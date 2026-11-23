Tại sự kiện DANGRANGTO 1st FAN MEETING diễn ra ở TP.HCM tối 20/11, màn hình lớn sân khấu bất ngờ chiếu lại đoạn tư liệu cũ cùng phát ngôn từng gây xúc động của nam rapper: "Ngày cầm 10 triệu xuống Hà Nội làm nhạc, mình vừa đi vừa khóc". Ngay sau khoảnh khắc ký ức ấy là những lời nhắn nhủ ấm áp từ gia đình cùng tiếng pháo tay vang dội của khán giả phủ kín khán phòng.

Những chia sẻ xúc động của Darangto trong sự kiện DANGRANGTO 1st FAN MEETING diễn ra ở TP.HCM tối 20/11

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi hồi tháng 8/2026, Dangrangto đã bộc bạch về xuất phát điểm làm nhạc của mình. Nam rapper cho biết lần đầu tiên nói với mẹ về việc theo đuổi âm nhạc, mẹ anh đồng ý ngay vì đã thấy anh làm nhạc từ trước đó, nhưng đến ngày hôm sau khi xin mẹ 10 triệu đồng để xuống Hà Nội khởi nghiệp thì không khí thay đổi hoàn toàn. Khi ấy, mẹ anh phản đối dứt khoát vì nhìn nhận âm nhạc là nghề nhiều may rủi, nay đây mai đó, trong khi bố anh lại thoáng hơn khi nghĩ tuổi trẻ nên chạy đi theo đuổi, nhất là khi anh cầm tinh con ngựa. Anh kể lúc lái xe xuống Hà Nội, anh vừa đi vừa khóc, nhưng sự thiếu ủng hộ ban đầu lại trở thành động lực để anh chứng minh bản thân với gia đình.

Nam rapper từng bộc bạch về xuất phát điểm làm nhạc của mình, lúc lái xe xuống Hà Nội, anh vừa đi vừa khóc, nhưng sự thiếu ủng hộ ban đầu lại trở thành động lực để anh chứng minh bản thân với gia đình

Chuỗi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của Dangrangto được tổ chức vào tháng 11/2026 tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội. Đêm diễn tại TP.HCM quy tụ dàn khách mời tên tuổi đồng hành cùng anh trong âm nhạc như MIN, BigDaddy, Andree và TeuYungBoy. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt giao lưu trực tiếp với người hâm mộ mà còn là dịp nhìn lại hành trình bứt phá từ một gương mặt underground lên vị trí hàng đầu của thị trường nhạc số Việt Nam.

Chuỗi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của Dangrangto được tổ chức vào tháng 11/2026 tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội

Màn trình diễn cùng khách mời TeuYungBoy

Màn trình diễn ca khúc Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế kết hợp cùng MIN

Dangrangto tên thật là Trần Hải Đăng, sinh năm 2002, còn được biết đến với nghệ danh Trần Lả Lướt. Nam rapper bắt đầu gia nhập và đảm nhận vai trò trưởng nhóm tổ đội WORKAHOLIC$ từ năm 2022, từng bước tạo dựng chỗ đứng trong cộng đồng Underground miền Bắc. Để sống với đam mê âm nhạc, anh quyết định từ chối định hướng du học của gia đình, mang vỏn vẹn khoảng 10 triệu đồng xuống Hà Nội tự lập. Những ngày đầu tiên, Trần Hải Đăng phải làm nhiều công việc chân tay như phục vụ quán cà phê để trang trải chi phí sinh hoạt trước khi gặt hái những thành quả âm nhạc đầu tiên.

Dangrangto tên thật là Trần Hải Đăng, sinh năm 2002, còn được biết đến với nghệ danh Trần Lả Lướt

Ca khúc Wrong Times cùng Puppy đưa tên tuổi Dangrangto tiếp cận rộng rãi với khán giả đại chúng

Tháng 5/2023, bản hợp tác Wrong Times cùng Puppy bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng chục triệu lượt nghe, đưa tên tuổi Dangrangto tiếp cận rộng rãi với khán giả đại chúng. Bước ngoặt lớn tiếp theo đến khi anh tham gia Rap Việt mùa 4 thuộc đội huấn luyện viên BigDaddy. Ngay từ tập mở màn, anh xuất sắc chinh phục trọn vẹn 4 Nón vàng từ dàn huấn luyện viên. Trong suốt cuộc thi, các phần trình diễn như Vợ Người Ta hay Lướt Trên Con Sóng liên tục cán mốc hàng chục triệu lượt xem và duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ.

