‏Phú Quốc: Trước một cuộc hẹn đặc biệt với thế giới ‏

‏Mười bốn năm trước, anh Đặng Văn Hòa (40 tuổi, quê Ninh Bình) quyết định vào Phú Quốc lập nghiệp. Từ một người làm nghề dịch vụ, gần đây chuyển sang lái xe công nghệ, anh đã chứng kiến hòn đảo mình lựa chọn gắn bó đổi thay qua từng năm.‏

‏Nhưng chưa khi nào người đàn ông ấy cảm nhận rõ một cuộc chuyển mình lớn như hiện tại.‏

‏Những ngày này, đi qua Nam đảo, anh Hòa bắt gặp hàng loạt công trường đang thi công. Những khu vực vốn quen thuộc với nhịp sống du lịch, dịch vụ nay trở nên nhộn nhịp bởi máy móc, công nhân và các công trình hạ tầng quy mô lớn.‏

‏Phía sau những đại công trường ấy là một diện mạo mới đang dần thành hình, chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.‏

‏Năm 2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba đăng cai APEC, sau Hà Nội năm 2006 và Đà Nẵng năm 2017. Lần này, Phú Quốc được lựa chọn tổ chức Tuần lễ Cấp cao, đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên cùng những đoàn đại biểu quốc tế.‏

‏Để chuẩn bị, đảo Ngọc đang triển khai 21 dự án hạ tầng trọng điểm, gồm các công trình đầu tư công và dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).‏

‏Trong số những doanh nghiệp tham gia, Sun Group đang đảm nhận nhiều dự án chiến lược, từ mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường sắt đô thị nhẹ LRT đến tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.‏

‏Tuy nhiên, dấu ấn của Sun Group tại Phú Quốc không chỉ bắt đầu từ sự kiện này.‏

‏Hơn một thập kỷ trước, tập đoàn đã đầu tư phát triển hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tại Nam đảo. Từ tuyến cáp treo vượt biển Hòn Thơm, Sun World Hon Thom đến Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Cầu Hôn và những công trình biểu tượng, Sun Group từng bước góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng cho đảo Ngọc.‏

‏Nguồn ảnh: Sun Group ‏

‏Theo ông Huỳnh Nam Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Nam, ngay từ những ngày đầu đầu tư, tập đoàn đã nhìn thấy tiềm năng để Phú Quốc cạnh tranh với các điểm đến nổi tiếng như Bali hay Phuket.‏

‏Nhưng thiên nhiên đẹp là chưa đủ. Để vươn tầm quốc tế, Phú Quốc cần một hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí, dịch vụ và hạ tầng được phát triển đồng bộ.‏

‏Nếu những công trình du lịch trước đây góp phần làm mới trải nghiệm của du khách, thì APEC 2027 đang mở ra một nhiệm vụ lớn hơn: Nâng cấp năng lực kết nối, lưu trú và tổ chức sự kiện ở tầm quốc tế.‏

‏Với Sun Group, đây cũng là bước tiếp nối trong hành trình đầu tư tại đảo Ngọc, từ kiến tạo những điểm đến hấp dẫn sang tham gia phát triển các hạ tầng chiến lược, góp phần tạo nền tảng cho một giai đoạn tăng trưởng mới.‏

‏Và phía sau những công trình đang thành hình, còn có những người dân Phú Quốc trực tiếp góp sức dựng xây quê hương mình.‏

‏Những siêu công trình đang định hình diện mạo mới của đảo Ngọc ‏

‏Gần 40 năm cuộc đời, ông Mai Văn Tinh (sinh năm 1964, hiện sống tại An Thới, Phú Quốc) gắn bó với những chuyến ghe lênh đênh trên biển.‏

‏Từ năm 13 tuổi, ông đã theo nghề câu mực, đánh cá. Giữa biển khơi, có những đêm chỉ có tiếng bộ đàm làm bạn, còn giông bão và những rủi ro luôn là nỗi lo thường trực.‏

‏Nghề biển cho ông kế sinh nhai, nhưng thu nhập bấp bênh. Khoảng năm 2020, khi việc đánh bắt ngày càng khó khăn, ông quyết định lên bờ tìm một công việc ổn định hơn.‏

‏Một năm sau, ông bắt đầu làm công nhân xây dựng, nhận đủ việc từ chăm sóc cây xanh, đóng cốp pha đến làm sắt.‏

‏Giờ đây, ở tuổi ngoài 60, người ngư phủ năm nào đang góp sức tại công trường Nhà biểu diễn đa năng, một trong những công trình phục vụ APEC 2027.‏

‏Sau gần cả đời mưu sinh giữa sóng nước, ông Tinh đang trực tiếp tham gia xây dựng một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật của chính quê hương mình.‏

‏Công trình ông Tinh đang tham gia thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, do doanh nghiệp thuộc Sun Group đầu tư theo hình thức PPP.‏

Với tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng, đây là một trong những dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.‏

‏Trung tâm Hội nghị nổi bật với hệ mái lấy cảm hứng từ những lớp sóng biển. Bên trong là không gian sự kiện rộng khoảng 11.050 m², sử dụng kết cấu vượt nhịp không cột tới 81 m.‏

