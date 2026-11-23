Thêm một cơn "địa chấn" xuất hiện tại U17 World Cup 2026 trong lượt trận thứ hai vòng bảng. U17 Pháp với những cầu thủ đến từ các học viện danh tiếng như PSG hay Real Madrid đã để thua với tỉ số 0-1 trước U17 Saudi Arabia.

Sau chiến thắng 3-1 trước U17 Haiti ở lượt trận đầu tiên, U17 Pháp bước vào lượt trận thứ hai một cách đầy tự tin. Đội bóng xứ lục lăng áp đảo hoàn toàn, kiểm soát bóng lên tới 63% và tung ra 12 pha dứt điểm trong hiệp một nhưng không ghi được bàn thắng.

U17 Pháp (áo xanh) áp đảo về thế trận

Sang hiệp hai, U17 Pháp vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Chỉ có điều, các chân sút áo xanh vẫn tỏ ra kém duyên trước khung thành đối phương. Bước ngoặt đến ở phút 73 khi U17 Saudi Arabia có pha phản công thần tốc. Al Buri thoát xuống bên cánh trái và chuyền vào cho Al Kahtani dễ dàng dứt điểm, mở tỉ số trận đấu.

Al Kahtani ghi bàn cho U17 Saudi Arabia

Khoảng thời gian còn lại, U17 Pháp vẫn tấn công song không thể tìm được mành lưới đối phương dù chỉ 1 lần. 1-0 nghiêng về U17 Saudi Arabia là kết quả cuối cùng. Chiến thắng khó tin giúp đại diện châu Á vươn lên vị trí nhì bảng D U17 World Cup 2026, vượt qua chính U17 Pháp.

Việc U17 Pháp tụt xuống vị trí thứ ba vô tình cũng khiến U17 Việt Nam tụt hạng trên BXH thành tích các đội xếp thứ ba. Hiện thầy trò HLV Cristiano Roland đang xếp thứ 8/12 đội - vẫn trong nhóm "giành vé" nhưng tình thế rất chông chênh.

BXH thành tích các đội xếp thứ ba (8 đội thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 1/16)

Cách duy nhất để U17 Việt Nam củng cố cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16 chính là đạt kết quả tốt trong cuộc đọ sức với U17 New Zealand. Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 New Zealand diễn ra lúc 22h30 ngày 23/11.