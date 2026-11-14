Lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện không gian thưởng trà đặc biệt của thương hiệu nổi tiếng thế giới: Từng có tại Milan, Nhật Bản và Hàn Quốc

Tháng 11/2026, giới yêu thích thời trang và phong cách sống tại TP.HCM có thêm một địa điểm trải nghiệm mới khi Swarovski, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với các sản phẩm trang sức và pha lê, lần đầu tiên giới thiệu mô hình high-tea concept tại Việt Nam.

Mang tên The Joy by Swarovski, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 22/11, kết hợp giữa không gian thưởng trà, trưng bày trang sức và các hoạt động nghệ thuật lấy cảm hứng từ mùa lễ hội.

Điểm đáng chú ý là trước khi đến Việt Nam, mô hình trải nghiệm này đã từng hiện diện tại Milan (Italy), Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc xuất hiện tại TP.HCM đánh dấu thêm một điểm đến trong hành trình giới thiệu không gian high-tea mang dấu ấn riêng của Swarovski tới công chúng.

Không gian thưởng trà đặc biệt lần đầu có mặt tại Việt Nam

The Joy by Swarovski được tổ chức tại số 7, Đường số 65, phường An Khánh, TP.HCM. Không gian được thiết kế theo tinh thần mùa lễ hội, với những chi tiết trang trí, ánh sáng và khu vực trưng bày mang dấu ấn của thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới.

Khác với những cửa hàng trang sức thông thường, sự kiện lần này không chỉ tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm mà còn kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Một trong những điểm nhấn là Swarovski High-tea Set, mang đến trải nghiệm thưởng trà trong không gian được thiết kế riêng theo chủ đề lễ hội. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá những mẫu trang sức mới, đồng thời lưu giữ hình ảnh tại các khu vực trang trí mang phong cách đặc trưng của thương hiệu.

High-tea vốn là hình thức thưởng trà kết hợp phục vụ đồ ăn nhẹ, thường gắn với những buổi gặp gỡ, thư giãn. Trong mô hình của Swarovski, hoạt động này được kết hợp với trải nghiệm thời trang và trang sức, tạo nên một không gian giao thoa giữa mua sắm và phong cách sống.

Không gian thưởng thức bánh trà đậm nét Swarovski

Bên cạnh hoạt động thưởng trà, khách mua sắm tại sự kiện còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ nail-box đính đá Swarovski hoặc nghệ thuật calligraphy để trang trí hộp quà bằng những họa tiết lấy cảm hứng từ mùa lễ hội.

Những hoạt động này hướng đến việc tạo dấu ấn cá nhân cho khách hàng, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu lựa chọn quà tặng và mua sắm cuối năm gia tăng.

Đáng chú ý, không gian The Joy by Swarovski mở cửa tự do đón công chúng trong suốt thời gian diễn ra chương trình, thay vì chỉ dành riêng cho khách mời.

Dàn sao Việt hội tụ trong đêm ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2026

Không chỉ gây chú ý bởi mô hình thưởng trà lần đầu xuất hiện tại Việt Nam của thương hiệu, The Joy by Swarovski còn đánh dấu màn ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2026 (FW26) trong một sự kiện đặc biệt diễn ra tối 11/11.

Thay vì tổ chức một buổi giới thiệu sản phẩm đơn thuần, chương trình kết hợp hình thức trunk show cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, tạo nên không gian mang đậm màu sắc lễ hội.

Tại sự kiện, những thiết kế trang sức mới nhất của Swarovski được giới thiệu đến khách mời, song hành với các màn trình diễn âm nhạc và vũ hội nhạc kịch mang phong cách Broadway.

Sự kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn góp phần tạo nên điểm nhấn cho đêm ra mắt bộ sưu tập, đồng thời thể hiện cách thương hiệu đưa các thiết kế trang sức vào một không gian trải nghiệm rộng hơn.

Đặc biệt, chương trình còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới thời trang và giải trí Việt Nam như siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Isaac, Lâm Bảo Ngọc, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Thiên Ân, Gil Lê, Xoài Non, Chloe Nguyễn, nhà thiết kế Phan Huy cùng nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung khác.

Sự xuất hiện của dàn khách mời góp phần tạo nên không khí sôi động cho sự kiện, đồng thời thu hút sự quan tâm của những người yêu thích thời trang, trang sức và các xu hướng phong cách sống mới.

Sau đêm ra mắt bộ sưu tập, không gian The Joy by Swarovski tiếp tục mở cửa đón công chúng đến hết ngày 22/11/2026.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, thời gian đón khách là từ 8h đến 20h hằng ngày tại số 7, Đường số 65, phường An Khánh, TP.HCM. Khách tham quan được vào cửa tự do; thông tin về chi phí hoặc điều kiện sử dụng một số dịch vụ trải nghiệm riêng chưa được công bố cụ thể trong thông cáo.

Với việc kết hợp trang sức, thưởng trà và nghệ thuật trong cùng một không gian, The Joy by Swarovski mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách tại TP.HCM trong mùa lễ hội cuối năm. Đây cũng là một ví dụ cho xu hướng các thương hiệu thời trang, trang sức mở rộng hoạt động từ giới thiệu sản phẩm sang tạo dựng những trải nghiệm phong cách sống dành cho khách hàng.