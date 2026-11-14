Nữ NSƯT 85 tuổi làm rõ một thông tin

Mới đây, tại kênh Cúc Phương – Chuyện sân khấu, NSƯT Diệu Hiền đã chia sẻ về kỷ niệm với NSND Thanh Tuấn.

Theo nữ nghệ sĩ kể, trước giờ bà chỉ quen diễn trên sân khấu có khoảng cách nhất định với khán giả nên khi diễn ở Quán nghệ sĩ của NSND Thanh Tuấn bà cảm thấy mắc cỡ vì khán giả đứng ngay xunh quah:

"Hồi đó Thanh Tuấn mở Quán nghệ sĩ tại nhà riêng rồi mời tôi tới ca. Tôi mắc cỡ không chịu đi. Thanh Tuấn kêu nhiều quá nên tôi đồng ý nhưng bảo với Thanh Tuấn rằng: "Chị ra ca thì mày phải đứng kế chị mới dám ca. Đứng ca một mình trơ trẽn quá chị không dám ca".

Đó giờ tôi chỉ đứng ca trên sân khấu, khán giả ngồi phía dưới, tôi hát có kép nam hát cùng, có bạn diễn nọ kia. Giờ tôi phải đứng ca một mình xong người ta đừng chen lấn xung quanh mắc cỡ quá, không dám ca.

Tôi ra ca mà xấu hổ, không dám nhìn người ta, vừa ca vừa phải nhìn trên trời. Thanh Tuấn thấy thế phải lên đứng cùng. Tôi phải nắm tay Thanh Tuấn mới ca được. Thế là Thanh Tuấn cứ đứng đó cho tôi nắm tay để ca".

Tiếp đó, nghệ sĩ Diệu Hiền làm rõ về tuổi tác của mình: "Đúng ra năm nay tôi là 85 tuổi chứ không phải 82 tuổi như thông tin trên mạng đâu. Tại người ta để lộn giấy khai sinh của tôi nên thành ra tôi sinh năm 1945 chứ thực ra là 1942.

Vì lớn tuổi lắm rồi nên tôi nói thẳng, tôi không biết mình sẽ ngủ luôn ngày nào. Trong lúc còn tỉnh táo, còn nói chuyện được như thế này tôi rất muốn kể về cuộc đời đi hát của mình suốt mấy chục năm qua để lưu lại.

Sẽ không có người nào như tôi. Đó giờ làm gì có nghệ sĩ nào được khán giả đặt tên, đều là tự đặt tên, nghệ danh hết. Tôi là người được khán giả đặt tên Diệu Hiền.

Hồi đó tôi không chịu cái tên này vì thấy giống tên bà sãi. Nhưng anh soạn giả Vân Hồng bảo tôi: "Cô tưởng được khán giả đặt tên là dễ lắm sao? Cứ lấy cái tên này đi". Thế là từ đó tôi có cái tên Diệu Hiền này".

NSƯT Diệu Hiền là một trong những giọng ca cải lương gạo cội thuộc "thế hệ vàng" của sân khấu Nam Bộ, được mệnh danh là "Đệ nhất đào võ".

Dù từng trải qua biến cố cháy tàu năm 1979 khiến cơ thể bị bỏng nặng, bà vẫn vượt qua nghịch cảnh để cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật cổ nhạc. Năm 1993, bà vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nhờ những đóng góp to lớn cho ngành cải lương.

Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Diệu Hiền đang sống yên bình cùng các đồng nghiệp tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (TP.HCM).