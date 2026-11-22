Nguyễn Ngọc Ngân Chi sinh năm 2011 tại TP.HCM. Bén duyên với ống kính nghệ thuật từ năm 4 tuổi, cô bé nhanh chóng bộc lộ khả năng cảm thụ kịch bản nhạy bén dù không xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật hay trải qua trường lớp đào tạo bài bản. Cơ duyên đến với phim ảnh của Ngân Chi bắt đầu từ những buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa. Thấy con thích thú khi theo dõi người lớn biểu diễn, bố mẹ đăng ký cho cô bé tham gia lớp học sân khấu. Từ những vai diễn ít thoại ban đầu, Ngân Chi dần trở nên hoạt bát, tự tin và tìm thấy niềm yêu thích với công việc diễn xuất.

Chỉ sau vài năm, Ngân Chi đã có cơ hội thử sức với nhiều dạng vai khác nhau. Cô bé góp mặt trong loạt phim điện ảnh như Chàng Vợ Của Em, Vu Quy Đại Náo, Anh Thầy Ngôi Sao, Đôi Mắt Âm Dương, Nắng 3: Lời Hứa Của Cha... Dù còn nhỏ, Ngân Chi không chỉ đảm nhận những vai diễn dễ thương, đáng yêu mà còn có cơ hội thể hiện các phân đoạn đòi hỏi cảm xúc, tâm lý phức tạp hơn.

Ảnh: Tư liệu

Đặc biệt, năm 2020, vai Hồng Ân trong Nắng 3: Lời Hứa Của Cha mang về cho Ngân Chi giải Diễn viên triển vọng tại Cánh Diều Vàng. Đến năm 2021, cô bé được Trấn Thành tin tưởng giao vai bé Bù Tọt - con gái của nhân vật Ba Sang trong Bố Già. Lối diễn xuất tự nhiên không thua kém diễn viên trưởng thành của cô bé 10 tuổi bấy giờ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ nam đạo diễn. Trấn Thành từng bày tỏ sự tự hào khi có Ngân Chi trong dàn diễn viên. Trong khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng cũng từng ưu ái gọi Ngân Chi là "thần đồng diễn xuất" bởi khả năng nắm bắt tâm lý nhanh và dẫn dắt cảm xúc cho các bạn diễn đồng trang lứa.

Với 2 bộ phim này, Ngân Chi khi đó giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 lúc mới 10 tuổi - trở thành một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất chạm tay vào chiếc cúp Bông Sen Vàng danh giá.

Nắng 3: Lời Hứa Của Cha (Ảnh: NSX)

Bố Già (Ảnh: NSX)