Lối sống ít vật chất giúp cô gái Gen Z kiểm soát chi tiêu

Với nhiều người trẻ, tiết kiệm tiền đang trở thành một bài toán khó. Tiền lương vừa về tài khoản đã nhanh chóng được phân bổ cho hàng loạt khoản như tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, điện nước và mua sắm. Dù cố gắng làm việc, không ít người vẫn rơi vào tình trạng cuối tháng chẳng còn bao nhiêu tiền.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện của một cô gái sinh năm 2000 tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Cô lựa chọn lối sống ít vật chất, hạn chế mua sắm và chủ động kiểm soát những khoản chi nhỏ hằng ngày.

Theo chia sẻ, mức chi tiêu mỗi tháng của cô chỉ khoảng 1.000 nhân dân tệ. Dù thông tin được đăng tải không nêu rõ toàn bộ các khoản chi cố định như tiền nhà, cách cô quản lý chi tiêu vẫn khiến nhiều người chú ý.

Thay vì liên tục tìm cách mua được nhiều món đồ hơn với giá rẻ, cô tập trung vào việc xác định đâu là nhu cầu thực sự cần thiết. Sáu thói quen dưới đây chính là những nguyên tắc được cô duy trì trong cuộc sống.

1. Tự nấu ăn, hạn chế gọi đồ ăn bên ngoài

Một trong những thay đổi lớn nhất của cô gái trẻ là gần như không đặt đồ ăn giao tận nhà.

Thay vì gọi đồ ăn mỗi khi đói hoặc không biết ăn gì, cô chủ động mua thực phẩm và tự chuẩn bị ba bữa mỗi ngày. Chỉ những hôm quá bận rộn, không có thời gian vào bếp, cô mới cân nhắc mua đồ ăn sẵn.

Đặc biệt, cô thường mang cơm trưa đến công ty. Thói quen này giúp tiết kiệm khoảng 20–30 nhân dân tệ mỗi ngày so với việc mua bữa trưa bên ngoài.

Nếu tính theo 22 ngày làm việc mỗi tháng, khoản tiền tiết kiệm có thể đạt 440–660 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,6–2,4 triệu đồng.

Không chỉ giảm chi phí, việc tự nấu ăn còn giúp cô chủ động lựa chọn nguyên liệu, khẩu phần và lượng gia vị sử dụng.

2. Không duy trì thói quen mua cà phê, trà sữa mỗi ngày

Với không ít người trẻ, một cốc cà phê buổi sáng hoặc trà sữa buổi chiều đã trở thành thói quen khó bỏ. Tuy nhiên, đây cũng là khoản chi mà cô gái sinh năm 2000 quyết định cắt giảm.

Cô hầu như không mua cà phê hay trà sữa bên ngoài, thay vào đó chủ yếu uống nước lọc hoặc trà tự pha.

Một cốc đồ uống có thể không quá đắt, nhưng nếu mua liên tục trong cả tháng, số tiền bỏ ra sẽ không còn nhỏ. Chẳng hạn, với mức giá 15 nhân dân tệ mỗi cốc, uống 20 cốc mỗi tháng đồng nghĩa với việc chi 300 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,1 triệu đồng.

Sau hơn nửa năm duy trì thói quen hạn chế đồ uống ngọt, cô cũng chia sẻ rằng làn da của mình có những thay đổi tích cực, trở nên mịn màng và ít nổi mụn hơn.

3. Không đi taxi khi không thực sự cần thiết

Đi lại là một khoản chi khác được cô gái Gen Z kiểm soát khá chặt chẽ.

Thay vì thường xuyên gọi taxi hoặc xe công nghệ để tiết kiệm thời gian, cô lựa chọn dậy sớm hơn và chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển.

Cô ưu tiên những phương tiện có chi phí thấp và thỉnh thoảng đạp xe về nhà sau giờ làm. Việc này vừa giúp giảm tiền đi lại, vừa tạo cơ hội vận động sau nhiều giờ ngồi làm việc.

Theo cô, chỉ cần thay đổi giờ thức dậy và chuẩn bị sớm hơn một chút, nhiều chuyến taxi phát sinh vì vội vàng có thể được loại bỏ.

