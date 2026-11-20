Ngày 19/11, khoảnh khắc Hoa hậu Jennifer Phạm công khai tặng hoa và ôm chồng cũ, ca sĩ Quang Dũng, tại một sự kiện ở Mỹ nhận được sự chú ý của công chúng. Chương trình có khoảng 500 khách mời theo thông tin từ ban tổ chức, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Quang Dũng, Đan Trường và Thanh Thảo.

Jennifer Phạm tham dự sự kiện với vai trò Trưởng ban giám khảo cuộc thi. Trong khi đó, chồng cũ của cô, ca sĩ Quang Dũng, là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình. Sau khi Quang Dũng thể hiện hai ca khúc Vì anh thương em và Người tình trăm năm, Jennifer Phạm bất ngờ lấy một bông hoa trên bàn, bước lên sân khấu trao tặng nam ca sĩ.

Đáng chú ý, sau khi nhận hoa, cả hai còn dành cho nhau một cái ôm thân tình giữa tiếng cổ vũ của đông đảo khán giả có mặt tại sự kiện.

Cả 2 trao cho nhau cái ôm thắm thiết

Khoảnh khắc này gây chú ý bởi Jennifer Phạm và Quang Dũng từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Việt. Dù cuộc hôn nhân đã kết thúc từ năm 2009, hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và có thể thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Người đẹp gốc Việt từng làm người mẫu ở Mỹ, trải qua 4 lần sinh nở

Jennifer Phạm tên thật là Phạm Vũ Phượng Hoàng, sinh năm 1985 tại Việt Nam và theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu tại Mỹ và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng người Việt.

Người đẹp từng giành danh hiệu Miss Vietnamese American Top Model, Á hậu Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ năm 2005 và Hoa hậu Việt Nam miền Nam California năm 2006. Đặc biệt, tháng 4/2006, Jennifer Phạm đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ (Miss Asia USA), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Sau đó, cô trở về Việt Nam phát triển hoạt động nghệ thuật, tham gia đóng phim và đảm nhận vai trò MC tại nhiều chương trình lớn.

Năm 2007, Jennifer Phạm kết hôn với ca sĩ Quang Dũng sau khi cả hai bén duyên qua bộ phim Những chiếc lá thời gian. Năm 2008, cặp đôi đón con trai đầu lòng Bảo Nam. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2009.

Jennifer Phạm kết hôn với ca sĩ Quang Dũng năm 2007

Sau đổ vỡ, Jennifer Phạm tiếp tục hoạt động nghệ thuật và chăm sóc con trai. Đến cuối năm 2012, cô tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Hai người sau đó lần lượt đón thêm ba người con, gồm hai gái và một trai.

Đáng chú ý, Jennifer Phạm đã trải qua tổng cộng 4 lần sinh nở. Lần gần nhất là tháng 1/2020, khi cô sinh con gái út tại một bệnh viện ở Hà Nội. Chưa đầy một tháng sau khi sinh con thứ tư, Jennifer Phạm đã trở lại với công việc. Thời điểm đó, cô được gia đình chồng hỗ trợ chăm sóc em bé để có thể di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM, tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 41, Jennifer Phạm vẫn duy trì công việc MC, tham gia làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp và hoạt động kinh doanh. Cô thường xuyên tập gym, yoga, chơi golf và pickleball để duy trì sức khỏe, vóc dáng.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 6/2026, người đẹp cho biết dù bận rộn công việc, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cô cố gắng cân bằng thời gian để chăm sóc chồng và các con, đồng thời duy trì những sở thích riêng.

Ly hôn 17 năm, Jennifer Phạm và Quang Dũng vẫn giữ mối quan hệ đặc biệt

Trước lần gặp gỡ tại sự kiện ở Mỹ, Jennifer Phạm và Quang Dũng từng gây chú ý khi cùng xuất hiện tại lễ tốt nghiệp trung học của con trai Bảo Nam tại Mỹ vào tháng 6/2026. Chính Jennifer Phạm là người chủ động thông báo lịch tốt nghiệp của con trai để chồng cũ có thể sắp xếp công việc, tham dự sự kiện quan trọng này.

Trong cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ: "Tôi thông báo lịch tốt nghiệp của Bảo Nam để anh Dũng cũng có mặt trong dịp đặc biệt của con trai".

Sau 17 năm kể từ khi cuộc hôn nhân khép lại, cả hai đã có những ngã rẽ riêng trong cuộc sống. Tuy nhiên, từ việc cùng dự lễ tốt nghiệp của con trai đến khoảnh khắc tặng hoa, ôm nhau trên sân khấu mới đây, Jennifer Phạm và Quang Dũng cho thấy họ vẫn giữ được sự tôn trọng và thái độ thân thiện với người cũ.

Cả 2 xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của con trai

Jennifer Phạm cho biết cô và chồng cũ hiện giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nuôi dạy Bảo Nam. Trong khi Quang Dũng tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát, người đẹp có cuộc sống riêng bên doanh nhân Đức Hải và ba người con nhỏ.