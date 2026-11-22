Tối 21/11, concert See The Light Day 2 của Mỹ Tâm chính thức diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đây là màn trở lại của nữ ca sĩ với khán giả thành phố sau gần một năm kể từ đêm diễn đầu tiên tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 12/2025. Sức hút của Mỹ Tâm tiếp tục được chứng minh khi toàn bộ vé concert tại TP.HCM đã bán hết từ trước ngày diễn ra sự kiện. Đáng chú ý, 10.000 vé trong đợt mở bán sớm từng được tiêu thụ chỉ trong 5 phút.

Tại concert, Mỹ Tâm tiếp tục mang đến loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh phần âm nhạc, nữ ca sĩ cũng đầu tư đáng nể cho hình ảnh sân khấu với nhiều lần thay đổi trang phục, liên tục xuất hiện trong những tạo hình khác nhau.

Mỹ Tâm lung linh trong bộ váy đính đá cao cấp, chia sẻ bộ váy nặng đến mức không thể di chuyển

Trong số đó, gây chú ý đặc biệt là bộ váy trắng dài được Mỹ Tâm diện trên sân khấu. Thiết kế có phom dáng thướt tha, được đính kết cầu kỳ với hàng loạt viên đá lấp lánh, mang đến diện mạo không khác gì một cô dâu trong ngày trọng đại. Điểm đáng chú ý nằm ở chất liệu trang trí khi toàn bộ phần đá đính trên váy đều là Swarovski cao cấp. Trọng lượng của bộ trang phục cũng khiến Mỹ Tâm gặp không ít khó khăn khi di chuyển trên sân khấu.

Chính nữ ca sĩ cũng hài hước chia sẻ về độ nặng của thiết kế, đồng thời tiết lộ chiếc váy được đính toàn đá Swarovski đắt tiền. Dưới ánh đèn sân khấu, từng chi tiết bắt sáng càng khiến tổng thể trang phục trở nên nổi bật, giúp Mỹ Tâm có một trong những tạo hình lộng lẫy nhất đêm diễn.

Tạo hình lộng lẫy như cô dâu của Mỹ Tâm

Hình ảnh Mỹ Tâm trong chiếc váy trắng lập tức khiến khán giả thích thú. Không ít người liên tưởng nữ ca sĩ đến hình ảnh một cô dâu xinh đẹp, từ đó hào hứng nhắc đến chuyện cưới xin. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vốn hiếm khi để chuyện đời tư trở thành tâm điểm, bởi vậy mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện trong tạo hình giống cô dâu, công chúng lại bàn luận về một đám cưới trong mơ.

Từ đây, mối quan hệ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cũng một lần nữa được nhắc đến. Cũng trong đêm diễn, Mai Tài Phến xuất hiện ở khu vực khán đài, thu hút sự chú ý ngay từ trước giờ G. Đặc biệt, anh được ghi nhận ngồi cùng dãy ghế với ba mẹ Mỹ Tâm trên khán đài.

Mai Tài Phến xuất hiện ở concert See The Light Day 2, cổ vũ Mỹ Tâm nhiệt tình

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Mai Tài Phến diện trang phục giản dị, chăm chú theo dõi sân khấu và có lúc dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc của đêm nhạc. Sự xuất hiện của nam diễn viên bên cạnh gia đình nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những chi tiết được khán giả quan tâm bên cạnh các tiết mục biểu diễn.

Thực tế, đây không phải lần đầu Mai Tài Phến có mặt tại một concert riêng của Mỹ Tâm. Nam diễn viên từng xuất hiện tại đêm See The Light ở Hà Nội và dành sự ủng hộ cho nữ ca sĩ. Trước đó, cả hai có cơ hội hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em và bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh . Sự ăn ý trong quá trình làm việc cùng những lần đồng hành tại các sự kiện âm nhạc khiến mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Đáng chú ý, tại concert See The Light diễn ra cách đây 1 năm tại Hà Nội, Mỹ Tâm cũng từng công bố dự án phim điện ảnh Tài , trong đó cô đảm nhận vai trò nhà sản xuất và tiếp tục hợp tác với Mai Tài Phến. Đây là lần tái hợp của cả hai trong một dự án điện ảnh sau Chị Trợ Lý Của Anh , càng khiến khán giả tò mò về sự gắn bó giữa hai người.

Mỹ Tâm lại có thêm 1 concert cháy vé

Dù chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Việc nam diễn viên có mặt tại concert riêng của nữ ca sĩ, đặc biệt là khoảnh khắc ngồi cùng dãy ghế với gia đình cô, tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú và đặt nhiều kỳ vọng vào câu chuyện của cả hai.