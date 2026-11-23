Rima Thanh Vy (Nguyễn Phương Thanh Vy, sinh năm 1995) hiện đang là cái tên được quan tâm khi liên tiếp từ giờ tới cuối năm sẽ tái xuất trong 2 dự án là Mẹ Mìn và Thám Tử Kiên. Đặc biệt, việc xuất hiện trong Thám Tử Kiên vào dịp Tết Nguyên đán đã giúp cô nối dài bộ sưu tập phim cổ trang của mình. Hiện dù nhân vật của Rima Thanh Vy vẫn chưa được tiết lộ nhiều, sự góp mặt của cô đã đủ khiến khán giả tò mò.

Đáng nói, đây còn là phần tiếp theo của một thương hiệu điện ảnh từng tạo được dấu ấn lớn tại phòng vé. Với sức hút sẵn có của Thám Tử Kiên cùng sự trở lại của Victor Vũ, bộ phim đang được kỳ vọng trở thành một trong những đối thủ đáng gờm của đường đua phim Tết. Nếu có thêm một vai diễn đủ sức phát huy nhan sắc và thần thái của Rima Thanh Vy, đây hoàn toàn có thể là màn tái xuất đáng mong đợi của nữ diễn viên.

Rima Thanh Vy trong Thám Tử Kiên (Ảnh: NSX)

Trước khi đến với dự án này, Rima Thanh Vy từng có cơ hội thử sức với không ít tác phẩm mang màu sắc cổ trang, kỳ ảo. Đáng chú ý nhất là Cám (2024), bộ phim kinh dị lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Tấm Cám quen thuộc. Trong phim, cô đảm nhận vai Tấm nhưng không phải hình tượng cô gái hiền lành, cam chịu thường thấy. Nhân vật được xây dựng với nhiều thay đổi về tính cách, có sự sắc sảo, lanh lợi và những chuyển biến tâm lý phức tạp. Đây cũng là một trong những vai diễn quan trọng giúp Rima Thanh Vy ghi dấu ấn với khán giả đại chúng. Bên cạnh câu chuyện gây tranh luận, tạo hình của nữ diễn viên trong trang phục phụ nữ Việt xưa cũng là điểm thu hút sự chú ý.

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

Rima trong Cám (Ảnh: NSX)

Đến Hoàng Tử Quỷ (2025), Rima Thanh Vy tiếp tục góp mặt trong một thế giới điện ảnh đậm màu sắc cổ trang, huyền bí. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Lý Triều Dị Truyện của nhà văn Phan Cuồng, bộ phim đưa khán giả đến với những giai thoại về tà thuật, ma quỷ và bí ẩn chốn cung đình. Tác phẩm có sự tham gia của Anh Tú Atus, Lương Thế Thành cùng nhiều diễn viên khác.

(Ảnh: NSX)

Rima Thanh Vy trong Hoàng Tử Quỷ (Ảnh: NSX)

Điều khiến Rima Thanh Vy trở nên khác biệt nằm ở gương mặt có đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu và vẻ đẹp không quá đại trà. Khi kết hợp với những bộ cổ phục cầu kỳ, trang sức và kiểu tóc mang hơi hướng cung đình, nhan sắc của nữ diễn viên càng có đất phát huy. Đặc biệt, vẻ gợi cảm có phần sắc lạnh của cô rất phù hợp với những nhân vật phụ nữ quyền lực, bí ẩn hoặc mang nhiều tham vọng.

(Ảnh: NSX)

Nhưng dĩ nhiên Rima Thanh Vy không chỉ có lợi thế ở những vai diễn cổ trang. Trước đó, cô từng được chú ý với vai Hồng trong Thanh Sói: Cúc Dại Trong Đêm (2022) của Ngô Thanh Vân. Đây là nhân vật có số phận nhiều tổn thương, được dì Lin cưu mang và huấn luyện thành sát thủ. Hình ảnh một cô gái có vẻ ngoài cá tính, nổi loạn, sẵn sàng chiến đấu giúp Rima Thanh Vy thể hiện một màu sắc hoàn toàn khác. Cô cũng từng đảm nhận vai Hằng trong Mười: Lời Nguyền Trở Lại, nhân vật bị thế lực tâm linh chi phối với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Những vai diễn này cho thấy nữ diễn viên không đóng khung bản thân trong một kiểu hình tượng nhất định.

Trên thực tế, Rima Thanh Vy có xuất phát điểm là người mẫu và từng gây chú ý khi lọt Top 6 Asia's Next Top Model 2018. Cô tên thật là Nguyễn Phương Thanh Vy, sinh năm 1995, từng tham gia Miss World Việt Nam 2016 trước khi tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Kinh nghiệm làm người mẫu cũng phần nào giúp cô có lợi thế về tạo dáng, biểu cảm trước ống kính và khả năng làm chủ ngoại hình. Dù với công việc diễn xuất, Rima vẫn thường xuyên gây tranh cãi về khả năng dẫn dắt tác phẩm nhưng không thể phủ nhận việc cô đang là 1 cái tên rất được các nhà làm phim săn đón.