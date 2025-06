Đặt 200 vé máy bay, thực hiện 120 chuyến du lịch, nam thanh niên sinh năm 2000 bị cảnh sát điều tra: Phanh phui ‘cách kiếm tiền’ phạm pháp từ thẻ tín dụng

Theo Sohu, vào 10h sáng ngày 15/4/2025, anh Lý (Bảo Sơn, Trung Quốc), đã đến ngân hàng địa phương để trình báo về việc mất tiền trong thẻ tín dụng. Theo lời kể, anh đã tham gia một buổi phỏng vấn tuyển dụng tại một công ty ở Bảo Sơn.

Chỉ 30 phút sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh nhận được thông báo phát sinh tiêu dùng trên thẻ tín dụng. Sau khi kiểm tra, người đàn ông phát hiện số tiền 35.900 NDT (khoảng 130 triệu đồng) được dùng để mua vé máy bay khứ hồi di chuyển ra nước ngoài.

Ngay lập tức, anh Lý liên hệ với ngân hàng và khẳng định bản thân không thực hiện giao dịch trên. May mắn, anh được ngân hàng hỗ trợ kịp thời nên số tiền đã được hoàn trả.

Anh Lý đã đến ngân hàng để làm rõ về số giao dịch bất thường trong thẻ tín dụng

Anh Lý đã hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng về nguyên nhân thẻ vẫn ở bên người, nhưng tại sao giao dịch lại diễn ra mà không cần mật khẩu.

Nhân viên ngân hàng trả lời rằng, thẻ tín dụng ngoại tệ ở nước ngoài có quy định quản lý khá lỏng lẻo. Trong đó, nhiều nơi không cần nhập mật khẩu.

Để làm rõ vấn đề của anh Lý, ngân hàng phối hợp với cảnh sát địa phương để mở cuộc điều tra.

Dựa trên thông tin giao dịch từ ngân hàng, cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là An (sinh năm 2000). Đây chính là nhân viên nhân sự từng gặp anh Lý trong buổi phỏng vấn. An đã lợi dụng lúc ông Lý sơ hở, trộm thẻ tín dụng từ ba lô, lấy thông tin rồi trả lại nguyên trạng.

Ngày 22/4/2025, cảnh sát triệu tập An tại trụ sở. Trước các bằng chứng xác thực, An vẫn bình thản phủ nhận: “Tôi mua vé máy bay thì có gì ngạc nhiên”. Tuy nhiên, khi bị chất vấn về việc tên anh ta xuất hiện trên vé máy bay, An chỉ đáp: “Làm sao tôi biết được?”

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, với mức lương 10.000 NDT/tháng (khoảng 36 triệu đồng), An đã thực hiện hơn 120 chuyến du lịch trong ba năm. Đối tượng đặt hơn 200 vé máy bay, đến 7 quốc gia trên bốn châu lục. Hộ chiếu của anh ta dày đặc dấu nhập cảnh. Thậm chí An còn lên kế hoạch đến châu Phi trước khi bị bắt.

Tại đồn cảnh sát An khai nhận thích đi du lịch không phải vì cảnh đẹp. Điều anh cảm thấy hứng thú là được gặp gỡ và giao lưu văn hóa. "Tôi rất giỏi trong việc kết bạn mới ngay cả ở những nơi xa lạ. Chúng tôi thường nói chuyện vui vẻ vào buổi tối. Đó đều là những trải nghiệm đẹp trong đời", An nói.

Tuy nhiên, niềm đam mê này được duy trì bằng cách trộm cắp. Từ năm 2022, sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng tại Thượng Hải, An gia nhập một công ty lớn. Để có tiền, đối tượng bắt đầu trộm ví của đồng nghiệp và hành khách tại sân bay. Đặc biệt An nhắm đến những nạn nhân thường xuyên dùng thẻ tín dụng.

Song giờ đây, “cuộc sống tuyệt vời” mà An theo đuổi chỉ còn là ký ức. Hiện đối tượng đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc phê chuẩn bắt giữ với tội danh trộm cắp tài sản. Vụ việc gây xôn xao dư luận nước này, khi một thanh niên trẻ, học vấn cao, lại chọn con đường phạm pháp để thỏa mãn sở thích cá nhân.

