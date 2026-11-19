Mới đây, tại chương trình The Khang Show nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy đã chia sẻ về việc được chồng yêu chiều hết mực.

Cô nói: "Ông xã tôi hay hỏi "sao không thấy đeo kim cương, có thích kim cương không thì mua cho?". Tôi bảo không, tôi không thích kim cương, tôi thích đất thôi, thích mua đất về trồng cây chứ không phải bất động sản".

Được biết, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy rất mê làm vườn. Ở tuổi U70, cô gần như không đi hát, chủ yếu ở nhà làm vườn, trồng cây, hoa quả. Cô còn tự nhận mình là "người làm vườn nghiệp dư" và thường xuyên khoe những khoảnh khắc làm vườn, trồng cây trên trang cá nhân.

Về chuyện tình cảm với ông xã, Phương Hồng Thủy chia sẻ: "Không có gì là bền vững nhưng không biết vì sao người đàn ông này lại chịu được tôi hai mươi mấy năm qua nên tôi nghĩ cũng bền. Cứ mỗi sáng tôi dậy ngồi tụng kinh xong là thấy có ly cà phê để bên cạnh cho tôi uống.

Năm ngoái tôi có được mời đóng vai cô giáo trong vở kịch Tết là 29 anh về. Tôi thấy nhân vật này có nét giống mình, cũng nhớ nhớ quên quên, rồi cốt truyện, kịch bản cũng dễ thương nên nhận lời. Đây cũng là vai diễn đầu tiên tôi trở lại sân khấu trong nước sau 28 năm xa cách.

Nhưng tôi ở Mỹ với ông xã mà để diễn một vở kịch thì cũng mất nhiều thời gian, về nước lâu quá thì không được. Tôi xin ông xã cho về Việt Nam khoảng hai tháng để tập kịch rồi diễn. Đạo diễn nghe xong lại hỏi, thế ba tháng có được không vì sợ hai tháng không đủ.

Tôi định từ chối vì nghĩ ba tháng thì lâu quá, tôi chưa bao giờ xa nhà lâu đến thế. Nhưng ai ngờ đâu lúc tôi hỏi lại ông xã thì ông ấy nói: "Nghề mà, thích thì cứ về, đi lâu quá thì tôi theo bà về".

Tiếp đó đến con gái, tôi chưa bao giờ đi lâu thế sợ nó buồn. Tôi rất thương con gái. Nhưng con gái tôi cũng bảo, đó là nghề của mẹ, không dễ gì để mẹ có được vai diễn hay mà mẹ lại cũng thích trong cuối đời này nên mẹ cứ đi. Thế là con gái mua vé máy bay cho tôi và chồng về nước".

Được biết, sau cuộc hôn nhân đầu bi đát, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy tình cờ gặp chồng hai trong một lần sang Mỹ lưu diễn. Ông xã thích cô từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi. Cuối cùng, cả hai đến với nhau và nữ nghệ sĩ cũng từ bỏ hết sự nghiệp để sang Mỹ sống cùng chồng.