Trong tháng 11, Trung Nguyên Legend ghi nhận bước phát triển mới trong hành trình mở rộng hệ thống với chuỗi 12 sự kiện khai trương không gian cà phê tại Việt Nam và Mỹ, tiếp tục đưa văn hóa cà phê Việt đến gần hơn với cộng đồng yêu cà phê trong nước và quốc tế.

Trong đó, 4 không gian cà phê mới lần lượt khai trương, trải dài từ bờ Tây đến miền Nam nước Mỹ, góp phần lan tỏa hương vị Robusta Việt Nam và trải nghiệm cà phê năng lượng đến khách hàng quốc tế.

Cụ thể, ngày 14/11, Trung Nguyên E-Coffee khai trương tại Austin, Texas. Tiếp đó, ngày 20/11, Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend ra mắt tại Beaverton, Oregon. Ngày 22/11, 2 không gian mới đồng thời khai trương tại California, gồm Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend ở Huntington Beach và Trung Nguyên E-Coffee tại Chino Hills.

Cửa hàng Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại Huntington Beach, California

Trung Nguyên E-Coffee Austin trong ngày khai trương

Bên cạnh các điểm khai trương mới, Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại Philadelphia cũng đánh dấu 1 năm hoạt động. Cột mốc này ghi nhận hành trình đồng hành cùng cộng đồng địa phương, đồng thời cho thấy sự đón nhận của khách hàng đối với trải nghiệm cà phê mang dấu ấn Việt Nam.

Theo định hướng do doanh nghiệp công bố, Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu phát triển 100 quán tại Mỹ và 130 quán tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có kế hoạch mở rộng hệ thống tại Melbourne (Australia) và Canada, đồng thời hướng tới các thị trường như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp cùng một số quốc gia tại châu Á và châu Âu.

Song song với thị trường quốc tế, tại Việt Nam, 7 không gian cà phê mới thuộc hệ thống Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee liên tiếp khai trương tại nhiều địa phương.

Trung Nguyên Legend Café tại Bảo tàng Gốm sứ Minh Long, TP.HCM

Chuỗi sự kiện khai trương trong tháng 11 là dấu mốc trong chiến lược phát triển hệ thống của Trung Nguyên Legend, góp phần mở rộng sự hiện diện của thương hiệu trên thế giới.