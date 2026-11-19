Nhắc đến MC Khánh Vy, nhiều người nghĩ ngay tới gương mặt quen thuộc của giới trẻ, cô MC luôn tự tin và tràn đầy năng lượng trong mọi chương trình, hoạt động, sự kiện mình tham gia. Học giỏi, dẫn chương trình duyên dáng, lúc nào cũng năng động, nhiệt huyết, nữ MC sinh năm 1999 này khiến không ít khán giả tin rằng mình làm gì cũng giỏi.

Thế nhưng ít ai biết, chính Khánh Vy từng thẳng thắn kể ra những việc mình không làm được, những thói quen chưa tốt và cả những điểm trong tính cách mà cô phải mất nhiều năm mới học cách điều chỉnh.

MC Khánh Vy (Ảnh: FBNV)

Thích nghệ thuật nhưng không thể vẽ

MC Khánh Vy cho biết cô rất thích nghệ thuật. Có điều, đây lại là lĩnh vực cô buộc phải buông tay từ sớm, vì đôi tay không theo kịp niềm yêu thích.

"Mình không thể vẽ và phối màu trên bức tranh được, điều mình đã từ bỏ từ rất lâu dù rất thích nghệ thuật", Khánh Vy từng chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, nữ MC còn thừa nhận thêm một điểm yếu mà ít ai ngờ tới: "Chữ mình viết cũng xấu nốt luôn". Một người thường xuyên xuất hiện chỉn chu trước ống kính lại tự nhận chữ viết của mình xấu, điều này khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Khánh Vy từng thừa nhận mình không thể vẽ và phối màu, dù rất yêu nghệ thuật (Ảnh: FBNV)

Cầu toàn nên dễ bực

Ngoài chuyện tay nghề, MC Khánh Vy cũng không ngại nói về những điểm chưa hoàn hảo trong tính cách. Cô tự nhận mình là kiểu người đòi hỏi mọi thứ phải đúng ý.

"Mình là người cầu toàn, lỡ có một xíu gì đó không như mong muốn một tí là mình dễ bực lắm", cô tiết lộ.

Trước đây, mỗi khi cảm xúc dồn nén, cách giải tỏa quen thuộc của Khánh Vy là khóc. Cô coi đó là cách để trút bỏ những điều tiêu cực. Về sau, để kiểm soát cảm xúc tốt hơn, Khánh Vy tìm đến các "bộ môn" như pilates, thiền, chánh niệm... Đây cũng là cách nữ MC sống chậm lại giữa lịch làm việc dày đặc.

Nỗi sợ bị người khác ghét

Một điểm yếu khác mà Khánh Vy từng chia sẻ còn là nỗi sợ không được yêu mến. "Ngày xưa mình sợ bị người khác ghét lắm", cô kể.

Nỗi sợ ấy theo cô đến tận khi trưởng thành. Cô luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người, thậm chí có lúc cố thay đổi bản thân chỉ để được yêu quý hơn. Phải đến một thời điểm, Vy mới nhận ra không ai có thể khiến tất cả mọi người hài lòng. Thay vì chạy theo điều đó, cô chọn tập trung làm tốt công việc của mình và sống thật với chính mình.

Nữ MC tự nhận mình là người cầu toàn và từng rất sợ bị người khác ghét (Ảnh: FBNV)

Từng bị chê dẫn không hay

Không chỉ những sở đoản trong cuộc sống, Khánh Vy cũng từng phải đối diện với điểm yếu trong chính công việc mình đam mê nhất. Năm 2017, khi mới là sinh viên năm nhất, cô dẫn Preshow chương trình 8 IELTS mùa 2 hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tập đầu tiên lên sóng nhận về không ít lời chê.

"Khi mới phát sóng, nhiều người nói Khánh Vy dẫn không hay, nói không rõ hay đổi MC đi. Mình rất buồn vì mình không tốt, nhưng buồn hơn là ekip phải nhận những bình luận như vậy", nữ MC kể lại.

Thay vì né tránh, cô nhìn thẳng vào lỗi sai và sửa ngay, chuẩn bị kỹ hơn cho tập tiếp theo. Dù vậy, khi tập 2 phát sóng, Vy vẫn không dám xem vì sợ lại thất bại. Cuối cùng, cô quyết định đối diện. Lần này, chương trình nhận về nhiều bình luận tích cực và lời khen hơn hẳn.

Tương tự với Đường Lên Đỉnh Olympia, khi mới thay "đàn chị" Diệp Chi dẫn Olympia, Khánh Vy cũng nhận về không ít cái nhìn hoài nghi cùng những bình luận trái chiều về phong cách dẫn, về những màn thể hiện chưa thực sự hoàn hảo. Tuy nhiên, thay vì phản kháng tiêu cực, Khánh Vy chọn cách lắng nghe, tiếp nhận góp ý và dần dần tự hoàn thiện. Để rồi đến hôm nay, khán giả được đối diện với một MC Khánh Vy luôn tự tin, duyên dáng và càng ngày càng "chín muồi" cả về nhan sắc lẫn khí chất.

MC Khánh Vy trong lần đầu tiên dẫn Chung kết Olympia (Ảnh: Việt Anh)

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