Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ phải rời xa sân cỏ trong phần còn lại của năm 2026 sau khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, hệ quả từ mật độ thi đấu dày đặc ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ.

Chân sút 22 tuổi bị rách một phần dây chằng bên ngoài, tổn thương sụn chêm, đồng thời bị phù dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Với mức độ tổn thương này, Đình Bắc cần ít nhất 6 tuần để điều trị và hồi phục, đồng nghĩa với việc anh chính thức khép lại năm 2026 sớm hơn dự kiến. Trên trang cá nhân, tiền đạo xứ Nghệ cũng đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn "Cố lên tôi ơi" để tự động viên tinh thần.

Đình Bắc chấn thương (Ảnh: MD)

Thông tin chấn thương của Đình Bắc ập đến chỉ vài giờ sau khi HLV Alexandre Polking bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về thể trạng của cậu học trò. Trong buổi họp báo trưa 18/11 trước thềm cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim tại Cúp CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championship), chiến lược gia của CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã thẳng thắn lên tiếng về bài toán sử dụng nhân sự đầy nhạy cảm.

"Tôi biết phóng viên sẽ hỏi thế này. Điều đó hơi nhạy cảm khi tôi là HLV trưởng. Tôi cũng muốn thật sự rõ ràng về vấn đề này. Đầu tiên, quan trọng nhất, cả Việt Nam rất yêu mến Đình Bắc. Vì cậu ấy là cầu thủ hay, là chàng trai tuyệt vời", ông Polking mở đầu.

Trước đó, Đình Bắc vừa trở về CLB sau đợt tập trung FIFA Days tháng 11 cùng đội tuyển Việt Nam. Dù HLV Kim Sang-sik đã tính đến phương án rút anh ra nghỉ sớm ở trận giao hữu gặp Kyrgyzstan tối 17/11, nhưng việc đội nhà nhận hai bàn thua cuối trận khiến ông quyết định giữ Đình Bắc đá trọn vẹn 90 phút để tìm bàn gỡ. Đây đã là trận đấu thứ 48 của tiền đạo sinh năm 2004 trong năm 2026 trên cả ba mặt trận: ĐTQG, U23 và CLB.

Dù từng ví Đình Bắc như một "mãnh thú" nhờ nền tảng thể lực sung mãn, HLV Polking thừa nhận không thể tùy tiện vắt kiệt sức lực của cầu thủ trẻ này. Nhà cầm quân người Brazil bộc bạch: "Nếu bạn hỏi tôi giữa CLB và đội tuyển, bên nào quan trọng hơn. Tôi sẽ trả lời là đội tuyển. Tôi cần làm gì để tốt nhất cho cầu thủ khi CLB CAHN trải qua lịch thi đấu dày đặc thế này. Đội tuyển là ưu tiên hàng đầu, nhưng tôi đang được CLB trả lương. Tôi cần công việc của mình, tôi cần các cầu thủ. Đình Bắc rất khỏe, nhưng không phải cỗ máy, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi".

Đình Bắc cần được nghỉ ngơi để phục hồi chấn thương (Ảnh: HĐ)

Thậm chí, thuyền trưởng của CAHN còn đưa ra góc nhìn thẳng thắn về giá trị chuyên môn giữa các trận đấu mà Đình Bắc vừa trải qua và sắp đối mặt: "Trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan và Đài Loan quan trọng hơn hay những trận đấu của CLB CAHN gặp Johor (ASEAN Club Championship) và Vissel Kobe (AFC Champions League Elite) quan trọng hơn? Cá nhân tôi cho rằng, chỉ là quan điểm cá nhân thôi, những trận gặp các đối thủ như Johor Darul Ta'zim hay Vissel Kobe sẽ rất bổ ích cho cầu thủ trẻ như Bắc".

Đáng tiếc, viễn cảnh Đình Bắc được thử sức trước những đối thủ hàng đầu châu lục đã không thể diễn ra. Việc mất đi một nhân tố tấn công giàu đột biến khiến bài toán nhân sự của CAHN càng thêm nan giải. Từ đầu mùa, đội bóng ngành Công an đã thi đấu tới 14 trận - nhiều gấp đôi các đối thủ tại V-League và chuẩn bị bước vào chuỗi 10 trận trong vòng 40 ngày trên bốn đấu trường gồm V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Elite và Cúp CLB Đông Nam Á.

Khởi đầu cho chuỗi thử thách khắc nghiệt đó chính là cuộc chạm trán nhà vô địch Malaysia Johor Darul Ta'zim trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 tối 19/11. Không có sự phục vụ của Đình Bắc, HLV Polking buộc phải tìm kiếm phương án thay thế nhằm giúp CAHN hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang có phong độ cao ở sân chơi khu vực và châu lục.



