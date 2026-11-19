Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xác nhận, đơn vị vừa thông báo rộng rãi về việc miễn phí tham quan di tích dành cho du khách là công dân Việt Nam. Chương trình này được thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND TP Huế, nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo đó, trong ngày 23/11, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ miễn phí vé tham quan cho người dân địa phương và du khách nội địa khi tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế như: Đại Nội Huế, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, lăng Dục Đức, điện Hòn Chén, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế…

Chính sách miễn phí vé tham quan này được quy định tại Nghị quyết 55/2025/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của HĐND TP Huế quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Dịp Ngày Văn hoá Việt Nam, du khách nội địa sẽ được tham quan miễn phí các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 23/11 và di tích Hải Vân Quan vào ngày 24/11

Theo đó, mỗi năm, TP Huế sẽ miễn phí tham quan di tích cho người Việt Nam vào 5 ngày, gồm: Mồng Một Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày giải phóng Huế 26/3, Ngày Cách mạng tháng Tám 19/8, Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Ngoài ra, TP. Huế cũng sẽ miễn phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan cho công dân Việt Nam trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Huế.

Trước đó, ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế cũng ký 3 văn bản về việc giảm giá vé tham quan tại một số điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế cho người dân, du khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới, du lịch MICE và dịch vụ y tế tại TP Huế.

Theo đó, cá nhân trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi áp dụng ở TP Huế được giảm 30% phí tham quan di tích. Các cơ sở y tế áp dụng chính sách gồm: Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế; Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND TP Huế phê duyệt.

Các cá nhân trong nước và quốc tế cũng được giảm 30% mức thu phí tham quan nếu thuộc các đoàn khách tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm được tổ chức tại TP Huế.

Đáng chú ý, cá nhân trong nước và quốc tế sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến TP Huế được giảm 50% phí tham quan di tích. Chính sách áp dụng với hành khách đi tuyến đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha và chiều ngược lại; tuyến tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và chiều ngược lại. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/5/2027.

Đối với các đường bay mới đến TP Huế, gồm đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ, du khách cũng được hưởng mức giảm 50% phí tham quan đến hết ngày 31/12/2027. Chính sách không áp dụng với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất.

Các điểm tham quan được áp dụng mức giảm phí gồm Đại Nội Huế, Lăng vua Thiệu Trị, Lăng vua Dục Đức, Lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.