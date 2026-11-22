Sau nhiều năm sống một mình, Siera Gunnett chuyển vào căn nhà bốn tầng ở New York, tại đó cô có tới 23 người ở cùng. Căn phòng của cô chưa đầy 8m2. Phần khiến cô thích nhất lại nằm ngoài cánh cửa phòng, từ những bữa tối ngồi chung bàn đến các buổi chơi nhạc trên sân thượng.

Khi Siera Gunnett dọn vào nhà hồi tháng 7/2026, cô 26 tuổi, làm công việc tư vấn kinh doanh. Những người ở cùng cô từ 22 đến 37 tuổi, mang 11 quốc tịch. Có người đến Mỹ để thực tập, có người đi học, có người muốn bắt đầu lại. Một số vẫn đang tính xem mình sẽ làm gì tiếp theo và muốn có người trò chuyện trong thời gian đó. Gần như tháng nào cũng có người chuyển đi, người mới dọn đến. Với Siera, làm quen với từng ấy người là một chuyện. Tập sống sao cho thấy thoải mái khi quanh mình lúc nào cũng có người mới là phần khó hơn.

Phòng riêng chưa đầy 8 m², phần lớn người thuê trả khoảng 2.000 USD

Căn nhà có khoảng sáu người mỗi tầng. Mỗi tầng có hai phòng vệ sinh và ba chỗ tắm vòi sen. Cả 24 người đều có phòng ngủ riêng, giá thuê được tính theo diện tích phòng. Theo Siera, phần lớn trả khoảng 2.000 USD mỗi người (khoảng 51,6 triệu đồng). Phòng cô đang ở rộng khoảng 7,8 m², còn căn phòng cô chuẩn bị chuyển sang rộng khoảng 11,1 m².

Chuyện mua thực phẩm được thu xếp khá đơn giản. Mỗi người thường tự đi chợ và mua đồ cho bữa ăn của mình. Với tủ thực phẩm dùng chung, ai nhận ra một món thiết yếu sắp cạn thì mua bổ sung. Siera gọi cách vận hành ấy là “hỗn loạn có tổ chức”. Ở một căn nhà mà người thuê đến rồi đi khá thường xuyên, việc mua thêm đồ chung đôi khi chỉ cần một người mở tủ ra và để ý xem còn gì.

Đến bữa tối, cả nhà cũng thường tự nấu phần của mình. Nhiều người nấu xong lại mang đĩa ra ngồi cùng bàn. Đó là một trong những lúc Siera dễ làm quen với người mới nhất. Ai cũng vốn chỉ định xuống ăn tối, rồi có hôm câu chuyện kéo dài đến hết buổi.

Có phòng tập dưới tầng hầm, còn muốn tìm mọi người thì lên sân thượng

Mỗi tầng đều có chỗ ngồi chung hoặc khu vực làm việc. Tầng hai có một chiếc sofa lớn, bếp và tivi. Các tầng trên có bàn rộng và ghế văn phòng. Dưới tầng hầm là phòng tập cùng một khu riêng có sofa và tivi. Đây cũng là nơi cả nhóm thường xem phim hoặc chơi trò chơi trên bàn.

Sân thượng lại là chỗ tụ tập tự nhiên nhất. Vài người trong nhà biết chơi nhạc cụ nên có những buổi mọi người lên đó chơi nhạc cùng nhau. Hôm khác, họ đánh bài hoặc ngồi uống một ly trước khi ra ngoài. Siera kể những cuộc gặp kiểu này ít khi cần hẹn trước. Chỉ cần có vài người đang ở trên sân thượng, những người khác có thể ghé lên ngồi cùng.

Sống đông cũng có lúc chẳng ai bắt được nhịp với ai. Siera kể có những đợt mọi người còn đùa rằng cả nhà đang xuống tinh thần. Rồi ít lâu sau, họ lại rủ nhau ra ngoài như một nhóm bạn thân. Có người đã chuyển đi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng quay lại nhập hội trong những buổi đi chơi.

Từng quen ở một mình, giờ có cả bạn cùng nhà ra cổ vũ ở đường chạy marathon

Sau nhiều năm sống một mình, ban đầu Siera vẫn quen dành thời gian rảnh cho riêng mình. Cô kể trải nghiệm ở căn nhà thay đổi khi cô bắt đầu chủ động ngồi lại trò chuyện và đi chơi cùng những người ở chung. Những khoảng thời gian trước kia cô thường dành một mình giờ có thể là một bữa tối kéo dài hoặc một buổi tối chơi bài trên sân thượng.

Theo Siera, điều cô quý nhất là có người sẵn lòng giúp một tay hoặc ngồi nghe khi cô cần tâm sự. Sự có mặt ấy còn kéo dài ra ngoài căn nhà. Cô nhắc đến cả chuyện những người ở cùng ra bên đường chạy New York City Marathon để cổ vũ. Nhìn lại từ lúc dọn vào, đó là một trong những trải nghiệm sống cô thích nhất, dù ban đầu điều cô phải tập làm quen lại chính là có quá nhiều người ở quanh mình.

*Theo People