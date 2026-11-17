Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt hình ảnh không gian Giáng sinh tại Tiệm Cà Phê Cà Pháo, địa chỉ số 28 Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM. Tại đây, mam ca sĩ đặc biệt nhấn mạnh sự xuất hiện của hai cây thông mang gam màu pastel mà theo anh là “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam.

Ảnh: FBNV

Theo đó, không gian bên trong quán được đầu tư trang trí khá cầu kỳ, nổi bật với những cây thông lớn phủ kín các món đồ trang trí nhiều màu sắc, từ hồng pastel, xanh dương, tím đến ánh bạc. Những mô hình lính chì, búp bê, thú nhồi bông, kẹo ngọt và quả châu đủ hình dáng, kích thước được sắp đặt dày đặc quanh các cây thông, tạo cảm giác như bước vào một cửa hàng đồ chơi trong mùa Giáng sinh.

Đáng chú ý, nhiều góc trang trí được bố trí theo phong cách riêng với những mô hình ông già Noel, người tuyết và các món đồ trang trí phát sáng. Hệ thống đèn LED nhiều màu kết hợp cùng những quả cầu treo lơ lửng, ánh sáng lung linh khiến không gian trở nên rực rỡ, bắt mắt.

Ảnh: FBNV

Các món đồ trang trí Giáng sinh cũng được đặt xen kẽ với nội thất gỗ, kệ sách, tranh ảnh và những vật dụng mang phong cách hoài cổ vốn là nét đặc trưng của quán. Sự kết hợp giữa không gian vintage và sắc màu lễ hội tạo nên nhiều góc check-in khác nhau, vừa mang không khí Giáng sinh truyền thống, vừa có nét ngọt ngào, trẻ trung.

Ảnh: FBNV

Không chỉ đầu tư cho khu vực bên trong, phần không gian phía trước cổng chính cũng được trang hoàng nổi bật. Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, khu vực này có hàng trăm cây hoa trạng nguyên đang nở rộ, phủ sắc đỏ dưới chân khách tham quan, tạo sự tương phản với gam trắng chủ đạo và hiệu ứng khói nhân tạo lan là là trên mặt đất của khu vườn Giáng sinh ngoài trời. Cách bài trí này mang đến cảm giác huyền ảo, tựa khung cảnh trong truyện cổ tích.

Ảnh: FBNV

Với cách kết hợp nhiều màu sắc, tiểu cảnh và hiệu ứng trang trí, Tiệm Cà Phê Cà Pháo đang được khoác lên diện mạo khác biệt so với không gian hoài cổ thường thấy trước đó. Đàm Vĩnh Hưng cũng trực tiếp mời khán giả đến tham quan, chụp ảnh và check-in tại địa điểm này.

Ảnh: FBNV

Không chỉ riêng cơ sở tại Thảo Điền, hai địa điểm còn lại của Cà Phê Cà Pháo tại số 27B Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TP.HCM và số 2A Bùi Thị Xuân, Đà Lạt cũng đã được “thay áo mới” để đón Giáng sinh. Các không gian được trang hoàng với cây thông, ánh đèn lung linh cùng nhiều tiểu cảnh mang đậm không khí lễ hội. Những góc trang trí được đầu tư chỉn chu, kết hợp màu sắc và vật dụng đặc trưng của mùa Noel, biến các quán cà phê thành những địa điểm check-in thu hút khách hàng trong dịp cuối năm.

Tiệm Cà Phê Cà Pháo là dự án kinh doanh được Đàm Vĩnh Hưng ấp ủ trong thời gian dài. Việc quán liên tục thay đổi diện mạo theo mùa, kết hợp các hoạt động giao lưu và biểu diễn âm nhạc cho thấy Đàm Vĩnh Hưng đang chú trọng xây dựng trải nghiệm tại các địa điểm kinh doanh, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động phục vụ đồ uống.