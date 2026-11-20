Mới đây, Đạt G thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái hài hước nhưng không kém phần ngọt ngào dành cho bà xã Cindy Lư.

Nam ca sĩ, nhạc sĩ viết: "Vợ em tên Cindy Lư. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, nhất là lúc nhìn em. Riêng lúc cô ấy nhìn em rồi hỏi "anh có gì muốn nói với em không?", em thường bận nhớ lại cả ngày mình đã làm gì nên chưa kịp ngắm.

Vợ em cười lên thì cả nhà vui. Em thích nhất là những lúc hai đứa nhỏ chọc mẹ cười còn em ngồi ké, thấy mình lấy đúng vợ.

Hôm nay 19/11, nhân ngày Quốc tế Nam giới, em xin tự chúc mừng mình vì đã cưới được một người vợ vừa đẹp, vừa thương chồng, vừa kiên nhẫn đọc tới đây. Em xin hết, bài này cô giáo chấm mấy điểm cũng được, miễn tối nay vợ cho ôm".

Đính kèm bài đăng là hình ảnh Đạt G cầm một chiếc hộp được cho là món quà Cindy Lư tặng nhân ngày Quốc tế Nam giới. Do vậy dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại những bình luận như: "Ganh tỵ quá", "Nhất bạn", "Thích quá anh ơi"...

Cindy Lư cũng hài hước hưởng ứng lời khen của chồng. Cô bình luận: "Hát hay, viết nhạc hay, đánh pick hay, đâu nghĩ nay văn cũng dạt dào dữ vậy".

Đạt G và Cindy Lư công khai hẹn hò vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, trước những áp lực từ dư luận, cả hai thông báo chia tay vào cuối năm đó. Sau một thời gian âm thầm hàn gắn, cặp đôi xác nhận tái hợp vào cuối năm 2023.

Chuyện tình của họ từng nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt khi Đạt G hết lòng chăm sóc hai con gái riêng của Cindy Lư. Nam ca sĩ nhiều lần thể hiện tình cảm, sự quan tâm dành cho các bé và xây dựng mối quan hệ gắn bó với hai con riêng của vợ.

Sau 5 năm gắn bó với nhiều thăng trầm, Đạt G và Cindy Lư tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025 tại TP.HCM. Hiện tại, cả hai có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cặp đôi cũng từng chia sẻ về dự định có thêm con chung trong tương lai.