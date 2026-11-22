Âu Dương Chấn Hoa sinh năm 1960, là gương mặt quen thuộc của truyền hình Hong Kong qua các bộ phim như Hồ sơ công lý, Lực lượng phản ứng, Trạng sư Tống Thế Kiệt, Bằng chứng thép và Đánh cược cuộc đời . Ở tuổi 66, nam diễn viên vẫn được khán giả Việt Nam nhớ đến qua những vai diễn gần gũi, hài hước và giàu cá tính.

Hôn nhân 30 năm và biến cố phải nằm viện 11 ngày

Nam diễn viên kết hôn với Phó Khiết Nhàn (Rosanna Fu) năm 1996, khi cả hai đều ở độ tuổi 30. Vợ ông là cháu gái cố doanh nhân Phó Lão Dung, người gắn với ngành kinh doanh sòng bạc Macau. Hai người không có con và cho biết không hối tiếc về quyết định này.

Trong cuộc phỏng vấn được The Straits Times dẫn lại, Âu Dương Chấn Hoa cho rằng nuôi dạy một đứa trẻ là trách nhiệm kéo dài nhiều năm. Ông và vợ dự tính cùng chuyển đến viện dưỡng lão khi tuổi cao, thay vì trông chờ con cái chăm sóc.

Tháng 2/2013, khi đang tham gia bộ phim Tình nghịch tam thế duyên , Âu Dương Chấn Hoa gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Trong một buổi gặp gỡ bạn bè dịp Tết, ông bất ngờ mất ý thức và được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì viêm phổi cấp.

Nam diễn viên sau đó kể rằng ông phải trải qua khoảng 12 giờ cấp cứu, có lúc không thể tự thở và cần đặt ống hỗ trợ hô hấp. Tình trạng nguy kịch khiến ông phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực trước khi chuyển sang phòng bệnh thông thường.

Sau 11 ngày nằm viện, Âu Dương Chấn Hoa xuất viện ngày 22/2/2013. Trong thời gian chồng điều trị, Phó Khiết Nhàn thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc ông. Khi gặp lại vợ và người quản lý trước báo giới vào ngày xuất viện, nam diễn viên không giấu được xúc động. Cả ba ôm nhau bật khóc sau những ngày căng thẳng vì bệnh tình của ông.

Trải nghiệm cận kề nguy hiểm khiến Âu Dương Chấn Hoa nhìn nhận lại lịch sinh hoạt của mình. Trước đó, ông có thời gian làm việc quá sức, thường xuyên dự tiệc và chưa dành đủ sự quan tâm cho sức khỏe. Sau khi hồi phục, nam diễn viên quan tâm hơn đến việc ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện, đồng thời chủ động giảm bớt khối lượng công việc để giữ gìn sức khỏe.

Vì sao người cao tuổi dễ mắc bệnh hô hấp khi trời lạnh?

Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng ở phổi, có thể do vi khuẩn, virus hoặc tác nhân khác gây ra. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ mắc viêm phổi cao hơn, và nguy cơ tiếp tục tăng theo tuổi. Người có bệnh phổi mạn tính, bệnh tim, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch cần đặc biệt chú ý.

Vào mùa lạnh, một số virus gây bệnh đường hô hấp như cúm và RSV thường gia tăng hoạt động. Không khí lạnh, khô cũng dễ gây kích ứng đường thở, khiến người mắc hen suyễn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính khó chịu hơn. Với người cao tuổi, đặc biệt là người có bệnh nền, việc phòng ngừa nhiễm trùng hô hấp càng cần được chú ý.

Trong sinh hoạt hằng ngày, người cao tuổi cần giữ ấm cơ thể nhưng vẫn bảo đảm không khí trong nhà được lưu thông. Nên mặc đủ ấm, tránh để phòng ngủ quá lạnh và tranh thủ mở cửa thông gió khi thời tiết cho phép. Nếu có người trong gia đình bị ho, sốt hoặc mắc bệnh đường hô hấp, nên hạn chế tiếp xúc gần, thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang khi cần chăm sóc hoặc tiếp xúc với người bệnh.

Bên cạnh việc giữ ấm, người cao tuổi nên tránh hút thuốc lá, kiểm soát tốt các bệnh mạn tính và ăn uống đủ chất để bảo vệ sức khỏe. Duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh cũng giúp cơ thể dẻo dai và duy trì khả năng sinh hoạt hằng ngày. Khi bị sốt, khó thở hoặc mệt mỏi nhiều, người bệnh nên tạm ngừng tập luyện và đi khám để được kiểm tra sức khỏe.

Tiêm vaccine cũng là cách quan trọng giúp người cao tuổi giảm nguy cơ mắc bệnh nặng do một số tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp. Trong đó, vaccine cúm mùa và vaccine phòng phế cầu khuẩn, một trong những nguyên nhân gây viêm phổi, là những loại cần được quan tâm. Người cao tuổi, nhất là người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc bệnh phổi mạn tính, nên đến cơ sở y tế để được tư vấn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp với tuổi, tình trạng sức khỏe và những mũi đã tiêm trước đó.

Người mắc viêm phổi thường có biểu hiện ho, sốt, rét run, đau ngực hoặc khó thở. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, bệnh đôi khi còn biểu hiện qua những thay đổi bất thường như đột nhiên lú lẫn, lơ mơ hoặc kém tỉnh táo. Gia đình nên đưa người lớn tuổi đi khám sớm khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, nhất là khi ho, sốt kèm mệt nhiều hoặc thở nhanh. Nếu người bệnh khó thở nghiêm trọng, tím tái, đau ngực dữ dội hoặc không còn tỉnh táo như bình thường, cần gọi cấp cứu 115 ngay.

Sau một đợt viêm phổi nặng, người bệnh cần thời gian để hồi phục sức khỏe. Người cao tuổi nên uống thuốc theo chỉ định, tái khám đúng hẹn, ăn uống đầy đủ dưỡng chất và tăng dần mức độ vận động khi thể trạng cho phép. Nếu sốt trở lại, ho kéo dài hoặc khó thở tăng lên, cần đi khám thay vì tự dùng thuốc cũ.