Ngày 18/11, Hoàng Thùy Linh chính thức giới thiệu "Vô Lượng Kiếp", single thứ hai thuộc album phòng thu vol. 5, sau "Thầy Dùi". Ca khúc do Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh sáng tác, sử dụng thơ của Ngân Vi, phối khí bởi TRIPLED. Phần hình ảnh do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, với sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, Hoàng Thùy Linh là nghệ sĩ đầu tiên ra mắt sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số của Truyền hình Quốc gia VTVgo, với chính tác phẩm này.

Thay vì một MV thông thường, "Vô Lượng Kiếp" được giới thiệu dưới hình thức music gallery: tranh vẽ tay, kỹ xảo chuyển động và cảnh quay lễ hội nối với nhau thành một dòng chảy hình ảnh xuyên suốt, còn âm nhạc giữ vai trò kết nối những chất liệu và phong cách tạo hình khác nhau.

Theo ê-kíp, dự án được thực hiện để hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, với mong muốn góp tiếng nói nghệ thuật vào tinh thần tôn vinh văn hóa và gắn kết cộng đồng.

Hoàng Thùy Linh trong một cảnh quay của "Vô Lượng Kiếp". Ảnh: NVCC

Câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp

Ca khúc mượn câu chuyện nhân duyên qua nhiều kiếp sống, với những lần gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó rồi chia lìa. Qua đó, con người dần hoàn thiện mình, trở thành phiên bản rực rỡ và cân bằng hơn của chính mình.

Hoàng Thùy Linh gửi gắm vào tác phẩm tình yêu dành cho hành trình sống: được trải nghiệm, học hỏi, trân trọng từng bài học, mở rộng giá trị quan và sống hết mình. Từ cảm hứng ấy, phần hình ảnh khai thác phong cảnh, phục sức, lễ hội và đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Phần hình ảnh khai thác phong cảnh, phục sức và đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ảnh: NVCC

"Vô Lượng Kiếp" tiếp nối mạch sáng tạo kết hợp thi ca và chất liệu văn hóa từng làm nên dấu ấn của Hoàng Thùy Linh qua "Bánh Trôi Nước", "Tứ Phủ", "Đánh Đố". Nữ ca sĩ tiếp tục dành vị trí quan trọng cho hướng đi này trong album vol. 5, song hành với những ca khúc giàu năng lượng và tinh thần đương đại.

Nữ ca sĩ tiếp tục kết hợp thi ca và chất liệu văn hóa trong album vol. 5. Ảnh: NVCC

6 tháng chuẩn bị, hơn 300 người tham gia

"Vô Lượng Kiếp" được chuẩn bị trong 6 tháng, với hơn 300 người tham gia và 4 ngày ghi hình. Tác phẩm kết hợp 43 bức tranh cùng 5 không gian lễ hội được dàn dựng công phu, riêng Hoàng Thùy Linh có hơn 60 bộ trang phục.

Các bức tranh do những họa sĩ trẻ ở nhiều vùng miền trực tiếp vẽ tay, mỗi người mang nét bút, cách dùng màu và phong cách riêng. Từ những bố cục rực rỡ, giàu tính trang trí đến phong cảnh núi rừng, làng bản và sinh hoạt đời thường, ê-kíp chủ động giữ lại sự đa dạng ấy và kết nối chúng trong tổng thể tác phẩm.

Tác phẩm kết hợp 43 bức tranh do các họa sĩ trẻ vẽ tay. Ảnh: NVCC

Kỹ xảo được dùng để tạo chuyển động cho tranh, kết hợp với cảnh quay Hoàng Thùy Linh và các nghệ sĩ trình diễn. Nữ ca sĩ khi xuất hiện như một chân dung nổi bật, khi hòa vào không gian phong cảnh khoáng đạt. Đan xen với hội họa là 5 không gian lễ hội được dựng qua bối cảnh, phục trang và các màn trình diễn tập thể.

