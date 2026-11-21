Tháng 1 năm nay, cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm của Điền Phác Quân và tỷ phú Vương Thạch vướng nghi vấn rạn nứt. Mỹ nhân Hậu Cung Chân Hoàn Truyện bị phát hiện đã xóa sạch hình ảnh gia đình có mặt ông xã trên trang cá nhân. Không chỉ vậy, số lượng công ty mà vợ chồng Điền Phác Quân đồng sở hữu đã giảm từ 5 công ty xuống chỉ còn 1 công ty với mỗi người nắm giữ 5% cổ phần. Điều này làm dấy lên nghi vấn Điền Phác Quân được chia 4 công ty sau hoàn tất việc phân chia tài sản chung trong hôn nhân để tiến hành các thủ tục ly dị. Trước nghi vấn chia tay đại gia Vương Thạch, Điền Phác Quân không phản hồi.

Đến ngày 21/11, Điền Phác Quân đăng tải lên trang cá nhân khoảnh khắc tặng chồng tỷ phú chiếc xe sang hybrid D9 màu xám bạc, có giá thị trường khoảng 400.000 NDT (1,5 tỷ đồng). Món quà bất ngờ của vợ vào kỷ niệm ngày cưới khiến Vương Thạch vô cùng xúc động, lập tức ôm chặt Điền Phác Quân vào lòng. Sau đó, cặp đôi có bữa ăn lãng mạn với món thịt kho tàu. Các nguồn tin cho biết Điền Phác Quân và Vương Thạch đã nỗ lực hàn gắn suốt thời gian qua.

Điền Phác Quân tặng chồng "xế hộp" 1,5 tỷ nhân kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: Sina.

Sau khoảng thời gian trục trặc, cặp đôi đã hàn gắn mối quan hệ. Ảnh: Sina.

Điền Phác Quân và tỷ phú Vương Thạch bén duyên từ năm 2012. Nhưng phải 6 năm sau - tức năm 2018, vị đại gia này mới chính thức công khai danh phận vợ hợp pháp của cô. Sở dĩ cả hai phải giấu kín chuyện hôn nhân suốt thời gian dài là bởi Điền Phác Quân từng mang tiếng là "tiểu tam đáng ghét nhất Cbiz".

Nhiều nguồn tin trong giới tiết lộ, chính người đẹp 8X là người chủ động tiếp cận vị đại gia hơn mình 30 tuổi, dẫn đến việc Vương Thạch quyết định ly hôn người vợ đầu Vương Giang Tuệ ở tuổi 61. Thậm chí, cô còn được cho biết đã bí mật sinh con để ràng buộc bạn trai giàu có. Trong suốt 6 năm không danh không phận, Điền Phác Quân chấp nhận nhẫn nhịn, lùi về sau để giữ gìn mối quan hệ này, trước khi tiếp tục hạ sinh con thứ hai cho Vương Thạch vào năm 2019.

Trước những lời đàm tiếu cho rằng Điền Phác Quân "đào mỏ" đại gia U75, Vương Thạch đã lên tiếng bênh vực và khẳng định bà xã thậm chí còn sở hữu khối tài sản cùng lượng tiền mặt lớn hơn cả ông. Về phía mình, mỹ nhân họ Điền cũng bày tỏ cô đến với Vương Thạch xuất phát từ tình cảm chân thành, xem ông là người đàn ông không ai có thể thay thế.

Điền Phác Quân là người chủ động theo đuổi Vương Thạch, xen vào cuộc hôn nhân của ông với vợ cũ. Ảnh: Sohu.

Theo trang Sohu, Vương Thạch sinh năm 1951, hiện là Chủ tịch danh dự Hội đồng quản trị Tập đoàn Vanke - một trong những "ông lớn" hàng đầu của ngành bất động sản Trung Quốc. Trong sự nghiệp của mình, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao như Giám đốc điều hành Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc và Phó Giám đốc Ủy ban Phát triển Nhà ở Đô thị thuộc hiệp hội này.

Trong khi Điền Phác Quân sinh năm 1981 và gia nhập giới giải trí với vai trò diễn viên từ năm 2003. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của người đẹp lại không mấy nổi bật, dấu ấn đáng kể nhất của cô chỉ là một vai diễn trong bộ phim cung đấu đình đám Hậu Cung Chân Hoàn Truyện.

Nguồn: QQ, Sina