Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tag thẳng ca sĩ Mỹ Tâm vào một bài đăng trên trang cá nhân của mình và nhắc: "Mỹ Tâm, tôi nói em sao?

Ở nhà! Lo con cái, lo hát, làm show, sản xuất nuớc hoa, bán quần áo đủ rồi! Sao cứ làm sau lưng tôi không vậy?

Đàm Vĩnh Hưng vui vẻ chụp hình cùng quán cơm gà mang tên Mỹ Tâm

Ngày hôm nay, nếu tôi không bay ra Pleiku thì làm sao tôi biết em còn lén tôi kinh doanh thêm cơm gà nữa? Mà tận 2 quán luôn! Lần trước xin mở cái bún bò ở Huế tôi đã cho qua rồi! Bây giờ đó! Em nhìn đi!".

Thực chất, đây chỉ là những lời đùa vui của Đàm Vĩnh Hưng khi đi trên đường phố ở Pleiku và thấy tới tận hai quán cơm gà mang tên Mỹ Tâm.

Nhưng qua lời đùa vui này, có thể thấy sự thân thiết, gắn bó giữa hai ca sĩ hàng đầu showbiz với nhau. Rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp cũng vào bày tỏ sự thích thú với tình bạn của cả hai.

Tình bạn giữa Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng là một trong những mối quan hệ đẹp và bền bỉ nhất của làng nhạc Việt suốt hơn hai thập kỷ qua. Cả hai bắt đầu gắn bó từ những ngày đầu lập nghiệp tại TP.HCM vào cuối thập niên 1990, khi còn là những ca sĩ trẻ hát lót tại các phòng trà.

Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm rất thân thiết

Trải qua bao thăng trầm và cùng vươn lên vị trí ngôi sao hạng A, họ vẫn giữ nguyên sự trân trọng và thấu hiểu dành cho nhau.

Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt dành cho "họa mi tóc nâu", thậm chí nhiều lần công khai gọi cô là "người tình không bao giờ cưới".

Về phía Mỹ Tâm, cô luôn dành cho đàn anh sự quý mến chân thành, xem anh như một người bạn tri kỷ hiếm có trong showbiz đầy thị phi.

Trên sân khấu, cả hai từng tạo nên nhiều màn song ca bùng nổ và ăn ý, tiêu biểu như ca khúc Trái tim không ngủ yên hay Một thuở yêu người.

Không chỉ đồng hành trong âm nhạc, họ còn luôn có mặt để ủng hộ các dự án lớn, liveshow quan trọng của đối phương mà không màng đến cát-xê. Dù đôi lúc bận rộn với lịch trình riêng và ít xuất hiện cùng nhau, mỗi lần tái ngộ, sự tự nhiên và gần gũi của cặp đôi vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ.