Những ngày gần đây, Win William thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên đường phố Việt Nam. Trong một số đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, chàng trai người Lào được cho là đã ngẫu nhiên tặng iPhone cho người đi đường.

Tuy nhiên, thực hư câu chuyện này vẫn chưa được xác minh, bởi hiện thông tin chủ yếu xuất phát từ những video được chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân của Win William. Dù vậy, sự xuất hiện của Win William tại Việt Nam vẫn khiến nhiều người nhận ra và hào hứng tương tác.

Win William xuất hiện tại Việt Nam, đi dạo phố, thưởng thức ẩm thực đang thu hút nhiều sự chú ý (Ảnh chụp màn hình)

Sự xuất hiện của Win Wiliiam ở Việt Nam khiến netizen liên tục tìm kiếm về anh chàng này (Ảnh chụp màn hình)

Đây cũng là nhân vật vốn nổi tiếng với độ chịu chi trên mạng xã hội. Trong các phiên livestream, Win William thường xuyên tổ chức những màn tặng quà giá trị cho người xem, từ điện thoại đời mới, vàng cho đến ô tô. Sự hào phóng cùng cách tương tác gần gũi đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho nam doanh nhân.

Trước đó, Win William cũng được đông đảo cư dân mạng Việt Nam biết đến nhờ trend "iPhone Kupi". Những video sử dụng giai điệu này để unbox iPhone phủ sóng TikTok, được nhiều người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng. Ca khúc trở nên viral rộng rãi, đưa hình ảnh Win William đến gần hơn với khán giả Việt.

Win William, còn được biết đến với biệt danh "King of Live" hay "Vua Live", là nhà bán hàng online kiêm doanh nhân gốc Lào, hiện hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Thái Lan.

Được biết, hành trình khởi nghiệp của Win William bắt đầu với số vốn khoảng 2 triệu kip, tương đương hơn 3 triệu đồng. Công việc đầu tiên của anh là livestream bán quần áo second-hand trong một căn phòng nhỏ. Thời gian đầu, Win William gần như tự mình đảm nhận mọi công đoạn, từ bán hàng đến xử lý đơn và vận hành công việc.

Anh từng được mệnh danh là "vua livestream" với phong cách vui vẻ, dễ gần (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi tích lũy được vốn, anh chuyển sang kinh doanh quần áo mới, thuê nhân viên và mở rộng quy mô. Từng thử sức với mô hình blind box nhưng gặp không ít khó khăn trong khâu vận hành, Win William sau đó chuyển việc lưu trữ hàng hóa từ nhà riêng sang kho riêng để chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh.

Hiện tại, livestream là một trong những nguồn thu đáng chú ý của nam doanh nhân. Tài khoản TikTok của Win William có hơn 30,6 triệu người theo dõi cùng hàng trăm triệu lượt thích. Những phiên livestream của anh thường có quy mô lớn, bán nhiều mặt hàng và thu hút lượng người xem đông đảo.

Một trong những con số đáng chú ý là chương trình Birthday Super Big Sale diễn ra vào tháng 8/2024, được ghi nhận đạt hơn 500.000 đơn hàng. Một số nguồn tin tại Thái Lan còn đề cập đến những phiên livestream có doanh số lên tới hàng trăm triệu baht, cá biệt có phiên đạt khoảng 200 triệu baht, tương đương hơn 156 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cần phân biệt đây là doanh số giao dịch bán hàng, không phải số tiền Win William trực tiếp bỏ túi hay tổng tài sản cá nhân.

Không dừng lại ở hoạt động bán hàng trực tuyến, Win William còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Anh từng phát triển thương hiệu nước mắm lên men Puen Win với hơn 500.000 chai được đặt mua trong thời gian đầu ra mắt, theo truyền thông Thái Lan. Bên cạnh đó là thương hiệu nước hoa WINDSCENT.

Năm 2025, Win William tổ chức WOF 2025 Win of Fash(ion) - The Imaginary Show tại Bangkok (Thái Lan), kết hợp trình diễn thời trang và livestream thương mại. Đây cũng là một trong những hoạt động cho thấy tham vọng mở rộng hình ảnh từ một nhà bán hàng online sang lĩnh vực thời trang và giải trí.

Trên MXH Win William thường đăng tải những hình ảnh thể hiện sự giàu có, xa hoa (Ảnh: IGNV)

Bất động sản cũng là lĩnh vực được nhắc đến trong hồ sơ kinh doanh của nam doanh nhân. Một số bài viết tại Thái Lan giới thiệu Win William là nhà phát triển, kinh doanh bất động sản với nhiều dự án. Dù vậy, hiện chưa có thống kê công khai đáng tin cậy về số lượng bất động sản anh sở hữu hay tổng giá trị danh mục này.

Trên mạng xã hội, Win William thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa. Từ những chuyến du lịch, trang phục hàng hiệu, trang sức và kim cương đắt giá đến những lần xuất hiện bên siêu xe, chuyên cơ riêng, tất cả đều phần nào cho thấy mức sống đáng chú ý của nam doanh nhân.

Không có con số chính thức về tổng tài sản ròng của Win William. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động livestream, các thương hiệu riêng, bất động sản và hình ảnh cuộc sống xa hoa thường xuyên được chia sẻ, anh được xem là một trong những nhà sáng tạo nội dung kiêm doanh nhân có sức ảnh hưởng đáng chú ý tại thị trường Đông Nam Á.

(Nguồn: Komchadluek, Khaosod)