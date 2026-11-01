Tối 18/11, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 phát đi thông báo chính thức về việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026, được ký bởi ông Phạm Duy Khánh - Trưởng ban tổ chức cuộc thi.

Theo nội dung thông báo, sau lần vi phạm đầu tiên, ban tổ chức và các bên liên quan đã đưa ra hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục hậu quả và tiếp tục phối hợp với công ty. Trước đó, người đẹp bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết sau quyết định này, Quỳnh Anh vẫn tham dự một sự kiện mà không thông báo và thống nhất trước với công ty. Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện được cho là đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi và đơn vị tổ chức.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Quỳnh Anh từng thông báo về tình trạng sức khỏe tâm lý, cho biết cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự sự kiện khi chưa có sự đồng ý của công ty. Ban tổ chức cũng ghi nhận người đẹp xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác với thông tin ký hợp đồng độc quyền mà chưa thông qua Miss Universe Vietnam.

Từ những diễn biến trên, ban tổ chức cho rằng các sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu, đi đến quyết định thu hồi vương miện. Như vậy, chỉ sau 47 ngày kể từ đêm đăng quang, hành trình Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh đã chính thức khép lại.

Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Hoa hậu sau 47 ngày đăng quang Miss Universe Vietnam

Ai sẽ thay thế Quỳnh Anh?

Thông thường, trong các cuộc thi sắc đẹp, khi Hoa hậu không thể tiếp tục nhiệm kỳ hoặc bị thu hồi danh hiệu, Á hậu 1 thường là người được cân nhắc kế nhiệm. Đây là phương án từng được ông Nawat áp dụng cho cuộc thi Miss Grand International 2024.

Theo đó tổ chức của ông Nawat thông báo thu hồi danh hiệu Miss Grand International 2024 đối với người đẹp Ấn ĐỘ Rachel Gupta (Ấn Độ) với lý do không hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tham gia dự án bên ngoài khi chưa được chấp thuận và từ chối tham gia chuyến công tác đã lên lịch tại Guatemala.

Sau sự việc, Christine Juliane Opiaza (Philippines) - Á hậu 1 của mùa giải - được trao vương miện và chính thức trở thành Miss Grand International 2024. Đáng nói, ông Nawat đang giữ vai trò National Director của Miss Universe Vietnam, vì thế không loại trừ khả năng ông và BTC Miss Universe Vietnam sẽ áp dụng hình thức thay thế như Miss Grand International 2024.

Trở lại với Miss Universe Vietnam 2026, Trịnh Mỹ Anh là người đẹp giữ vị trí Á hậu 1. Vì vậy, cô trở thành cái tên được công chúng quan tâm sau thông báo thu hồi danh hiệu của Quỳnh Anh. Tuy nhiên, khả năng Mỹ Anh được đôn lên thay thế hiện vẫn chưa thể khẳng định quá sớm.

Bởi trước đó, Trịnh Mỹ Anh cũng là nhân vật liên quan đến ồn ào nhóm chat riêng tư bị lan truyền trên mạng xã hội sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Ngày 25/10, ban tổ chức thông báo tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của người đẹp trong thời hạn 3 tháng. Cô cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu có.

Trịnh Mỹ Anh đang là Á hậu 1 Miss Universe Vietnam, người được réo tên sau khi Hoa hậu Quỳnh Anh bị tước danh hiệu

47 ngày đương nhiệm của Quỳnh Anh

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực người mẫu trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Cô từng giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, sau đó đăng quang Supermodel Me 2021 và đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Sau hai năm, người đẹp trở lại cuộc thi và giành vương miện Hoa hậu trong đêm chung kết diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Quỳnh Anh nhanh chóng gặp sóng gió. Chỉ khoảng 10 ngày sau chung kết, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp màn hình được cho là từ một nhóm chat riêng của một số người đẹp tham gia cuộc thi. Những tin nhắn có nội dung bàn tán, chê bai một số cá nhân liên quan đến Miss Universe Vietnam khiến nhiều thí sinh bị gọi tên, trong đó có Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh.

Ngày 13/10, Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi, nhìn nhận những thiếu sót trong cách diễn đạt và ứng xử. Cô cho biết bản thân đã dành thời gian nhìn lại sự việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng. Trịnh Mỹ Anh cũng lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi sau khi thừa nhận có liên quan đến nhóm trò chuyện.

Đến ngày 25/10, ban tổ chức công bố hình thức xử lý đối với hai người đẹp. Quỳnh Anh bị đình chỉ hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng, còn Trịnh Mỹ Anh bị tạm dừng hoạt động tương tự trong 3 tháng.