Ngày 21/11, fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc chính thức diễn ra, quy tụ nhiều đồng nghiệp và người bạn thân thiết của nữ diễn viên. Bên cạnh nhân vật chính, sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ cũng nhận được không ít sự chú ý.

Trên sân khấu, Lâm Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc mang đến màn song ca đầy năng lượng. Cả hai đã dựng cả tiết mục sôi động với những động tác vũ đạo, thậm chí có cả bưng bê liên tục khiến khán giả thích thú. Dù ca hát và vũ đạo không phải sở trường của cả hai, màn kết hợp vẫn diễn ra khá ăn ý, tạo nên bầu không khí vui vẻ và nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ.

Lâm Vỹ Dạ là khách mời trình diễn trong fan meeting của Lan Ngọc

Những tương tác dí dỏm của cả hai trên sân khấu

Điều khiến Lâm Vỹ Dạ được chú ý không kém chính là diện mạo khi xuất hiện tại sự kiện. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc áo ôm màu tím mận có họa tiết hoa, phối cùng quần short đen và áo khoác dáng dài màu hồng pastel. Điểm nhấn lông vũ ở phần cổ áo và cổ tay tạo cảm giác bay bổng, nổi bật, trong khi đôi boots đen cao cổ giúp tổng thể thêm cá tính. Mái tóc buộc gọn cùng đôi khuyên tai ánh bạc càng làm diện mạo của cô thêm chỉn chu.

Đứng cạnh Lan Ngọc trong thiết kế váy xanh trắng bồng bềnh, Lâm Vỹ Dạ vẫn có sức hút riêng. Nữ diễn viên liên tục nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái tương tác với đàn em và tự tin làm chủ sân khấu. Đáng chú ý, vóc dáng thon gọn cùng đôi chân nổi bật trong chiếc quần short giúp cô trông trẻ trung, năng động hơn hẳn. Những đường nét gương mặt sắc sảo, thần thái tươi tắn cũng khiến nhiều người phải dành lời khen cho nhan sắc hiện tại của nữ nghệ sĩ.

Nhan sắc ở tuổi 37 của Lâm Vỹ Dạ nhận nhiều "lời khen có cánh"

Lâm Vỹ Dạ đọ visual tưng bừng bên "ngọc nữ màn ảnh"

Sau quá trình giảm cân, nữ diễn viên ngày càng tự tin thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính, thanh lịch đến gợi cảm và cá tính. Theo chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ, cô từng giảm khoảng 14 kg trong vòng hai tháng. Động lực ban đầu đến từ mong muốn cải thiện sức khỏe, đồng thời nữ nghệ sĩ cũng muốn có hình ảnh chỉn chu, đẹp hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Sự thay đổi này được thể hiện khá rõ qua những lần Lâm Vỹ Dạ xuất hiện trước ống kính. Không chỉ trên sân khấu hay trong những bộ ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, nữ diễn viên còn nhiều lần gây chú ý qua các đoạn camera thường ở các thảm đỏ. Gương mặt thon gọn, vóc dáng mảnh mai và vẻ ngoài trẻ trung giúp cô nhận được nhiều lời khen.

Hồi tháng 9/2026, Lâm Vỹ Dạ còn được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Dù chưa phải kết quả Top 100 chính thức, nhưng việc được gọi tên bên cạnh nhiều gương mặt quốc tế vẫn là dấu mốc thú vị đối với nữ diễn viên.

Lâm Vỹ Dạ từng giảm 14 kg, visual ngày càng thăng hạng