4. Chỉ mua quần áo khi thực sự cần

Mua sắm quần áo là một trong những khoản chi cô gái trẻ hạn chế nhiều nhất.

Cô nhận thấy rằng những món đồ có giá vài chục nhân dân tệ thường khiến người mua dễ xuống tiền. Tuy nhiên, nếu liên tục mua những món nhỏ như vậy, tổng chi phí sau vài tháng có thể trở thành một con số đáng kể.

Bởi vậy, cô không có thói quen mua quần áo theo xu hướng hoặc thường xuyên đặt hàng chỉ vì thấy giá rẻ.

Thông thường, cô chỉ mua sắm quần áo khoảng một lần mỗi quý. Khi lựa chọn, cô ưu tiên chất liệu tốt, kiểu dáng dễ phối và có thể sử dụng lâu dài.

Nhờ đó, tủ đồ không bị chất đầy những món ít mặc, đồng thời khoản tiền dành cho mua sắm thời trang cũng giảm đi đáng kể.

5. Tận dụng những tiện ích miễn phí tại nơi làm việc

Một thói quen khác của cô gái sinh năm 2000 là tận dụng những phúc lợi và tiện ích sẵn có tại công ty.

Chẳng hạn, thay vì mua đồ uống bên ngoài, cô sử dụng trà túi lọc hoặc cà phê được công ty chuẩn bị trong khu vực nghỉ ngơi dành cho nhân viên.

Cô cũng tận dụng các tiện ích như nước uống, Wi-Fi và những điều kiện sinh hoạt được cung cấp tại nơi làm việc để hạn chế các khoản chi phát sinh.

Đây đều là những khoản tiết kiệm nhỏ, nhưng khi được duy trì thường xuyên, chúng góp phần giúp cô giảm tổng chi tiêu hằng tháng.

6. Bán đồ cũ thay vì để chất đống trong nhà

Ngoài việc hạn chế mua đồ mới, cô gái trẻ còn có thói quen thường xuyên kiểm tra lại những món đồ mình đang sở hữu.

Các thiết bị điện tử không còn sử dụng, quần áo ít mặc, túi xách và vật dụng gia đình không cần thiết sẽ được cô đăng bán trên những nền tảng mua bán đồ cũ.

Việc này giúp cô thu hồi một phần số tiền từng bỏ ra để mua sắm, đồng thời giải phóng không gian sống.

Đặc biệt, thay vì giữ lại mọi món đồ với suy nghĩ "biết đâu sau này sẽ cần", cô chủ động thanh lọc những vật dụng không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại.

Số tiền thu được từ việc bán đồ cũ tuy không cố định mỗi tháng nhưng vẫn trở thành một khoản bổ sung cho ngân sách cá nhân.

Ít ham muốn vật chất không đồng nghĩa với sống kham khổ

Điểm đáng chú ý trong lối sống của cô gái Gen Z là việc tiết kiệm không bắt đầu từ những thay đổi quá lớn, mà đến từ các quyết định chi tiêu rất quen thuộc: Một bữa cơm tự nấu, một cốc nước lọc thay trà sữa, một chuyến đi không cần gọi taxi hay một món quần áo được cân nhắc trước khi mua.

Thay vì cố gắng sở hữu thật nhiều đồ đạc, cô lựa chọn giữ lại những gì thực sự cần thiết, ưu tiên chất lượng và sử dụng lâu dài.

Câu chuyện chi tiêu 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng của cô gái sinh năm 2000 cũng cho thấy một cách tiếp cận khác với việc quản lý tài chính: Không nhất thiết phải từ bỏ mọi nhu cầu cá nhân, mà là nhận biết những khoản chi nào đang tiêu tốn tiền bạc nhưng không mang lại nhiều giá trị sử dụng.

Bên cạnh việc giảm các khoản chi không cần thiết, cô cũng đề cao việc nâng cao kỹ năng, cải thiện năng lực làm việc và tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập để từng bước xây dựng nền tảng tài chính ổn định hơn.