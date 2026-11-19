Từ một lần thưởng thức đến quyết định kinh doanh bánh mì Việt

Tại thành phố Kumamoto, tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), có một cửa hàng nhỏ chuyên bán bánh mì Việt Nam mang tên Conny’s Banhmi. Điều đặc biệt là người đứng sau cửa hàng này không phải một người Việt xa quê muốn mang hương vị quê nhà đến Nhật Bản, mà là một người Nhật Bản bản địa.

Theo thông tin được giới thiệu trên truyền hình địa phương Kumamoto năm 2022, chủ cửa hàng là ông Koji Konishi. Tiệm nằm gần khu mua sắm Kengun, nơi người dân địa phương có thể tìm đến để thưởng thức món bánh mì có nguồn gốc từ Việt Nam.

Tại thành phố Kumamoto, tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), có một cửa hàng nhỏ chuyên bán bánh mì Việt Nam mang tên Conny’s Banhmi

Bánh mì vốn là món ăn quen thuộc với người Việt, nhưng tại Nhật Bản, đây vẫn là một lựa chọn ẩm thực mang màu sắc khá mới mẻ so với những món ăn bản địa. Sự kết hợp giữa bánh mì baguette, thịt, pate, rau thơm và đồ chua tạo nên một kiểu sandwich có hương vị riêng, vừa đậm đà vừa có độ tươi mát.

Conny’s Banhmi được thành lập vào tháng 1/2022. Cửa hàng lựa chọn tập trung vào bánh mì Việt Nam, đồng thời phát triển thực đơn với nhiều loại nhân khác nhau để phù hợp với khẩu vị và nhu cầu của thực khách địa phương.

Ngày 21/1/2022, Conny’s Banhmi ra đời.

Không chỉ có các loại bánh mì mặn, cửa hàng còn phục vụ những lựa chọn thiên về đồ ngọt, món ăn kèm và tráng miệng. Cách xây dựng thực đơn đa dạng giúp bánh mì không chỉ là một món ăn nhanh mà còn có thể trở thành lựa chọn cho những bữa ăn thường ngày.

Bánh mì Việt lọt Top 10 trong cuộc bình chọn gần 200 cửa hàng tại Nhật

Tháng 8/2026, Conny’s Banhmi được Hiệp hội Bánh mì Nhật Bản lựa chọn vào danh sách Best Banh Mi 2026 Top 10. Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý của cửa hàng sau gần 5 năm hoạt động.

Tháng 8/2026, Conny’s Banhmi được Hiệp hội Bánh mì Nhật Bản lựa chọn vào danh sách Best Banh Mi 2026 Top 10

Theo công bố từ Hiệp hội Bánh mì Nhật Bản, cuộc bình chọn năm nay thu hút sự tham gia của thực khách trên khắp cả nước, với gần 200 cửa hàng bánh mì được đề cử. Từ những cái tên này, ban tổ chức lựa chọn ra 3 cửa hàng đạt giải Vàng, Bạc, Đồng và 7 cửa hàng khác nằm trong danh sách Top 10.

Conny’s Banhmi là một trong 7 cửa hàng được lựa chọn bổ sung, đồng thời là đại diện duy nhất của tỉnh Kumamoto góp mặt trong danh sách.

Điều đáng chú ý là danh sách này quy tụ nhiều cửa hàng bánh mì ở các thành phố và tỉnh thành khác nhau của Nhật Bản. Trong đó có những địa chỉ chuyên phục vụ bánh mì Việt Nam, được thực khách yêu thích nhờ chất lượng bánh, phần nhân phong phú và sự cân bằng giữa các nguyên liệu.

Việc một cửa hàng quy mô nhỏ tại Kumamoto xuất hiện bên cạnh những cái tên được nhiều thực khách biết đến cho thấy sức hút của bánh mì Việt không chỉ giới hạn ở những thành phố lớn như Tokyo hay Osaka.

Bánh mì Việt ngày càng được thực khách Nhật chú ý

Thực tế, Conny’s Banhmi không phải trường hợp duy nhất cho thấy bánh mì Việt Nam đang dần có chỗ đứng tại Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, món ăn này xuất hiện ngày càng nhiều tại các cửa hàng chuyên đồ ăn Việt, lễ hội ẩm thực và cả những hệ thống bán lẻ lớn.

Ông Koji Konishi, chủ quán bánh mì Conny

Tháng 6/2026, chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven Nhật Bản đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn trên quy mô toàn quốc. Sản phẩm có tên Sweet Chili Sauce Banh Mi, kết hợp thịt heo quay, đồ chua và sốt ớt ngọt, được bán với giá 430 yen (khoảng 70.000 đồng).

Trước đó, nhiều cửa hàng bánh mì do người Việt mở tại Nhật Bản cũng thu hút sự quan tâm của thực khách bản địa. Một số thương hiệu đã phát triển từ những xe bán hàng nhỏ thành cửa hàng cố định, thậm chí mở rộng thành chuỗi.

Sự xuất hiện của những cửa hàng như Conny’s Banhmi cho thấy bánh mì Việt Nam đang được đón nhận theo nhiều cách khác nhau: có người mang món ăn quê hương đến nơi mình sinh sống, cũng có người bản địa yêu thích và muốn giới thiệu món ăn này tới cộng đồng của mình.

Từ một món ăn đường phố quen thuộc ở Việt Nam, bánh mì đang từng bước tìm được chỗ đứng trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Ảnh: Connys_banhmi.