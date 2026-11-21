Trong gia đình của siêu sao Lionel Messi, không chỉ riêng tiền đạo người Argentina mới là người duy trì cường độ tập luyện thể thao khắc nghiệt. Mới đây, bà xã của anh – Antonela Roccuzzo đã thu hút sự chú ý lớn từ gần 42 triệu người theo dõi trên Instagram khi chia sẻ thành quả tập luyện đáng ngưỡng mộ của mình.

Xuất hiện trong một đoạn video tự quay, người đẹp xứ Tango diện chiếc áo tập dáng ngắn kết hợp cùng quần legging đen ôm sát, khéo léo khoe đường cong gợi cảm và vóc dáng săn chắc. Bà mẹ ba con tự tin tạo dáng cùng nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Nhìn vào những hình ảnh được cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội, có thể thấy Antonela dành thời gian trong phòng gym gần như ngang ngửa với ông xã đang khoác áo Inter Miami.

Antonela thường xuyên khoe việc tập luyện (Ảnh: IG)

Mới đây, thời điểm Messi bận rộn chuẩn bị cùng Inter Miami đối đầu với Columbus Crew tại vòng đầu tiên của vòng play-off giải Nhà nghề Mỹ (MLS), Antonela đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch thư giãn tới Peru để chiêm ngưỡng kỳ quan Machu Picchu.

Antonela rạng rỡ, việc chăm chỉ tập luyện giúp cô duy trì vóc dáng dù đã trải qua 3 lần sinh em bé (Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

Antonela và Lionel vốn là cặp đôi thanh mai trúc mã từ thuở thơ ấu tại quê nhà Rosario, Argentina. Cả hai chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2009, tổ chức đám cưới cổ tích năm 2017 và hiện có chung ba cậu con trai kháu khỉnh.

Về phía Lionel Messi, anh vẫn đang khẳng định vị thế số một tại giải đấu hàng đầu nước Mỹ. Theo danh sách thường niên do Hiệp hội Cầu thủ MLS vừa công bố, thủ quân của Inter Miami tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thu nhập với mức lương lên tới 28,3 triệu USD (khoảng 21,59 triệu bảng Anh), vượt qua hàng loạt ngôi sao đình đám khác trong top 5 như Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Son Heung-min và Breel Embolo.