5 không gian lễ hội được dàn dựng công phu. Ảnh: NVCC

Được đào tạo múa bài bản từ nhỏ, Hoàng Thùy Linh tiếp tục đưa ngôn ngữ múa vào tác phẩm, đồng thời học thêm điệu múa của các cộng đồng dân tộc được giới thiệu. Các cảnh lễ hội có sự tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ dàn dựng từ chính những nghệ sĩ múa đến từ các cộng đồng này.

Các cảnh lễ hội có sự hỗ trợ dàn dựng của nghệ sĩ múa đến từ chính các cộng đồng. Ảnh: NVCC

Phần hình ảnh được đạo diễn Kawaii Tuấn Anh phát triển cùng chuyên gia phục trang Vekris Na. Ê-kíp cũng được các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, đồng bào và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam giúp sức trong việc tìm hiểu những bức tranh thờ mang giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời.

Một màn trình diễn tập thể trong tác phẩm. Ảnh: NVCC

Hơn 60 bộ trang phục của Hoàng Thùy Linh được phát triển theo ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống, bám theo câu chuyện nhân duyên của ca khúc. Qua những tạo hình này, nữ ca sĩ muốn bày tỏ sự trân trọng dành cho vẻ đẹp bền bỉ, thùy mị và đầy sức sống của phụ nữ Việt Nam.

Hoàng Thùy Linh có hơn 60 bộ trang phục trong "Vô Lượng Kiếp". Ảnh: NVCC

Hoàng Thùy Linh và cộng sự hình dung "Vô Lượng Kiếp" như một cuốn sách hình ảnh được chăm chút tỉ mỉ, mỗi lần lật giở lại mở ra một không gian văn hóa, từ chi tiết nhỏ trên phục sức đến toàn cảnh lễ hội.

Hoàng Thùy Linh cùng các nghệ sĩ trình diễn. Ảnh: NVCC

Khép lại bằng hình ảnh một bào thai

5 không gian lễ hội trong tác phẩm được chọn từ sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Mỗi lễ hội có ý nghĩa và đặc trưng riêng, nhưng đều là những thực hành tâm linh để xua đuổi tà khí, cầu phúc, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng trù phú, tôn kính trời đất và tổ tiên.

Khi đưa các chất liệu này vào tác phẩm, ê-kíp chú trọng vẻ đẹp của phục sức, trình diễn, không khí hội tụ, cùng tinh thần gắn bó, sẻ chia của cộng đồng trước những bất trắc của thiên nhiên và khó khăn đời thường.

Không khí hội tụ cộng đồng trong các cảnh lễ hội. Ảnh: NVCC

Khép lại tác phẩm là hình ảnh một bào thai được thể hiện bằng hoạt hình, cùng nhịp đập của sự sống đang hình thành. Ê-kíp chọn hình ảnh này để gửi gắm ý niệm: qua vô lượng kiếp, vẫn là người Việt Nam. Đó cũng là mong muốn về sự sinh sôi và trao truyền, khi di sản, ký ức và giá trị văn hóa được gìn giữ, bồi đắp rồi gửi tới các thế hệ mai sau.

Tác phẩm khép lại bằng ý niệm về sự khởi sinh của một kiếp sống mới. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về dự án, Hoàng Thùy Linh nói: "'Vô Lượng Kiếp' mang theo tình yêu của Linh dành cho cuộc sống, cho những cuộc gặp và những điều mình đã được học, được bồi đắp trên hành trình làm nghề. Khi cùng các bạn họa sĩ và ê-kíp thực hiện tác phẩm, Linh có thêm cơ hội tiếp xúc với những nét đẹp văn hóa ở nhiều vùng miền. Càng tìm hiểu, Linh càng muốn được nghe thêm, được biết thêm về những câu chuyện phía sau mỗi bộ trang phục, mỗi lễ hội, mỗi bức tranh".

Tạo hình hóa thân qua nhiều kiếp sống của nữ ca sĩ. Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ cũng gửi một lời mời: "Các bạn ở những cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước mình ơi, hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về những nét đẹp nơi các bạn đang sinh sống, những điều các bạn yêu và tự hào về quê hương. Chúng tôi mong được lắng nghe, được học hỏi và được cùng các bạn tiếp nối tình yêu ấy".