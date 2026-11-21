Thôi nôi là một trong những cột mốc đặc biệt đánh dấu sinh nhật đầu đời của mỗi em bé. Đây không chỉ là dịp để gia đình gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến con yêu mà còn là ngày vui để người thân, bạn bè cùng quây quần, chúc mừng bé tròn một tuổi.

Tiệc thôi nôi của ái nữ gia đình hào môn ở Hậu Giang khiến MXH sốt rần rần

Nếu như phần lớn các gia đình thường lựa chọn tổ chức tiệc thôi nôi trong không gian ấm cúng, gần gũi với người thân thì mới đây, một gia đình tại Vị Thanh, Hậu Giang, nay là thành phố Cần Thơ lại khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chịu chơi tổ chức hẳn một "siêu tiệc thôi nôi" dành riêng cho thiên kim tiểu thư của mình. Độ hoành tráng của buổi tiệc nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành chủ đề bàn tán rần rần trên MXH những ngày qua.

(Nguồn: @kelvinweddingevent)

Điều khiến nhiều người choáng ngợp đầu tiên chính là chiếc rạp khổng lồ được dựng ngay tại "sân nhà" của gia chủ. Toàn bộ không gian được phủ sắc hồng ngọt ngào, lộng lẫy chẳng khác nào một lâu đài cổ tích thu nhỏ.

(Nguồn: @kelvinweddingevent)

Từ cổng chào, những chùm bóng bay được kết cầu kỳ cho đến hoa tươi rực rỡ, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một khung cảnh vô cùng mãn nhãn. Nhìn từ bên ngoài, không ít người còn ngỡ ngàng tưởng rằng nơi đây đang diễn ra một đám cưới xa hoa, nào ngờ tất cả lại được gia đình đầu tư để mừng sinh nhật tròn một tuổi của cô công chúa nhỏ.

(Nguồn: @kelvinweddingevent, @hoangnganmakeupcantho)

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô chiếc rạp, gia chủ còn mạnh tay biến ngày vui của con gái thành một bữa tiệc hoành tráng đúng nghĩa. Bên trong rạp, hàng loạt bàn tiệc được chuẩn bị chỉn chu để chiêu đãi người thân, bạn bè và khách mời đến chung vui cùng gia đình. Không gian ngập tràn sắc màu cổ tích, vừa sang trọng vừa đáng yêu, khiến bất cứ ai có mặt cũng khó lòng rời mắt.

(Nguồn: @handieulinhdancuoi)

Đặc biệt, để ngày thôi nôi của ái nữ thêm phần đáng nhớ, gia chủ còn mời cả dàn nhạc đến biểu diễn, mang đến bầu không khí náo nhiệt, tưng bừng như một sự kiện lớn. Chưa dừng lại ở đó, những nhân vật hoạt hình và nhân vật cổ tích đáng yêu cũng xuất hiện, góp phần biến bữa tiệc thành một thế giới thần tiên dành riêng cho cô công chúa nhỏ.

(Nguồn: @kelvinweddingevent)

Có thể nói, từ quy mô tổ chức, cách bài trí cho đến những màn biểu diễn được chuẩn bị công phu, bữa tiệc thôi nôi này quả thực khiến dân tình phải trầm trồ trước độ chịu chi của gia đình. Chẳng cần tổ chức tại nhà hàng hay trung tâm tiệc cưới sang trọng, chỉ riêng màn dựng rạp ngay tại sân nhà cũng đủ tạo nên một trong những bữa tiệc thôi nôi gây chú ý nhất vùng.

Chiếm spotlight không kém ái nữ, nhan sắc mẹ bỉm Hậu Giang khiến dân tình trầm trồ

Bên cạnh độ hoành tráng của bữa tiệc thôi nôi, nhan sắc của mẹ bỉm cũng là một trong những điểm thu hút sự chú ý. Dù đã trải qua hành trình mang thai, sinh nở và chăm sóc con nhỏ, hot mom vẫn ghi điểm với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ cùng thần thái sang chảnh.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Xuất hiện trong ngày vui của ái nữ, mẹ bỉm nổi bật với diện mạo được chăm chút chỉn chu, toát lên vẻ quý phái nhưng không kém phần trẻ trung, ngọt ngào. Giữa không gian tiệc thôi nôi lộng lẫy như cổ tích, nhan sắc của bà mẹ một con cũng trở thành tâm điểm, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.