"Chiến binh phố Núi" tái hiện chiến tích của Công Phượng

Một tiền đạo trẻ lập cú đúp vào lưới đối thủ Thái Lan, đưa đội bóng của Việt Nam giành chức vô địch trên sân nhà. Đó là hình ảnh mà hẳn rất nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ về Công Phượng tại giải U21 Quốc tế năm 2014. Ở trận chung kết diễn ra trên SVĐ Cần Thơ, Công Phượng ghi 2 bàn giúp U19 HAGL đánh bại U21 Thái Lan với tỉ số 3-0.

12 năm sau, tại giải U23 Quốc tế trên SVĐ Pleiku, Nguyễn Minh Tâm - sản phẩm của lò đào tạo trẻ HAGL - lập cú đúp mở đường cho U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan cũng với tỉ số 3-0. Trong trận đấu quyết định, Minh Tâm lại tỏa sáng khi lập công gỡ hòa cho U23 Việt Nam trước U23 Qatar. Nhờ trận hòa này, đoàn quân áo đỏ giành chức vô địch giải U23 Quốc tế.

Minh Tâm giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Quốc tế 2026

Bầu Đức đã có mặt trên sân trong cả 2 giải đấu và chứng kiến giây phút trao cúp vô địch. Năm 2014, lứa cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... nâng cao chiếc cúp sau hành trình nhiều chông gai. Ngay sau chức vô địch, họ được bầu Đức đưa lên thẳng đội một HAGL để thi đấu V.League mùa giải 2015.

Năm 2026, HAGL là CLB đóng góp nhiều tuyển nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Quốc tế. Ngoài Minh Tâm còn có Trần Gia Bảo, Nguyễn Vũ Khang, Nguyễn Quốc Quang Huy và Cao Hoàng Minh. Cả 5 cầu thủ này đều đã ít nhiều có kinh nghiệm thi đấu tại V.League.

Bầu Đức lại thắng lớn

Mùa giải V.League 2026/27 đang vô cùng khó khăn với HAGL. Đội bóng phố Núi mới chỉ có 6 điểm sau 7 vòng đấu và chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" đúng 1 điểm. Nhưng bất chấp những gian nan bủa vây, đội chủ sân Pleiku vẫn theo đuổi triết lý bóng đá mà bầu Đức xây dựng. Họ nỗ lực tạo điều kiện cho các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo phố Núi với mong muốn cung cấp những nhân sự chất lượng cho các ĐTQG.

Thống kê chỉ ra rằng, HAGL là đội sở hữu đội hình có tuổi trung bình thấp nhất V.League - 23,5 tuổi. Trong chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC tại vòng 7 V.League, 4 cầu thủ thuộc độ tuổi U23 được đá chính trong đội hình đội bóng phố Núi bao gồm: Nguyễn Minh Tâm, Trần Trung Kiên, Hà Châu Phi và Trần Gia Bảo. Ngoài ra còn có Hoàng Vĩnh Nguyên cũng mới 24 tuổi.

Trần Gia Bảo dù mới 18 tuổi nhưng đã thi đấu tự tin trên hàng công U23 Việt Nam

4 trong số 5 cái tên kể trên đã được lên ĐTQG hoặc U23 Việt Nam trong loạt trận FIFA Days tháng 11/2026. Minh Tâm ghi 3 bàn cho U23 Việt Nam. Trần Gia Bảo ra sân trong cả 3 trận của U23 Việt Nam tại giải U23 Quốc tế và có 1 pha kiến tạo.

Trung Kiên bắt chính ở trận đấu đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan. Hoàng Vĩnh Nguyên thi đấu tổng cộng 55 phút ở 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

Với bầu Đức, mỗi cầu thủ đóng góp cho các đội tuyển Việt Nam là một thành công. Loạt trận FIFA Days tháng 11/2026 đã mang tới nhiều niềm vui cho ông chủ HAGL.

12 năm trước, lứa Công Phượng sau chức vô địch đã có thêm nhiều bước tiến và đóng vai trò quan trọng trong nhiều chiến tích của bóng đá Việt Nam như "kỳ tích Thường Châu" U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019.

Bầu Đức và người hâm mộ HAGL có quyền kỳ vọng những cầu thủ "con cưng" sân Pleiku sẽ tiếp tục góp mặt trong những thành tích rực rỡ của bóng đá Việt Nam trong tương lai.