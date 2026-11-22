Sau trận đấu U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ tại bảng G - U17 World Cup 2026, các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam đã nhận được nguồn động viên tinh thần đầy ấm áp từ Ban lãnh đạo đội tuyển với bữa ăn đậm đà hương vị quê nhà ngay giữa lòng Qatar.

Khép lại trận đấu kịch tính với hai pha lập công đầy ấn tượng, thay vì những món ăn quen thuộc theo thực đơn khách sạn, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội đã có một bữa tối "đổi gió" được nấu theo hương vị Việt Nam. Thực đơn dành cho toàn đội mang đậm phong vị "cơm mẹ nấu" với những món ăn dân dã nhưng vô cùng đưa cơm như rau muống xào tỏi, tôm rim mặn ngọt, gà kho gừng, thịt bò xào cùng chén nước mắm truyền thống.

U17 Việt Nam thưởng thức món ăn Việt ngay tại Qatar (Ảnh: Target Man)

Được biết, người đứng sau sự chuẩn bị tâm lý này là Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn của VFF. Nhận thấy các cầu thủ trẻ có phần ngán khẩu vị đồ nước ngoài sau nhiều ngày thi đấu xa nhà, trưởng đoàn U17 Việt Nam đã chủ động kết nối để đặt riêng những suất ăn chuẩn vị Việt phục vụ toàn đội.

Việc thay đổi thực đơn kịp thời không chỉ giúp các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn ngon miệng, đảm bảo thể lực và dinh dưỡng, mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá. Hương vị quê hương giữa nơi đất khách đã tiếp thêm sự hứng khởi, giúp toàn đội giữ vững tâm lý thoải mái và quyết tâm cao nhất cho chặng đường phía trước.