Những năm gần đây, phim Trấn Thành gần như đã trở thành một "đặc sản" không thể thiếu mỗi mùa Tết Nguyên đán. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai đến Bộ Tứ Báo Thủ và gần nhất là Thỏ Ơi!!, các tác phẩm do nam đạo diễn cầm trịch liên tục tạo nên sức nóng trên đường đua phòng vé, trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả mỗi dịp đầu năm. Bởi vậy, ngay khi mùa phim Tết 2027 đang cận kề, sự trở lại của Trấn Thành với dự án mang tên EM đã sớm thu hút sự chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành chính thức công bố lịch trình quảng bá cho EM. Theo đó, ngày 11/1/2027, ê-kíp sẽ tổ chức showcase để giới thiệu dàn cast của bộ phim. Đến ngày 1/2/2027, tác phẩm có buổi ra mắt và chiếu suất đặc biệt dành cho báo chí, nghệ sĩ tại TP.HCM. Hai ngày sau, vào 3/2/2027, sự kiện tương tự sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội. Cuối cùng, EM dự kiến chính thức công chiếu trên toàn quốc vào mùng 1 Tết Đinh Mùi, tức ngày 6/2/2027.

Lịch trình với EM được Trấn Thành đăng tải

Đáng chú ý, buổi showcase ngày 11/1 được xem là cột mốc được khán giả mong chờ nhất ở thời điểm hiện tại, bởi đây là dịp Trấn Thành dự kiến công bố dàn diễn viên tham gia dự án. Từ khi thông báo thực hiện phim Tết 2027, nam đạo diễn vẫn kín tiếng về những gương mặt sẽ xuất hiện trong tác phẩm mới. Trước đó, anh từng úp mở rằng dàn cast năm nay sẽ "xịn chấn động", càng khiến công chúng tò mò về những cái tên được lựa chọn. Trước mắt, khán giả đã có những suy đoán về dàn cast phim EM, gồm Hoa hậu Thanh Thủy, Tóc Tiên, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy, MisThy và Cris Phan.

Bức ảnh dàn cast phim EM

EM là dự án điện ảnh tiếp theo do Trấn Thành đạo diễn, sau Thỏ Ơi!! ra mắt dịp Tết 2026. Bộ phim chính thức khai máy vào ngày 7/8/2026 tại TP.HCM. Trong ngày khởi động dự án, nam đạo diễn tiết lộ ban đầu anh đã chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sau khi tiếp xúc với ý tưởng của EM, cảm xúc dành cho tác phẩm mãnh liệt đến mức quyết định gác lại kế hoạch cũ để thực hiện bộ phim này trước.

Trấn Thành chia sẻ bản thân có cảm giác khá đặc biệt trong ngày khai máy EM. Thay vì hồi hộp như những lần bắt đầu dự án trước, anh cảm thấy bình yên, giống như đây là một câu chuyện nhất định phải được kể vào thời điểm này. Nam đạo diễn cũng gửi lời cảm ơn đến ê-kíp và các diễn viên đã lựa chọn đồng hành, đồng thời bày tỏ mong muốn mang đến một tác phẩm chỉn chu nhất cho khán giả.

Dù đã khởi quay từ tháng 8 và liên tục cập nhật những hình ảnh làm việc trên phim trường, Trấn Thành đến nay vẫn chưa tiết lộ cụ thể nội dung, thể loại hay tuyến nhân vật của EM. Những thông tin xoay quanh câu chuyện trung tâm của phim vẫn được giữ kín. Đây cũng là cách nam đạo diễn duy trì sự tò mò trước mỗi lần trở lại đường đua điện ảnh, khi khán giả thường phải chờ đến những đợt công bố chính thức mới có thể hình dung rõ hơn về tác phẩm.

Khi đường đua phim Tết 2027 đã xuất hiện những cái tên đáng chú ý như Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim của Victor Vũ hay Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng, sự trở lại của Trấn Thành càng khiến cuộc cạnh tranh thêm sôi động. Với lịch trình quảng bá vừa được công bố, EM đang từng bước tiến gần hơn đến ngày ra mắt. Còn hiện tại, danh tính dàn diễn viên và câu chuyện phía sau cái tên ngắn gọn này vẫn là những điều khiến khán giả phải chờ đợi.