xuất. Năm 2009, anh có vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Chuyện tình đảo ngọc . Sau đó, nam người mẫu góp mặt trong một số dự án như Nhật ký Bạch Tuyết , Lệnh xóa sổ , Thần tượng và Truy sát . Dù không xây dựng sự nghiệp diễn viên với mật độ phim ảnh dày đặc, những vai diễn này giúp anh mở rộng hình ảnh, không chỉ gắn với sàn catwalk.

Năm 2016, Vĩnh Thụy đảm nhận vai trò host của The Face Vietnam mùa đầu tiên. Sự xuất hiện bên cạnh những gương mặt nổi tiếng như Phạm Hương, Lan Khuê và Hồ Ngọc Hà giúp anh tiếp tục duy trì sức hút với khán giả truyền hình. Cùng thời gian đó, tên tuổi Vĩnh Thụy còn được chú ý qua những lần xuất hiện bên các mỹ nhân trong showbiz.

Anh từng vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Hai người có nhiều khoảnh khắc thân thiết, cùng xuất hiện trong một số sự kiện và dự án nghệ thuật. Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ này, Vĩnh Thụy khá thận trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Vĩnh Thụy từng bày tỏ quan điểm: “Tình cảm với bản thân Thụy rất thiêng liêng”. Anh cho biết không muốn công khai chuyện riêng khi chưa có một cái kết rõ ràng, bởi với anh, tình yêu cần được xây dựng trên sự nghiêm túc và hướng đến gia đình. Những chia sẻ này phần nào cho thấy sự kín đáo đã là lựa chọn của nam người mẫu từ nhiều năm trước, chứ không phải chỉ xuất hiện sau khi anh kết hôn.

Từng bán nhà, bán xe sau thất bại kinh doanh, rồi gây dựng lại từ đầu

Khi đang có vị trí trong làng giải trí, Vĩnh Thụy không chọn tập trung hoàn toàn vào nghệ thuật. Anh sớm thử sức với kinh doanh, đầu tư ở nhiều lĩnh vực và từng có thời gian dành phần lớn công sức cho công việc bên ngoài showbiz.

Quyết định này khiến nam người mẫu có một quãng thời gian dài vắng bóng. Năm 2020, anh từng dừng hoạt động nghệ thuật khoảng bốn năm vì cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin và chưa thể dành toàn bộ tâm sức cho công việc. Anh cũng trải qua nhiều biến cố sức khỏe, từ chấn thương khi tập thể thao, phẫu thuật cột sống lưng đến ba lần mổ chân phải.

Khó khăn càng chồng chất khi hoạt động kinh doanh gặp thất bại. Vĩnh Thụy tiết lộ mình từng phải bán nhà, bán xe và gần như bán hết tài sản để trang trải. Thời điểm ấy, chân anh vẫn còn đau sau phẫu thuật, phải tự đi tìm nhà thuê trong tình trạng đi lại khó khăn.

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là khi không thể làm việc bình thường vì chấn thương, Vĩnh Thụy từng bán cherry online để có thêm thu nhập. Anh chống nạng, tự bê những thùng hàng từ tủ lạnh, phân loại và đóng gói từng cân để giao cho khách. Hình ảnh ấy khác xa vẻ hào nhoáng thường thấy của một nam thần showbiz, nhưng cũng cho thấy anh không ngại bắt đầu lại bằng những công việc rất bình thường.

Thế nhưng Vĩnh Thụy không né tránh khi nhắc về thất bại. “Khó khăn là thử thách để giúp mình tiến xa, chứ đừng để nó khiến mình dừng lại”, nam người mẫu chia sẻ. Anh cũng cho biết bản thân luôn cố gắng biến những lời nhận xét tiêu cực thành động lực, tiếp thu những góp ý đúng và không để những đánh giá bên ngoài chi phối quá nhiều.

