Khi James Bond chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới dưới bàn tay đạo diễn Denis Villeneuve, danh tính những bóng hồng đồng hành cùng điệp viên 007 - Robert Pattinson - cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Để ý sẽ thấy, khái niệm Bond Girl vốn đã thay đổi đáng kể qua nhiều thập kỷ. Nếu những bóng hồng trong các phần phim cũ thường được xây dựng quanh hình tượng mỹ nhân quyến rũ, đôi khi chỉ giữ vai trò tình nhân hoặc người cần được 007 giải cứu, thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có cá tính và vị thế khác biệt. Dưới định hướng của Denis Villeneuve, họ hoàn toàn có thể là những nữ điệp viên đối đầu ngang tài ngang sức với Bond, đối thủ nguy hiểm hoặc những nhân vật có ảnh hưởng thực sự đến hành trình của nam chính.

Từ góc nhìn đó, Vogue đã lựa chọn 45 cái tên đáng cân nhắc, quy tụ nhiều ngôi sao đình đám của Hollywood và những gương mặt đang lên.

Zendaya, Anya Taylor-Joy và dàn mỹ nhân hàng đầu Hollywood

Trong số những cái tên được Vogue nhắc đến, Zendaya là một trong những ứng viên nổi bật nhất. Nữ diễn viên từng hợp tác với Denis Villeneuve trong loạt phim Dune, đồng thời là gương mặt có sức hút thương mại hàng đầu Hollywood hiện nay. Việc cô tái hợp với vị đạo diễn này trong một thương hiệu điện ảnh đình đám như James Bond được Vogue đánh giá là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Zendaya (Ảnh: Vouge)

Bên cạnh Zendaya, Anya Taylor-Joy cũng là cái tên được đánh giá cao. Sở hữu dấu ấn qua The Queen's Gambit, Emma và thương hiệu Dune, nữ diễn viên có ngoại hình đẹp hơn cả nhân tạo, khí chất lẫn kinh nghiệm diễn xuất đều đủ "wow" để đảm nhận một nhân vật mang màu sắc bí ẩn, sắc sảo. Trong khi đó, Florence Pugh được Vogue nhắc đến nhờ khả năng biến hóa qua nhiều thể loại, từ Little Women, Midsommar đến những dự án điện ảnh quy mô lớn. Nữ diễn viên người Anh từng được đề cử Oscar, được xem là gương mặt có đủ thực lực để tạo nên một Bond Girl khác biệt.

Anya Taylor-Joy (Ảnh: Vouge)

Florence Pugh (Ảnh: Vouge)

Một cái tên đáng chú ý khác là Margot Robbie. Không chỉ là minh tinh hàng đầu, cô còn khẳng định vị thế nhà sản xuất quyền lực tại Hollywood. Với sức hút truyền thông, khả năng diễn xuất và kinh nghiệm đứng sau những dự án lớn, Margot được Vogue xem là ứng viên hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với thương hiệu James Bond.

Margot Robbie (Ảnh: Vouge)

Danh sách còn có Jenna Ortega, ngôi sao nổi tiếng toàn cầu sau Wednesday. Hình tượng lạnh lùng, biểu cảm tỉnh bơ đặc trưng của nữ diễn viên được Vogue cho rằng có thể tạo nên một Bond Girl mang màu sắc hài hước, sắc lạnh. Dakota Johnson cũng được gọi tên nhờ phong thái quyến rũ, sự duyên dáng và nét hài hước riêng biệt. Trong khi đó, Zoë Kravitz đã có kinh nghiệm với những vai diễn hành động qua The Batman, bộ phim cô hóa thân thành Catwoman đầy cá tính.

Jenna Ortega (Ảnh: Vouge)

Dakota Johnson (Ảnh: Vouge)

Zoë Kravitz (Ảnh: Vouge)

Những gương mặt khác thuộc nhóm minh tinh nổi tiếng được Vogue lựa chọn còn có Saoirse Ronan, Mikey Madison, Margaret Qualley, Jodie Comer, Phoebe Dynevor, Daisy Edgar-Jones, Nicola Coughlan, Olivia Cooke, Keke Palmer, Ayo Edebiri và Monica Barbaro. Mỗi người mang một màu sắc riêng, từ khả năng diễn xuất giàu chiều sâu, sức hút ngôi sao đến kinh nghiệm hóa thân vào những nhân vật mạnh mẽ trên màn ảnh.

Saoirse Ronan (Ảnh: Vouge)

Đặc biệt, Vogue còn dành sự chú ý cho Jodie Comer, người từng khiến khán giả ấn tượng với vai nữ sát thủ Villanelle trong series Killing Eve. Với kinh nghiệm thể hiện một nhân vật vừa quyến rũ, thông minh vừa nguy hiểm, cô được xem là lựa chọn thú vị nếu Bond Girl thế hệ mới được xây dựng theo hướng đối trọng với 007 thay vì chỉ làm nhân vật tình cảm.

Jodie Comer (Ảnh: Vouge)

Những gương mặt quốc tế và thế hệ diễn viên mới cũng góp mặt

Không chỉ tập trung vào các ngôi sao Hollywood, danh sách 45 ứng viên của Vogue còn mở rộng đến nhiều nền điện ảnh khác nhau. Hoyeon, nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng từ Squid Game, là một trong những đại diện châu Á được nhắc đến. Sau khi chuyển từ người mẫu sang diễn xuất, cô tiếp tục chứng minh khả năng qua những dự án điện ảnh mới, trong đó có phim quái vật viễn tưởng Hàn Quốc Hope. Vogue cho rằng Hoyeon sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc nếu câu chuyện mới của James Bond có bối cảnh tại châu Á.

