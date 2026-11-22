Sau chương trình Running Man Vietnam, dàn cast gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P, Liên Bỉnh Phát và Anh Tú Atus được khán giả yêu thương, ưu ái gọi bằng cái tên thân mật là "gia tộc R". Không chỉ gắn bó trên màn ảnh, các thành viên còn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời thường.

Mới đây, đoạn clip hậu trường ghi lại khoảnh khắc dàn cast tặng quà cho nhau trong ngày ghi hình cuối cùng của mùa phát sóng đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Mỗi người đều chuẩn bị những món quà riêng để gửi đến các đồng nghiệp như một lời cảm ơn sau hành trình đồng hành. Đến lượt Trấn Thành, nam MC ngại ngùng tiết lộ bản thân chưa kịp chuẩn bị quà nên quyết định tặng "hiện kim" cho mọi người. Thay vì trao phong bì trực tiếp, anh chọn cách lì xì thông qua mã QR chuyển khoản. Nghe đến đây, các thành viên lập tức diễn tiểu phẩm ngại ngùng, nhưng vẫn nhanh chóng lấy điện thoại để nhận quà từ Hai Thành.

Theo chia sẻ của Trấn Thành, mỗi người sẽ nhận được 10 triệu đồng. Không chỉ dành phần cho 6 thành viên trong dàn cast, nam MC còn chủ động tặng quà cho diễn viên Lê Nhân vì xem anh như một thành viên của gia tộc R. Màn chi tiền hào phóng này khiến những người có mặt thích thú, còn khán giả cũng dành nhiều lời khen cho độ chịu chơi của Trấn Thành.

Trấn Thành chi mạnh tay tặng mỗi người trong dàn cast 10 triệu đồng

Các thành viên hào hứng trước món quà đặc biệt của Trấn Thành

Tuy nhiên, một tình huống khác trong lúc chuyển khoản cũng khiến cư dân mạng chú ý. Do phải thực hiện liên tiếp nhiều giao dịch, Trấn Thành liên tục nhận được cảnh báo từ hệ thống ngân hàng và phải chờ một khoảng thời gian trước khi tiếp tục chuyển tiền.

Tổng cộng, nam MC thực hiện 7 giao dịch, mỗi giao dịch 10 triệu đồng, tương ứng với số tiền 70 triệu đồng. Việc hệ thống ngân hàng đưa ra cảnh báo hoặc yêu cầu chờ khi người dùng thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp là một biện pháp kiểm soát rủi ro, nhằm hạn chế những giao dịch bất thường và bảo vệ tài khoản.

Trấn Thành cho biết bị "cảnh báo" vì liên tục thực hiện 7 giao dịch

Sức hút của Trấn Thành ở Running Man Vietnam

Trong đội hình Running Man Vietnam, Trấn Thành được xem là một trong những nhân tố tạo nên màu sắc giải trí riêng cho chương trình. Sở hữu khả năng hoạt ngôn, tư duy ứng biến nhanh và khiếu hài hước duyên dáng, nam MC thường xuyên trở thành tâm điểm trong những màn tung hứng, đối đáp cùng đồng nghiệp. Không chỉ biết cách khuấy động bầu không khí bằng những câu nói hài hước, anh còn rất chịu chơi, sẵn sàng nhập cuộc và lăn xả trong các thử thách.

Đặc biệt, sự ăn ý giữa Trấn Thành với những thành viên còn lại tạo nên nhiều khoảnh khắc tương tác tự nhiên, gần gũi, mang đến tiếng cười cho khán giả. Sức hút của nam MC không chỉ đến từ những màn thể hiện trên sóng truyền hình mà còn nằm ở cách anh xây dựng sự gắn kết với đồng đội. Bởi vậy, những câu chuyện hậu trường hay hành động quan tâm, tặng quà cho các thành viên của Trấn Thành cũng dễ dàng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Trấn Thành có sức hút đặc biệt ở Running Man Vietnam

Trấn Thành từng chia sẻ rằng Running Man Vietnam mang đến cho anh cảm giác rất khác so với nhiều chương trình khác. Đây là nơi nam MC có thể thoải mái vui đùa, bộc lộ tính cách tự nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc không cần quá giữ hình tượng. Anh từng viết: "Tui rất thích chương trình này. Và tui thương tất cả anh em trong gia đình R. Ai tui cũng coi là anh em trong nhà hết! Và đó là lý do vì sao bác sĩ đã khuyên tôi nên nghỉ rồi mà tui cũng ráng tham gia.

Tất cả chỉ vì tui thích. Đây là nơi duy nhất tui còn được là đứa trẻ của chính mình, được vui đùa đúng ý mình thích và có những nụ cười hồn nhiên và thoải mái nhất. Nên tôi mong các bạn đừng diễn giải nó đi quá xa, nâng quan điểm và biến nó thành 1 cuộc chiến giữa các fandom. Nó thật sự không đáng vì chúng tôi ai cũng yêu thương nhau".