Nhìn lại hành trình này, có thể thấy Vĩnh Thụy không phải người chỉ có một giai đoạn rực rỡ rồi dừng lại. Anh từng có hào quang, từng thất bại, từng phải tự xoay xở trong những ngày khó khăn và sau đó tìm cách xây dựng lại cuộc sống. Đó cũng là lý do hình ảnh hiện tại của anh mang màu sắc khác so với thời kỳ đỉnh cao: ít phô trương hơn, kín tiếng hơn và có vẻ bình thản hơn.

Cuộc hôn nhân kín tiếng bên người vợ ngoài showbiz

Nếu từng khá thận trọng khi nói về chuyện tình cảm, Vĩnh Thụy cũng giữ nguyên lựa chọn ấy khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Anh công khai có bạn gái vào dịp Valentine năm 2021 bằng hình ảnh nắm tay một cô gái, kèm dòng trạng thái “Happy Valentine Cá mập”. Dù chia sẻ niềm vui tình cảm, nam người mẫu vẫn khéo léo giấu mặt người yêu.

Cuối năm 2021, Vĩnh Thụy cầu hôn bạn gái trong một khung cảnh lãng mạn. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi lần lượt tổ chức các nghi lễ cưới trong năm 2023. Đầu tháng 10/2023, hai người làm lễ vu quy tại TP.HCM. Đến tháng 12 cùng năm, họ tổ chức tiệc cưới riêng tư tại Đà Lạt, quê nhà của nam người mẫu.

Theo thông tin được báo chí đăng tải thời điểm đó, bà xã Vĩnh Thụy không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và theo đuổi công việc kinh doanh. Cô từng du học tại Singapore, xuất thân từ một gia đình kinh doanh ở Đà Lạt. Tuy nhiên, Vĩnh Thụy không công khai nhiều thông tin về vợ, cũng không để cô xuất hiện thường xuyên trước truyền thông. Những hình ảnh hiếm hoi anh đăng tải thường được chụp từ phía sau hoặc khéo léo che mặt.

Việc giữ kín đời tư dường như là nguyên tắc mà Vĩnh Thụy đã lựa chọn từ trước khi kết hôn. Trong bài phỏng vấn năm 2023, khi nói về dự định lập gia đình, anh từng chia sẻ: “Tôi có bạn gái nhưng chuyện tình cảm tôi vẫn muốn giữ cho riêng mình”. Anh cũng bày tỏ mong muốn có một gia đình riêng hạnh phúc để bố mẹ được vui lòng.

Sau đám cưới, nam người mẫu càng ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Anh dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng. Những thông tin về vợ con cũng được giữ ở mức vừa phải, không trở thành nội dung thường xuyên trên trang cá nhân.

Đến tháng 11/2026, Vĩnh Thụy bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện sau thời gian dài hạn chế hoạt động nghệ thuật. Sự trở lại hiếm hoi nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho gương mặt từng là biểu tượng nam thần của một thời. Những hình ảnh mới cũng khiến công chúng tò mò hơn về cuộc sống hiện tại của anh, đặc biệt là cuộc hôn nhân kín tiếng bên người vợ ngoài showbiz.

Từ một nam thần thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn, màn ảnh đến người chồng, người cha kín tiếng, Vĩnh Thụy đã đi qua khá nhiều chặng đường. Anh từng có thời điểm đứng trên đỉnh cao danh tiếng, cũng từng đối diện với thất bại kinh doanh và những biến cố sức khỏe. Nhưng điều đáng chú ý là anh không cố níu giữ hình ảnh cũ bằng mọi giá.

Có lẽ, ở tuổi 38, Vĩnh Thụy đã tìm thấy một định nghĩa khác về thành công. Đó không nhất thiết phải là lịch trình dày đặc, những lần xuất hiện liên tục hay sự chú ý của công chúng. Đôi khi, thành công đơn giản là có công việc để theo đuổi, có gia đình để trở về và đủ bình thản để lựa chọn điều gì nên chia sẻ, điều gì muốn giữ lại cho riêng mình.