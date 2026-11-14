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Nam ca sĩ SN 1980 đưa con trai cao 1m8 từ TP.HCM ra Hà Nội đến một nơi đặc biệt: "Bố hãnh diện"

| | Lifestyle

"Nhìn con trưởng thành, bố thật sự hãnh diện và thấy những gì đã qua thật xứng đáng đến từng khoảnh khắc", nam ca sĩ SN 1980 chia sẻ.

Mới đây, cựu thành viên nhóm AC&M là ca sĩ Hoàng Bách đã chia sẻ về hành trình cho con trai một trải nghiệm đáng nhớ.

Anh tâm sự: "Thức dậy lúc 4 giờ sáng, bố tính xuống phòng gọi con thì con đã chuẩn bị sẵn sàng để ra sân bay rồi. Chuyến đi lần này, cũng là sáng sớm như những chuyến đi của 12 năm trước nhưng bên cạnh bố không còn là một cậu bé lũn chũn hay thắc mắc nữa.

Nam ca sĩ SN 1980 đưa con trai cao 1m8 từ TP.HCM ra Hà Nội đến một nơi đặc biệt: "Bố hãnh diện"- Ảnh 1.

Điểm đến lần này cũng thật đặc biệt, một trung tâm cai nghiện ở ngoại thành Hà Nội. Hai bố con có một phần giao lưu cùng các trại viên và các em học sinh cấp 2, cấp 3 thủ đô trong một hoạt động tuyên truyền của công an thành phố Hà Nội. Chuyến đi phải dời lịch mấy lần nhưng con rất sẵn sàng để tham gia, dù từ rất lâu rồi, con ngại đi sự kiện cùng bố, "vì việc này có ý nghĩa mà bố", con nói với bố như vậy.

Thanh niên cao gần 1m8 của bố hôm nay chững chạc trong bộ vest đen, chủ động và điềm tĩnh. Trong phần trả lời phỏng vấn của cô MC, khi cô hòi về những lời rủ rê cả trên mạng lẫn ngoài đời, rằng có sợ làm bố mẹ hay gia đình buồn không, bố thích nhất ý con nói khi chia sẻ cùng các em học sinh, đứng trước các cám dỗ, các em cần suy nghĩ nhiều nhất về ảnh hưởng của chúng với bản thân mình với cuộc sống của chính mình sau này để quyết liệt từ chối.

Bản thân mình phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất cho mỗi quyết định của mình, bố mẹ hay nói với các con như vậy và hôm nay con đã biến chúng thành tư duy của mình. Bố vui!

Nam ca sĩ SN 1980 đưa con trai cao 1m8 từ TP.HCM ra Hà Nội đến một nơi đặc biệt: "Bố hãnh diện"- Ảnh 2.

Rồi hai bố con mượn xe của bạn bố, thay nhau lái về Nam Định thăm họ hàng. Bố muốn một không gian chỉ có 2 bố con với nhau trên đường. Khá mệt khi chỉ có nửa ngày cả đi lẫn về vì ngày mai bố có lịch làm việc ở Sài Gòn con vẫn ok ngay. Hai bố con vẫn kịp ăn cơm trưa cùng bà nội con đang ở ngoài này cùng chị gái 90 tuổi của bà, cà phê Hồ Vị Xuyên cùng bạn bố, thăm cả Đền Trần theo mong muốn của con.

12 năm kể từ những chuyến đi riêng đầu tiên của 2 bố con, 19 năm mấy tháng kể từ khi bế con lần đầu, mỗi chuyến đi với con đều là một hành trình đặc biệt đầy cảm xúc với bố. Nhìn con trưởng thành, bố thật sự hãnh diện và thấy những gì đã qua thật xứng đáng đến từng khoảnh khắc. Bố chợt nhận ra mình cũng đang trưởng thành, chỉ là trưởng thành, không phải già đi.

Và điều quý giá nữa là gì, con biết không, cuộc sống này có nhiều người được coi là bạn đến rồi đi nhưng với các con, bố tin rằng mình sẽ có những người bạn thực sự suốt đời, có thể khóc, cười cùng nhau và vì nhau".

Nam ca sĩ SN 1981 quê Hà Nội đổi đời nhờ 1 ca khúc: 10 năm an nhàn, tậu biệt thự, xe sang, đi diễn đâu cũng phải hát

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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