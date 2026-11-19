Mới đây, trong chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 do Trấn Thành làm host kiêm vai trò cố vấn, nam đạo diễn nghìn tỷ đã bất ngờ tiết lộ mối duyên ít người biết giữa anh và buitruonglinh (Bùi Trường Linh) - ca sĩ vừa lộ diện sau lớp mascot. Hóa ra, trước khi trở thành Á quân Anh Trai Say Hi, được săn đón với loạt bản hit triệu view, buitruonglinh từng xuất hiện trong phim điện ảnh của Trấn Thành. Đó còn là tác phẩm ăn khách bậc nhất lịch sử phòng vé Việt.

Trấn Thành và buitruonglinh tại một gameshow vừa rồi

Cụ thể, khi buitruonglinh lộ diện tại chương trình, Trấn Thành hỏi ngay: "Có ai biết là Bùi Trường Linh đóng phim tôi rồi không? Mà đóng phim đắt tiền nhất của tôi đến giờ phút này luôn. Đóng Mai đấy. Đố mọi người tìm được Bùi Trường Linh trong Mai". Tiết lộ này khiến nam ca sĩ trẻ vui vẻ xác nhận, đồng thời mở ra câu chuyện hậu trường thú vị ít người biết đến.

Theo chia sẻ của Trấn Thành, thời điểm ghi hình phim Mai (ra mắt năm 2024 và lập kỷ lục doanh thu hơn 550 tỷ đồng), anh cần tìm một diễn viên thực sự biết chơi đàn vĩ cầm để đảm nhận vai nhạc công biểu diễn trong phân cảnh nhà hàng. buitruonglinh khi ấy được ê-kíp mời đến cho một phân cảnh nhỏ. Nam đạo diễn bày tỏ: "Thật sự anh xin lỗi Linh là lúc đó anh chưa biết em là ai cả". Về phía buitruonglinh, anh vẫn nhớ như in câu thoại ngắn ngủi vỏn vẹn 2 từ được giao trong ngày hôm đó là "Anh Dương" - lời nói dành cho nhân vật nam chính - Tuấn Trần - ở trong nhà hàng.

buitruonglinh xuất hiện chớp nhoáng trong Mai

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua ở tuyến phụ, thái độ làm nghề nghiêm túc của chàng trai trẻ đã lọt vào mắt xanh của Trấn Thành. Nam đạo diễn nhớ lại khoảnh khắc trên phim trường: "Lúc đấy mình thấy bạn này diễn phụ thôi nhưng mà đầy tâm ý. Anh Giang còn khen là: 'Ôi thằng này được đấy, làm mẹ mắng bên này rồi bên kia nghe và đồng cảm với bạn đấy'. Eo ơi mà thương bạn ơi là thương đấy. Không ai trả lương cho chuyện đấy cả nhưng mà rất là ý thức. Thế là mình bảo là: 'Ừ, em chắc cũng có tương lai đấy'".

Câu chuyện nhanh chóng được khán giả bàn luận. Nhiều người thích thú trước màn "khai quật" quá khứ của buitruonglinh. Không ít bình luận còn trêu buitruonglinh có thể "sĩ cả đời" vì dù xuất hiện chớp nhoáng với 2 từ thoại nhưng cũng gọi là góp mặt trong một bộ phim có doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Lời nhận xét của Trấn Thành về buitruonglinh năm nào giờ nghe lại càng thấy đúng, khi nhìn vào những gì nam ca sĩ đã làm được.

Mai là bộ phim có doanh thu cao nhất của Trấn Thành đến hiện tại, do Phương Anh Đào và Tuấn Trần thủ vai chính

Thực tế, buitruonglinh (sinh năm 1999, tại Hà Nội) không phải một gương mặt mới nổi nhờ Anh Trai Say Hi. Trước khi bước vào chương trình, chàng trai sinh năm 1999 đã có nhiều năm hoạt động âm nhạc, sở hữu loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau, Yêu Người Có Ước Mơ hay Từng Ngày Yêu Em... Trước khi nổi tiếng, anh từng có quãng thời gian chật vật mưu sinh bằng nghề kéo đàn dạo, thậm chí có ngày gửi hết tiền về cho mẹ và chỉ giữ lại 29.000 đồng trong túi để bắt xe về nhà.

buitruonglinh được ưu ái gọi là "tương lai của Vbiz"

Từ một nhạc công đi diễn thuê và chàng nhạc sĩ trẻ đăng tải các bản tự sáng tác lên mạng, buitruonglinh dần chinh phục khán giả Gen Z bằng màu sắc âm nhạc tự sự, giàu cảm xúc qua hàng loạt bản hit đình đám. Dấu ấn đưa tên tuổi anh bùng nổ chính là sân chơi Anh Trai Say Hi mùa 2 (2025). buitruonglinh giành ngôi vị Á quân, lọt vào đội hình Best 5 và được trao danh hiệu đặc biệt "Anh Trai Tương Lai". Danh xưng mỹ nam "tương lai của Vbiz" cũng từ đó gắn liền với anh như một sự ghi nhận cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đa năng, đi lên bằng thực lực và sự tử tế với nghề - đúng như lời tiên đoán năm nào của Trấn Thành trên phim trường Mai về anh.