Một đại diện nổi bật khác là Alia Bhatt, minh tinh Bollywood sở hữu hơn 85 triệu người theo dõi trên Instagram. Vogue gợi ý cô có thể trở thành nhân vật kết nối với Bond trong trường hợp nhiệm vụ mới của điệp viên 007 đưa anh đến tiểu lục địa Ấn Độ. Trong khi đó, Anna Sawai gây chú ý nhờ thành công của series Shōgun và dự án hóa thân thành Yoko Ono trong loạt phim về The Beatles.

Deva Cassel cũng xuất hiện trong danh sách. Con gái của Monica Bellucci được Vogue nhắc đến như một sự tiếp nối thú vị nếu gia nhập thương hiệu James Bond. Trước đó, Monica Bellucci từng đảm nhận vai Bond Girl trong Spectre (2015), đóng cặp cùng Daniel Craig. Deva hiện được chú ý qua bộ phim cổ trang The Leopard của Netflix. Nếu được lựa chọn, cô sẽ tạo nên một sự kết nối đặc biệt giữa hai thế hệ mẹ và con trong cùng thương hiệu điện ảnh.

Hoyeon (Ảnh: Vouge)

Alia Bhatt (Ảnh: Vouge)

Deva Cassel (Ảnh: Vouge)

Ngoài ra, danh sách còn có Greta Lee, Taylor Russell, Renate Reinsve, Wunmi Mosaku, Laura Harrier, Teyana Taylor, Michaela Coel, Rosalía, Marisa Abela, Adria Arjona, Sophie Thatcher, Hunter Schafer, Myha'la, Ambika Mod, Mia McKenna-Bruce, Sarah Pidgeon, Chase Infiniti, Odessa A'zion, Aimee Lou Wood, Sadie Sink, Charli XCX và Inde Navarrette.

Trong số này, một vài gương mặt được Vogue đánh giá có tiềm năng đặc biệt. Mikey Madison, chủ nhân tượng vàng Oscar nhờ Anora, đã được nhắc đến như ứng viên Bond Girl kể từ khi gây ấn tượng với vai diễn trong bộ phim này. Renate Reinsve, nữ diễn viên Na Uy được biết đến qua The Worst Person in the World và Sentimental Value, có thể trở thành một cộng sự lạnh lùng, sắc sảo của Bond nếu câu chuyện đưa anh đến Bắc Âu.

Mikey Madison (Ảnh: Vouge)

Renate Reinsve (Ảnh: Vouge)

Adria Arjona cũng là lựa chọn thú vị nhờ vai diễn nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm trong Hit Man, bên cạnh Glen Powell. Còn Monica Barbaro từng nhận đề cử Oscar nhờ màn hóa thân trong A Complete Unknown. Đặc biệt, cô từng có màn kết hợp tình cảm với Callum Turner trong One Night Only. Nếu nam diễn viên này trở thành James Bond mới, khả năng cả hai tái hợp trên màn ảnh cũng là một viễn cảnh được Vogue gợi mở.

Không thể bỏ qua Charli XCX, nữ ca sĩ đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh với nhiều dự án như The Moment, 100 Nights of Hero hay I Want Your Sex. Vogue thậm chí còn gợi ý cô có thể đảm nhận cả phần nhạc chủ đề cho phim Bond mới. Đây cũng là một lựa chọn thú vị khi thương hiệu 007 vốn nổi tiếng với những ca khúc chủ đề do các nghệ sĩ hàng đầu thể hiện.

Alexa Demie cũng nằm trong danh sách. Sau thành công của Euphoria, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội bứt phá trên màn ảnh rộng. Sadie Sink, gương mặt trưởng thành từ Stranger Things, cũng được Vogue nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng sau khi series đình đám này khép lại. Trong khi đó, Sophie Thatcher được đánh giá có lợi thế nhờ kinh nghiệm với những vai diễn gai góc, có phần đáng sợ trong Yellowjackets, Heretic và Companion.

Adria Arjona (Ảnh: BBC)

Alexa Demie (Ảnh: BBC)

Với 45 cái tên trải dài từ những minh tinh hàng đầu đến các diễn viên trẻ đang lên, danh sách của Vogue cho thấy hình tượng Bond Girl trong tương lai có thể phong phú hơn rất nhiều. Dù vậy, đây mới chỉ là những lựa chọn mang tính dự đoán của tạp chí thời trang, chưa đồng nghĩa với việc bất kỳ nữ diễn viên nào đã được ê-kíp James Bond liên hệ hay xác nhận tham gia.

Điều đáng chờ đợi hơn cả là cách Denis Villeneuve định hình những nhân vật nữ trong chương mới của thương hiệu 007. Thay vì chỉ xuất hiện bên cạnh điệp viên huyền thoại, Bond Girl thế hệ mới hoàn toàn có thể trở thành những nhân vật đủ sức chiếm lĩnh màn ảnh, thậm chí khiến chính James Bond phải dè chừng.

Nguồn: Vouge