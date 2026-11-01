Việt Nam có 1 ca khúc hơn 100 triệu view giúp nam ca sĩ quê Nghệ An nổi tiếng cả nước, cưới hot girl Khánh Vy, sau này được Victor Vũ, Trấn Thành tin tưởng
Từng có ý định bỏ nghề, trở về quê tìm công việc ổn định, nam ca sĩ bất ngờ nổi tiếng cả nước nhờ ca khúc này.
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Vợ người ta - ca khúc từng phủ sóng khắp mạng xã hội, đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube - là bước ngoặt đưa Phan Mạnh Quỳnh đến gần công chúng. Với giai điệu vui nhộn, ca từ bình dân cùng câu chuyện chàng trai đến dự đám cưới người yêu cũ, tác phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc. Năm 2015, Vợ người ta còn là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam.
Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, quê Nghệ An, hoạt động nghệ thuật từ năm 2009. Trước khi bản hit đình đám ra đời, nam ca sĩ từng trải qua quãng thời gian không mấy thuận lợi. Dù đã sáng tác nhiều ca khúc được các ca sĩ khác thể hiện, tên tuổi anh vẫn chưa thực sự bật lên. Năm 2014, Phan Mạnh Quỳnh từng nghĩ đến chuyện rời TP.HCM, trở về quê nhà tìm một công việc ổn định thay vì tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.
Trong những lần về quê, gặp gỡ bạn bè và dự các đám cưới ở Nghệ An, Phan Mạnh Quỳnh có cảm hứng viết Vợ người ta. Đặc biệt, phiên bản giúp ca khúc trở thành MV nhạc trẻ Việt đầu tiên vượt mốc 100 triệu lượt xem thực chất là bản demo do ê-kíp thực hiện. Do vướng vấn đề bản quyền, phiên bản từng thu về hơn 145 triệu lượt xem hiện không còn hiển thị trên nền tảng này.
Thành công của Vợ người ta giúp Phan Mạnh Quỳnh được khán giả nhận diện rộng rãi hơn, xuất hiện nhiều trên các sân khấu và chương trình truyền hình. Tuy nhiên, bản hit cũng từng khiến anh đối mặt với những định kiến về phong cách sáng tác.
Phan Mạnh Quỳnh từng chia sẻ, trong một thời gian dài, anh sáng tác nhiều ca khúc nhưng không phải tác phẩm nào cũng được khán giả nhớ đến. Sự nổi tiếng của Vợ người ta đôi khi khiến những nỗ lực trước đó bị lu mờ. Dẫu vậy, nam nhạc sĩ vẫn xem đây là may mắn lớn trong sự nghiệp, bởi chính ca khúc đã mở ra cơ hội để anh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.
Sau bước ngoặt này, Phan Mạnh Quỳnh dần khẳng định bản sắc riêng qua những sáng tác giàu tính tự sự. Năm 2017, anh tham gia Sing My Song và gây chú ý với các ca khúc mang màu sắc tự sự, trong đó có Có chàng trai viết lên cây. Tác phẩm sau đó được lựa chọn làm nhạc phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ, trở thành một trong những bản nhạc gắn liền với bộ phim và tên tuổi của nhạc sĩ.
Không dừng lại ở đó, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục ghi dấu khi sáng tác nhạc phim cho các dự án điện ảnh như Người bất tử của Victor Vũ, Bố già, Mai của đạo diễn Trấn Thành… Những sáng tác như Ngày chưa giông bão, Sao cha không, Sau lời từ khước góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nam nhạc sĩ SN 1990, hút hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.
Với khả năng kể chuyện bằng âm nhạc và liên tục tạo ra những ca khúc được khán giả yêu thích, Phan Mạnh Quỳnh được nhiều người gọi là “ông hoàng nhạc phim” của điện ảnh Việt.
Cuối năm 2024, anh phát hành album đầu tay CineLove, nhận phản hồi tích cực và được đề cử nhiều giải thưởng âm nhạc. Anh có live concert đầu tay vào đầu năm 2025, đánh dấu chặng đường hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.
Ở tuổi 36, Phan Mạnh Quỳnh có cuộc sống gia đình viên mãn bên bà xã Huỳnh Khánh Vy - hot girl kém anh 4 tuổi. Khánh Vy từng tham gia The Face, có thời gian làm người mẫu tự do, từng xuất hiện trong MV của Đức Phúc, Only C và chính Phan Mạnh Quỳnh.
Đáng chú ý, Phan Mạnh Quỳnh từng tiết lộ Khánh Vy ấn tượng với anh sau khi nghe ca khúc Vợ người ta và chủ động liên lạc, trò chuyện. Nam nhạc sĩ cho biết, chính bản hit này đã trở thành cầu nối đưa cả hai đến với nhau.
Cặp đôi kết hôn năm 2021 và có một con gái. Sau nhiều năm sống, làm việc tại TP.HCM, nam nhạc sĩ cùng gia đình chuyển về Nha Trang, tận hưởng nhịp sống bình dị hơn. Khi không làm nhạc hay chạy show, anh dành toàn bộ thời gian đưa con đi học hoặc dạo chơi ở biển.
Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Phan Mạnh Quỳnh cho biết vợ chồng anh đặt ra nguyên tắc dù căng thẳng đến mấy cũng phải làm hòa trước khi đi ngủ. Bà xã là người nắm giữ tài chính nên anh thường giao hết lương cho Khánh Vy giữ. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường hài hước và khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
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