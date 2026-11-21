Chiều 21/11, Ninh Dương Lan Ngọc tổ chức fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp, đánh dấu cột mốc đáng nhớ sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Sự kiện trở thành dịp để nữ diễn viên gặp gỡ, giao lưu cùng đông đảo người hâm mộ đã đồng hành suốt chặng đường làm nghề, đồng thời quy tụ nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong showbiz đến chung vui.

Không chỉ là buổi gặp gỡ fan đơn thuần, fanmeeting còn mang ý nghĩa đặc biệt với Lan Ngọc khi cô có cơ hội nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật và trực tiếp gửi lời cảm ơn đến những người luôn dành tình cảm cho mình.

Bên cạnh những màn trò chuyện, giao lưu và biểu diễn, Lan Ngọc còn khiến khán giả bất ngờ khi mang BAD Challenge, trào lưu từng được hưởng ứng rộng rãi trên TikTok trong năm nay lên sân khấu fanmeeting. Nữ diễn viên tự tin nhảy theo điệu nhạc, liên tục lắc lư, nhún nhảy uyển chuyển, đặc biệt là những động tác giật ngực dứt khoát, đầy quyến rũ. Không còn vẻ ngại ngùng hay giữ kẽ, nữ diễn viên thoải mái phô diễn thần thái, ánh mắt và biểu cảm đầy tự tin, khiến những động tác vốn đã táo bạo càng trở nên hút mắt khi được cô thực hiện trên sân khấu.

Lan Ngọc khoe vũ đạo quyến rũ

Vốn quen thuộc với hình ảnh hài hước, lầy lội và thường xuyên tự biến mình thành tâm điểm của những màn trêu chọc, Lan Ngọc lần này lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Sự chuyển đổi giữa nét tinh nghịch thường ngày với phong thái quyến rũ, có phần nóng bỏng trong BAD Challenge khiến khán giả không khỏi phấn khích. Phía dưới sân khấu, tiếng hú hét, cổ vũ liên tục vang lên, biến màn trình diễn thành một trong những khoảnh khắc náo nhiệt nhất buổi fanmeeting.

BAD là ca khúc chủ đề thuộc mini album thứ 14 GOLDEN HOUR : Part.5 của ATEEZ, phát hành ngày 26/6/2026. Ca khúc mang màu sắc Brazilian funk với beat điện tử dồn dập, bass mạnh và giai điệu bắt tai, kết hợp vũ đạo có những động tác nhấn nhá táo bạo tạo nên sức hút riêng. Phần challenge của BAD nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng hưởng ứng, góp phần đưa ca khúc trở thành một trong những giai điệu được chú ý trên TikTok mùa hè năm nay. MV hiện cũng cán mốc 117 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức hút rất lớn sản phẩm sau nhiều tháng phát hành.

Lan Ngọc có nền tảng vũ đạo tôts

Thực tế, khả năng bắt nhịp và làm chủ những động tác vũ đạo của Lan Ngọc không phải điều quá bất ngờ. Nữ diễn viên từng giành ngôi Quán quân Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015, trải qua quá trình tập luyện dancesport với những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, thể lực, độ linh hoạt và khả năng kiểm soát cơ thể. Đây cũng là sân chơi giúp Lan Ngọc bộc lộ khía cạnh khác biệt so với hình ảnh diễn viên thường thấy, liên tục chinh phục những thử thách vũ đạo có độ khó cao và ghi điểm nhờ sự tiến bộ qua từng vòng thi.

Đến Chị Đẹp Đạp Gió, cô tiếp tục có cơ hội phô diễn khả năng trình diễn trên sân khấu âm nhạc, từ làm chủ biểu cảm, giữ nhịp đến phối hợp cùng các thành viên trong những tiết mục đòi hỏi sự đồng đều về vũ đạo. Dù giọng hát không phải thế mạnh nổi bật nhất, Lan Ngọc vẫn biết cách bù đắp bằng năng lượng trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu và sự duyên dáng trong từng tiết mục, tạo nên màu sắc riêng khi tham gia chương trình.

Dù giọng hát không phải thế mạnh nổi bật nhất, Lan Ngọc vẫn biết cách bù đắp bằng năng lượng trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu

Sau này, việc hoạt động trong nhóm nhạc LUNAS cũng giúp Lan Ngọc có thêm cơ hội tập luyện, biểu diễn những tiết mục được đầu tư vũ đạo bài bản. Bởi vậy, khi đứng trên sân khấu fanmeeting và tự tin thực hiện Bad Challenge, nữ diễn viên nhanh chóng bắt nhịp, thể hiện những động tác dứt khoát cùng thần thái cuốn hút. Màn trình diễn vừa cho thấy khả năng vũ đạo vốn có, vừa là dịp để Lan Ngọc tiếp tục phát huy tính cách phóng khoáng, hết mình vốn đã trở thành nét đặc trưng mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng.