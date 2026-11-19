Nữ TikToker Trung Quốc Wei Xue (Vi Tuyết) hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau khi công khai mối tình lệch nhau tới 17 tuổi với một chàng trai 21 tuổi. Đáng chú ý, nữ doanh nhân tiết lộ chuyện tình của cả hai lại khởi nguồn từ một câu nói đùa trên mạng xã hội về việc muốn tìm bạn trai sinh viên để được giảm giá khi đi ăn lẩu.

Từ hot girl vướng nhiều thị phi đến "nữ hoàng livestream" doanh thu trăm tỷ

Theo trang HK01, Vi Tuyết (tên thật Vi Tiệp Du) là một trong những hot girl đời đầu đình đám tại Trung Quốc, hiện sở hữu tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) với 10,97 triệu người theo dõi. Cô từng thu hút sự chú ý lớn nhờ nhan sắc được nhận xét có nhiều nét giống nữ diễn viên Dương Mịch, cùng đời tư gắn liền với các thiếu gia giàu có.

Trước đây, Vi Tuyết từng kết hôn với Trần Bình - con trai một gia đình kinh doanh than đá giàu có tại tỉnh Sơn Tây và có chung hai người con (một trai, một gái). Sau khi ly hôn, cô tiếp tục vướng vào tin đồn tình cảm kéo dài nhiều năm với Tần Phấn - một thiếu gia nổi tiếng tại Thượng Hải, cả hai có với nhau một con trai. Những mối quan hệ này từng khiến Vi Tuyết trở thành tâm điểm soi mói của dư luận, nhiều lần đối mặt với lời mỉa mai cho rằng bản thân sống phụ thuộc vào đàn ông giàu có.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Vi Tuyết đã có màn lột xác ngoạn mục khi chuyển hướng sang lĩnh vực thương mại điện tử và livestream bán hàng. Nhờ lượng người theo dõi khủng cùng sự nhạy bén trong kinh doanh, cô từng ghi nhận doanh số bán hàng qua livestream trong một tháng vượt mốc 100 triệu NDT (khoảng 370 tỷ đồng). Thành tích ấn tượng này giúp Vi Tuyết vươn lên thành một trong những gương mặt bán hàng trực tuyến đáng gờm tại Trung Quốc, đồng thời xóa bỏ phần nào định kiến của công chúng về cô.

Công khai bạn trai kém 17 tuổi, tiết lộ chuyện tình bắt đầu từ lời nói đùa

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bức ảnh chụp một chàng trai trẻ sở hữu ngoại hình điển trai, xuất hiện trên phố với phong cách năng động. Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đây là ảnh chụp lén, cho đến khi phát hiện người đứng sau ống kính chính là Vi Tuyết.

Bên dưới bài đăng, Vi Tuyết để lại bình luận trêu đùa: "Có ý gì vậy", và chàng trai nhanh chóng đáp lời ngọt ngào: "Nhiếp ảnh gia xứng đáng được thưởng thêm một cái đùi gà". Màn tương tác tình tứ này lập tức làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Không để dân mạng đồn đoán lâu, Vi Tuyết đã thẳng thắn xác nhận chuyện tình cảm với bạn trai 21 tuổi ngay trong một buổi livestream sau đó.

Đáng chú ý, nữ doanh nhân khẳng định người chủ động "cầm cưa" không phải cô mà chính là đàng trai: "Nhiều người hỏi tôi đã làm cách nào để chinh phục được cậu ấy. Thực ra không phải tôi chinh phục, mà chính cậu ấy là người chủ động theo đuổi tôi".

Theo lời kể của Vi Tuyết, cả hai quen biết thông qua một buổi gặp gỡ bạn bè. Thời điểm đó, chàng trai hoàn toàn không biết cô là người nổi tiếng, cũng không hay biết về những ồn ào tình cảm trong quá khứ. Thay vào đó, anh bị thu hút bởi tính cách gần gũi, thoải mái và thân thiện của cô ngoài đời thực.

Bước ngoặt khiến mối quan hệ tiến triển lại xuất phát từ một dòng trạng thái hài hước của Vi Tuyết trên WeChat: "Muốn tìm một anh bạn trai sinh viên để được giảm 31% khi đi ăn lẩu Haidilao". Câu nói này bắt nguồn từ chương trình ưu đãi của chuỗi lẩu Haidilao tại Trung Quốc, áp dụng mức giảm 31% hóa đơn cho sinh viên đang theo học vào các khung giờ nhất định.

Ngay khi đọc được bài đăng, chàng trai 21 tuổi đã chủ động nhắn tin cho Vi Tuyết, lấy câu chuyện giảm giá làm cái cớ mở đầu cuộc trò chuyện. Từ những tin nhắn trêu đùa ban đầu, anh dần bày tỏ tình cảm chân thành và kiên trì theo đuổi nữ doanh nhân. Vi Tuyết thừa nhận điều khiến cô rung động không nằm ở ngoại hình hay tuổi tác, mà chính là sự chân thành và cảm giác đáng tin cậy từ đối phương, giúp cô gạt bỏ khoảng cách 17 tuổi để bước vào mối quan hệ.

Chuyện tình lệch tuổi của Vi Tuyết nhanh chóng khiến dân mạng thích thú. Bên cạnh vô số lời chúc phúc, nhiều cư dân mạng còn để lại bình luận hài hước: "Hóa ra khoảng cách giữa tôi và một nữ đại gia chỉ là chiếc thẻ sinh viên được giảm giá".