‏Liền kề là Nhà biểu diễn đa năng, với khán phòng khoảng 4.030 chỗ ngồi, được thiết kế phục vụ những chương trình văn hóa, nghệ thuật và sự kiện quy mô lớn.‏

‏Đầu tháng 11/2026, theo cập nhật của Sun Group, Trung tâm Hội nghị đã hoàn thành phần lớn kết cấu, tiếp tục triển khai hệ mái thép và các hạng mục kỹ thuật. Nhà biểu diễn đa năng cũng hoàn thành hơn 98% khối lượng kết cấu bê tông cốt thép.‏

‏Nguồn ảnh: Sun Group ‏

‏Những công trình từng chỉ hiện diện trên bản vẽ đang dần mang hình hài thực tế bên bờ biển Nam đảo.‏

‏Nhưng để đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, một trung tâm hội nghị hiện đại là chưa đủ. Phú Quốc còn cần hệ thống giao thông tương xứng, kết nối cửa ngõ hàng không với những địa điểm tổ chức sự kiện.‏

‏Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án mở rộng do Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời thuộc Sun Group đầu tư đang được triển khai trên quy mô khoảng 1.050 ha.‏

‏Theo phương án công bố, sân bay sau nâng cấp hướng tới công suất 20–24 triệu hành khách/năm vào năm 2030, với hệ thống nhà ga, đường cất hạ cánh và sân đỗ được mở rộng, hiện đại hóa.‏

‏Từ sân bay về Nam đảo, một trục giao thông mới cũng đang thành hình. Tuyến đường tỉnh ĐT.975 được nâng cấp, mở rộng với quy mô 10 làn xe, lộ giới 62 m, kết hợp hành lang dành cho đường sắt đô thị nhẹ LRT.‏

‏Nguồn ảnh: Sun Group ‏

‏Đặc biệt, tuyến LRT do Sun Group đầu tư theo hình thức BOT có tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, dài 17,59 km với 6 nhà ga, kết nối sân bay đến khu vực Trung tâm Hội nghị APEC.‏

‏Khi hoàn thành, tuyến tàu được thiết kế với năng lực vận chuyển khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ, mang đến một phương thức giao thông công cộng mới cho đảo Ngọc.‏

‏Theo cập nhật đầu tháng 11/2026, công trường LRT huy động khoảng 1.300 kỹ sư, công nhân; hơn 11 km ray đơn đã được lắp đặt, trong khi 4/6 nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng thi công.‏

‏Từ sân bay, đường bộ đến tàu điện đô thị, một mạng lưới kết nối mới đang dần được định hình, phục vụ APEC 2027 và hướng tới khai thác lâu dài.‏

‏Đằng sau những công trình ấy là áp lực tiến độ không nhỏ. Giai đoạn cao điểm cuối tháng 10/2026, riêng dự án mở rộng sân bay huy động gần 8.000 công nhân, kỹ sư mỗi ngày. Tại tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC, các nhà thầu cũng tổ chức thi công nhiều ca, kíp.‏

‏Ông Huỳnh Nam Thắng cho biết Sun Group cùng các đơn vị thi công đã tăng cường nhân lực, thiết bị, ứng dụng công nghệ và triển khai đồng thời nhiều mũi công việc.‏

‏Theo ông, tiến độ có thể được đẩy nhanh bằng cách huy động nguồn lực và tổ chức thi công hiệu quả hơn, nhưng không thể đánh đổi bằng việc hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật.‏

‏Bởi với những công trình mang tầm vóc quốc gia, đích đến không chỉ là hoàn thành đúng thời hạn, mà còn là chất lượng và hiệu quả sử dụng lâu dài.‏

‏Khi APEC khép lại, điều gì sẽ ở lại với người dân?‏

‏APEC 2027 sẽ là cuộc hẹn quan trọng của Phú Quốc với thế giới. Nhưng các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định.‏

‏Điều khiến những công trình đang xây dựng trở nên có ý nghĩa hơn chính là khả năng tiếp tục phục vụ hòn đảo trong nhiều năm sau đó.‏

‏Đây cũng là định hướng ông Huỳnh Nam Thắng nhấn mạnh khi nói về tầm nhìn đầu tư của Sun Group.‏

‏Từng tham gia quá trình phát triển các công trình phục vụ APEC 2017 tại Đà Nẵng, ông có trải nghiệm về cách một sự kiện quốc tế có thể tạo động lực thay đổi hạ tầng và diện mạo đô thị.‏

‏Theo ông, giá trị không chỉ nằm ở việc tổ chức thành công sự kiện, mà còn ở những năng lực mới mà địa phương có được sau đó: giao thông, kết nối quốc tế, dịch vụ và khả năng tổ chức những hoạt động quy mô lớn.‏

‏Thông điệp ấy được thể hiện qua công năng mà Sun Group định hướng cho các dự án.‏

‏Sân bay mở rộng không chỉ phục vụ đón các đoàn đại biểu quốc tế. Khi vận hành theo kế hoạch, công trình còn được kỳ vọng nâng cao năng lực đi lại, mở rộng kết nối hàng không và thu hút thêm du khách đến Phú Quốc.‏