Ngay từ tập mở màn Rap Việt mùa 4, anh xuất sắc chinh phục trọn vẹn 4 Nón vàng từ dàn huấn luyện viên

Dangrangto duy trì song song hai màu sắc: một Trần Lả Lướt gai góc, giàu năng lượng đường phố và một Dangrangto thiên về R&B, melodic rap sâu lắng

Trong tư duy nghệ thuật, Dangrangto duy trì song song hai màu sắc: một Trần Lả Lướt gai góc, giàu năng lượng đường phố và một Dangrangto thiên về R&B, melodic rap sâu lắng. Nam rapper sở hữu nhiều bản hit như Love Is, MOIEM, Tốt Cho Anh, để dành cho em, PULL UP. Ngoài ra, nam rapper cũng mở rộng mạng lưới cộng tác qua những sản phẩm như Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế kết hợp cùng MIN, Tim anh ghen cùng Wxrdie, Vì điều gì cùng Buitruonglinh hay gần đây nhất là Pick anh hợp tác cùng Emily. Sự chuyển dịch linh hoạt giữa rap tự sự, R&B và các màn kết hợp đa dạng giúp âm nhạc của Dangrangto giữ được độ nhận diện riêng biệt giữa dòng chảy Vpop và rap Việt.

Sức hút trên nền tảng trực tuyến của Dangrangto được chứng minh qua những số liệu kỷ lục. Theo số liệu tổng kết Spotify Wrapped 2025, anh vươn lên vị trí #2 Nghệ Sĩ Của Năm tại Việt Nam, bản hit Wrong Times xếp #3 Bài Hát Của Năm tại Việt Nam, ghi nhận tổng lượng stream trong năm vượt 210 triệu lượt cùng 4,2 triệu người nghe hàng tháng. Đến tháng 6/2026, nam rapper chính thức phát hành album phòng thu đầu tay Trái Tim Băng Bó hợp tác cùng producer DONAL. Được xây dựng theo một đường dây cảm xúc thống nhất thay vì tập hợp ca khúc lẻ, dự án nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt nghe chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt. Đặc biệt, ca khúc Xương Rồng (Intro) trở thành hiện tượng lớn trên TikTok và giúp MV chính thức đạt hơn 48 triệu lượt xem trên YouTube sau 5 tháng.

Theo số liệu tổng kết Spotify Wrapped 2025, anh sở hữu tổng lượng stream trong năm vượt 210 triệu lượt cùng 4,2 triệu người nghe hàng tháng

Ca khúc Xương Rồng (Intro) nằm trong album Trái Tim Băng Bó đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và hiện tại đạt hơn 48 triệu lượt xem trên YouTube sau 5 tháng

Sau khi Trái Tim Băng Bó ra mắt vào tháng 6/2026, sức bật của dự án từng đưa Dangrangto chạm tới các vị trí cao trên bảng xếp hạng Spotify Việt Nam, gồm #1 Spotify Daily Top Artists, #1 Spotify Top Artists Vietnam và #3 Spotify Weekly Top Albums cho riêng album Trái Tim Băng Bó. Đến tháng 11/2026, dữ liệu thống kê nền tảng cho thấy nam rapper duy trì khoảng hơn 2 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, đồng thời album Trái Tim Băng Bó tiếp tục ghi nhận lượng nghe ổn định ở mức hàng chục triệu lượt stream trên nền tảng này. Những con số biến động theo từng giai đoạn cho thấy sau sự bùng nổ vào thời điểm ra mắt album, Dangrangto vẫn giữ được tệp người nghe tương đối đều đặn.

Sau khi Trái Tim Băng Bó ra mắt vào tháng 6/2026, sức bật của dự án từng đưa Dangrangto chạm tới vị trí #1 Spotify Top Artists Vietnam

Nam rapper duy trì khoảng hơn 2 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify

Sự thành công của chuỗi fan meeting cùng vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng nhạc số là điểm tựa vững chắc để nam thủ lĩnh WORKAHOLIC$ tiếp tục mở ra những chương mới nâng tầm sự nghiệp trong tương lai

Từ chàng trai mang 10 triệu đồng xuống Hà Nội đối diện với những hoài nghi và thiếu thốn ban đầu cho tới khi tổ chức chuỗi fan meeting đầu tay ở cả TP.HCM và Hà Nội, Dangrangto đã đi qua một chặng đường đủ dài để khẳng định cá tính sáng tác của riêng mình. Sự thành công của chuỗi fan meeting cùng vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng nhạc số là điểm tựa vững chắc để nam thủ lĩnh WORKAHOLIC$ tiếp tục mở ra những chương mới nâng tầm sự nghiệp trong tương lai.

Ảnh: FBNV