‏Tuyến ĐT.975 và LRT cũng không chỉ phục vụ hành trình từ sân bay đến khu vực tổ chức APEC, mà hướng tới trở thành một phần hệ thống giao thông dành cho cư dân, người lao động và du khách.‏

‏Nguồn ảnh: Sun Group ‏

‏Trong khi đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có thể tạo thêm điều kiện phát triển du lịch MICE – loại hình kết hợp hội họp, hội nghị, triển lãm và du lịch. Nhà biểu diễn đa năng được kỳ vọng mở rộng không gian văn hóa, nghệ thuật và hoạt động giải trí trên đảo.‏

‏Những giá trị ấy còn phụ thuộc vào hiệu quả vận hành sau khi hoàn thành. Nhưng việc đồng thời phát triển hạ tầng hàng không, đường bộ, giao thông công cộng và các không gian hội nghị, biểu diễn đang mở ra cho Phú Quốc những điều kiện mới.‏

‏Đáng chú ý, trong chuỗi dự án Sun Group triển khai phục vụ APEC 2027, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã được khánh thành từ tháng 4/2026, góp phần bổ sung năng lực khám chữa bệnh cho người dân và du khách.‏

‏Đây cũng là minh chứng cho thấy một công trình được đầu tư phục vụ sự kiện quốc tế có thể tạo ra giá trị thiết thực ngay từ trước khi sự kiện diễn ra.‏

‏Từ những điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng đã hình thành đến các dự án giao thông, y tế, hội nghị và văn hóa, Sun Group đang từng bước mở rộng dấu ấn đầu tư tại Phú Quốc.‏

‏Nguồn ảnh: Sun Group ‏

‏Không chỉ góp phần làm mới diện mạo du lịch, những công trình mới còn được kỳ vọng nâng cao năng lực kết nối, chất lượng dịch vụ và tiện ích phục vụ cuộc sống lâu dài của người dân.‏

‏Với những người đã gắn bó cùng đảo Ngọc, ý nghĩa của cuộc chuyển mình đôi khi được nhìn nhận qua những điều gần gũi hơn nhiều so với thông số của một đại công trình.‏

‏Ông Mai Văn Tinh, người từng dành gần cả đời lênh đênh giữa biển khơi, giờ tìm thấy niềm vui khi được góp sức xây dựng công trình lớn ngay trên quê hương.‏

‏Còn anh Đặng Văn Hòa, người đã chứng kiến Phú Quốc đổi thay suốt 13–14 năm, đang háo hức chờ đến ngày những công trường hiện tại hoàn thành.‏

‏Là người làm dịch vụ rồi chuyển sang lái xe công nghệ, anh kỳ vọng sự phát triển của du lịch, hạ tầng và các tiện ích mới sẽ mang lại thêm cơ hội cho công việc của mình.‏

‏"Tôi rất háo hức mong chờ ngày này năm sau, khi mọi thứ được hoàn thành, diện mạo hòn đảo sẽ trở nên đẹp hơn thế nào, hoành tráng hơn ra sao, du khách đến đông hơn, cuộc sống của những người làm dịch vụ như tôi cũng sẽ tốt hơn", anh Hòa chia sẻ.‏

‏Đó là kỳ vọng về tương lai. Nhưng chính những mong chờ ấy cho thấy sức lan tỏa của các công trình không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay tiến độ hoàn thành.‏

‏Nguồn ảnh: Sun Group ‏

‏Phía sau mỗi dự án còn là câu chuyện về việc đi lại, kinh doanh, sinh kế và chất lượng sống của người dân Phú Quốc.‏

‏Hơn một thập kỷ trước, Sun Group đến với đảo Ngọc bằng những dự án du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí. Hôm nay, tập đoàn tiếp tục tham gia kiến tạo các công trình hạ tầng chiến lược, góp phần chuẩn bị cho Phú Quốc đón một sự kiện quốc tế quan trọng và mở rộng năng lực phát triển trong tương lai.‏

‏Những cuộc gặp của các nhà lãnh đạo thế giới rồi sẽ khép lại. Các đoàn đại biểu quốc tế sẽ rời Phú Quốc sau một kỳ APEC.‏

‏Nhưng những tuyến đường, sân bay, không gian hội nghị và công trình văn hóa được xây dựng hôm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục hiện diện trong nhịp sống đảo Ngọc nhiều năm sau đó.‏

‏Với anh Hòa, ngày ấy có thể bắt đầu bằng một chuyến xe qua Nam đảo, khi những đại công trường từng khiến anh háo hức đã trở thành những công trình hoàn chỉnh.‏

‏Với ông Tinh, đó là niềm tự hào được nhìn thấy một công trình mang dấu ấn công sức của mình trên quê hương.‏

‏Và với Phú Quốc, APEC 2027 không chỉ là một cuộc hẹn với thế giới, mà còn là cơ hội tạo dựng nền tảng cho chặng đường phát triển mới, với sự đồng hành của những doanh nghiệp đầu tư dài hạn như Sun Group.‏